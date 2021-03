Jaguar F-TYPE 2021 cao nhất tới 15,2 tỷ đồng tại Việt Nam

Nhà phân phối chính hãng xe sang Jaguar và Land Rover tại thị trường Việt Nam vừa giới thiệu xe dòng xe thể thao Jaguar F-TYPE 2021 mới với thiết kế thể thao, cá tính đặc trưng của thương hiệu Jaguar đến từ Anh. Mẫu xe mới này hướng đến nhóm khách hàng trẻ có điều kiện kinh tế khá giả đang tìm kiếm một mẫu xe thể thao hạng sang mang thiết kế ấn tượng. Xe được phân phối tổng cộng 2 biến thể Coupe và Mui trần với tổng cộng 5 phiên bản. Giá xe Jaguar F-TYPE 2021 gồm: F-TYPE R-Dynamic RWD Coupe: (4cyl 2.0L tăng áp) từ 5,65 tỷ đồng.; F-TYPE R-Dynamic RWD Mui Trần: (4cyl 2.0L tăng áp) từ 6,195 tỷ đồng; F-TYPE R-Dynamic; RWD Coupe: (V6 3.0L siêu nạp) từ 7,235 tỷ đồng; F-TYPE R AWD Coupe: (V8 5.0L siêu nạp) từ 14,49 tỷ đồng; F-TYPE R AWD Mui Trần: (V8 5.0L siêu nạp) từ 15,29 tỷ đồng. Tất cả phiên bản xe thể thao Jaguar F-TYPE mới đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp Quickshift với đầy đủ tính năng sang số bằng tay, thông qua sử dụng tính năng SportShift hoặc lẫy sang số trên vô lăng. Xe đi kèm với hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc bốn bánh toàn thời gian (AWD) Jaguar F-TYPE mới cũng cung cấp công nghệ tập trung vào người lái, trong đó gồm màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số kích thước 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí Touch Pro với Apple CarPlay và Android Auto. Đây là trang bị Tiêu Chuẩn có khả năng tự động cập nhật phần mềm tự động trong tương lai mà chủ xe không cần phải mang xe đến đại lý. Hệ thống giải trí trên xe sử dụng dàn âm thanh Meridian. Là xe thể thao, nội thất F-TYPE tập trung vào trải nghiệm cầm lái. Khoang nội thất Jaguar được kết tuyệt vời hảo giữa tay nghề thủ công truyền thống phong phú và chất liệu hiện đại như như da Windsor và hoàn thiện bởi ốp trang trí Noble Chrome mờ. Trang trí hoạ tiết logo báo chồm “Jaguar Leaper” trên tựa đầu, logo “Jaguar Est. 1935” trên bộ bảng điều khiển trung tâm, bao quanh nút mở hộc đựng gang tay và dây đai an toàn và hơn thế nữa. Giá bán khởi điểm khá cao, hơn 5 tỷ đồng – Jaguar F-TYPE là dòng xe thể thao phục vụ cho nhu cầu của một nhóm nhỏ khách hàng tại Việt Nam. Trên thị trường, Jaguar F-TYPE thường được so sánh với các mẫu xe thể thao như: Porsche Cayman 718 hay 911, Maserati Granturismo hay Aston Martin Vantage. Có rất nhiều lý do khiến Jaguar F-TYPE trở thành một mẫu xe thể thao đáng sở hữu hấp dẫn giới nhà giàu Việt, nó bao gồm phong cách thiết kế thanh lịch của người Anh, nội thất được thiết kế theo phong cách thiết kế tối giản đầy sang trọng và nhiều chi tiết được làm thủ công. Ngoài ra, động cơ V8 5.0L siêu nạp mạnh mẽ tạo nên sự phấn kích cho người lái khi “cầm cương” Jaguar F-TYPE. Có thể ít ai biết rằng, Jaguar-Land Rover là hãng xe sang châu Âu hiếm hoi ngày nay vẫn còn sử dụng động cơ xăng V8 siêu nạp. Để “đập hộp” một chiếc xe lắp máy V8 siêu nạp ngày nay, hoặc là bạn chọn xe Mỹ như Dodge hoặc là xe Jaguar-Land Rover! Video: Giới thiệu xe thể thao Jaguar F-Type P450 2021.

