Jaguar I-Pace EV - từ "gà cưng xe của năm" đến bãi phế liệu

Jaguar I-Pace chạy điện từng được xem là một cuộc cách mạng trong dòng crossover điện cao cấp, với tham vọng đi trước các đối thủ châu Âu nhiều năm. Ra mắt vào năm 2018 và giành danh hiệu "Xe của năm" vào 2019, I-Pace sở hữu thiết kế tinh tế cùng những công nghệ tiên tiến, được kỳ vọng sẽ mang lại thành công lớn cho thương hiệu Anh quốc. Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng ban đầu, Jaguar I-Pace chưa bao giờ đạt doanh số bùng nổ. Thay vào đó, mẫu xe điện này lại nổi tiếng với hàng loạt đợt triệu hồi, các vấn đề về độ tin cậy và thậm chí là nguy cơ cháy nổ. Hiện tại, số lượng Jaguar I-Pace xuất hiện trong các bãi phế liệu ngày càng nhiều, đặt dấu chấm hết cho một mẫu xe từng được ca ngợi. Những chiếc xe Jaguar I-Pace bị bỏ đi chủ yếu xuất hiện trong bãi phế liệu của Charles Trent, một công ty chuyên về tái chế và quản lý xe tại Anh, hoạt động từ năm 1926. Công ty này chuyên cung cấp các dịch vụ như bán phụ tùng đã qua sử dụng, đấu giá trực tuyến, thu gom xe phế liệu và xuất khẩu linh kiện ôtô. Vào ngày 24/7/2024, tài khoản Instagram của Charles Trent đăng tải một video ghi lại quá trình tái chế một chiếc I-Pace. Các linh kiện trên xe được tháo rời, kiểm tra, làm sạch và lưu trữ, trong khi phần khung gầm bị nghiền nát và ép thành một khối kim loại. Những hình ảnh cho thấy hàng chục chiếc Jaguar I-Pace bỏ xó bị xếp chồng lên nhau, phản ánh thực trạng đáng báo động của mẫu xe này. Jaguar I-Pace từng bị triệu hồi ít nhất 5 lần ở nhiều thị trường khác nhau do các vấn đề liên quan đến pin. Cuối năm 2024, Jaguar thông báo sẽ mua lại gần 2.800 chiếc từ khách hàng tại Mỹ do lỗi pin nghiêm trọng. Các chương trình mua lại tương tự cũng được triển khai tại Anh và một số quốc gia khác khiến nhiều chiếc I-Pace không còn được sử dụng và bị đưa vào bãi phế liệu. Vấn đề lớn nhất của I-Pace đến từ bộ pin do LG cung cấp, được cho là dễ bị quá tải nhiệt và có nguy cơ gây cháy nổ. Mặc dù Jaguar đã cố gắng sửa lỗi thông qua các bản cập nhật phần mềm nhằm kiểm soát nhiệt độ và chẩn đoán nguy cơ cháy nhưng điều này không đủ để cứu vãn tình hình. Hãng xe Anh cuối cùng buộc phải chấp nhận mua lại xe từ khách hàng để tránh những rủi ro không mong muốn. Sau thất bại của I-Pace, Jaguar quyết định chuyển hướng chiến lược. Vào tháng 12/2024, hãng xe Anh ra mắt mẫu Concept Type 00, đánh dấu sự tái sinh thương hiệu. Đây dự kiến sẽ là một mẫu sedan điện 4 cửa với tầm hoạt động khoảng 692 km theo tiêu chuẩn EPA. Jaguar kỳ vọng Type 00 sẽ giúp hãng lấy lại vị thế trong ngành công nghiệp ô tô điện, thay vì lặp lại những sai lầm từ I-Pace. Dù gặp nhiều vấn đề, I-Pace vẫn đang được Waymo - công ty xe tự lái của Google sử dụng làm phương tiện robotaxi tại Mỹ. Tuy nhiên, dòng xe này cũng không tránh khỏi những sự cố khi vận hành trong môi trường tự lái. Một trong những vụ việc gần đây nhất liên quan đến I-Pace taxi là trường hợp một hành khách suýt lỡ chuyến bay vì xe chạy lòng vòng trong bãi đỗ thay vì đưa khách đến sân bay. Từ một mẫu xe từng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu phân khúc crossover điện, Jaguar I-Pace nay trở thành biểu tượng của sự thất bại trong ngành công nghiệp ôtô điện. Với số lượng xe bị đưa vào bãi phế liệu ngày càng tăng, I-Pace là bài học đắt giá cho Jaguar nói riêng và các hãng xe điện nói chung về tầm quan trọng của độ tin cậy và chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, Jaguar đang nỗ lực làm lại từ đầu với dòng xe điện mới, hy vọng có thể tìm lại ánh hào quang đã mất. Video: Xe điện Jaguar i Pace chất đống tại bãi phế liệu.

