Hyundai Venue N Line 2022 từ 359 triệu đồng, "đối thủ" Kia Sonet X-Line

Sau khi được hé lộ hình ảnh vào hồi cuối tháng 8 năm nay, Hyundai Venue 2022 phiên bản N Line đã chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ. Ở thị trường Ấn Độ, xe được chia thành 2 bản trang bị là N6 và N8. Mức giá xe Hyundai Venue N Line 2022 bán ra dao động từ 1.216.000 - 1.315.000 Rupee (khoảng 359 - 388 triệu đồng). Đây là mẫu xe thứ 2 của Hyundai được bổ sung phiên bản N Line thể thao tại thị trường Ấn Độ, sau i20. Tương tự i20 N Line, Hyundai Venue N Line 2022 cũng chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất và nội thất để người dùng dễ phân biệt với xe tiêu chuẩn. So với bản thường, Hyundai Venue N Line 2022 đương nhiên sở hữu ngoại hình nổi bật hơn. Để làm được điều đó, hãng Hyundai đã trang bị lưới tản nhiệt Parametric Jewel Grille hình chữ nhật, đi kèm mắt lưới đa điểm mạ crôm cải tiến cho mẫu SUV hạng A này. Lưới tản nhiệt của Hyundai Venue N Line 2022 rộng hơn nên nằm sát với đèn pha hai bên hơn bản thường. Tương tự lưới tản nhiệt, cản trước của Hyundai Venue N Line 2022 đã được cải tiến với hốc gió trung tâm mở rộng và thêm khe gió mới ở hai góc. Thêm vào đó là 2 tấm ốp màu bạc mới bên dưới cản trước. Những thay đổi tiếp theo của Hyundai Venue N Line 2022 so với bản thường nằm ở bộ vành hợp kim 16 inch đa chấu, cùm phanh màu đỏ trên bánh trước, vỏ gương ngoại thất và baga nóc màu đen. Ngoài ra, xe còn có cản sau mới, đi kèm 2 tấm ốp màu bạc giống phía trước...và 2 ống xả hình tròn. Một đặc điểm nhận dạng nữa của mẫu SUV hạng A này chính là logo "N Line trên lưới tản nhiệt và cửa cốp sau. Trong khi đó, trên cản trước, cản sau, nẹp bên sườn, nẹp hốc bánh và baga nóc lại có những điểm nhấn màu đỏ. Để tạo sự tương đồng với ngoại thất, hãng Hyundai đã áp dụng phong cách thể thao cho cả nội thất của mẫu SUV hạng A này. Bên trong Hyundai Venue N Line 2022 là không gian nội thất bọc da màu đen với những chi tiết màu đỏ tương phản trên ghế, tappi cửa, vô lăng và cần số. Trên ghế và cần số còn có thêm logo "N" đặc trưng của các mẫu xe thể thao nhà Hyundai. Tiếp đến là vô lăng 3 chấu mới với thiết kế tương tự Hyundai i20 N Line. Được phát triển dựa trên bản cao cấp nhất SX(O) nên Hyundai Venue N Line 2022 cũng có những trang bị như camera hành trình với 2 camera...Bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto Hệ thống đèn viền nội thất, ghế lái chỉnh điện, hệ thống lọc không khí, tính năng ra lệnh bằng giọng nói... và cửa sổ trời. Các trang bị an toàn của Hyundai Venue N Line 2022 cũng không có gì mới mẻ, vẫn là hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và trợ lực phanh tiêu chuẩn. Bản N6 chỉ có 2 túi khí trong khi bản N8 có 6 túi khí. Thêm vào đó là phanh đĩa trên cả 4 bánh, hệ thống treo và hệ thống lái được cải tiến nhằm mang đến cảm giác thể thao hơn cho người điều khiển. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Venue N Line 2022 là động cơ giống hệt bản thường. Cụ thể, đây là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Khi có mặt trên thị trường, mẫu xe SUV Hyundai Venue N Line 2022 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kia Sonet X-Line mới ra mắt tại Ấn Độ cách đây không lâu. Xe có tổng cộng 5 màu sơn ngoại thất, bao gồm xanh - nóc đen, trắng - nóc đen, xám - nóc đen, trắng và xám. Video: Chi tiết Hyundai Venue N Line 2022 tại Ấn Độ.

