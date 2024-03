Hyundai Venue Executive 2024 chỉ 298 triệu đồng sắp về Việt Nam?

Venue là mẫu xe bán khá chạy của thương hiệu Hyundai tại thị trường Ấn Độ. Mẫu SUV hạng A này có 5 bản trang bị, bao gồm E, S, S(O), SX và SX(O). Nhằm tăng thêm sức hấp dẫn cho mẫu xe này, hãng đã vén màn phiên bản mới mang tên Hyundai Venue Executive 2024 mới. Là phiên bản tầm trung của dòng xe Hyundai Venue giá rẻ tại Ấn Độ, Executive nằm giữa 2 bản S và S(O) đồng thời có giá 999.000 Rupee (khoảng 298 triệu đồng). Hyundai Venue Executive 2024 chỉ dùng động cơ xăng Kappa T-GDI tăng áp, phun xăng trực tiếp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Đây đồng thời là phiên bản dùng động cơ tăng áp rẻ nhất của dòng SUV hạng A này tại thị trường Ấn Độ. Nhờ sự xuất hiện của bản Executive, Hyundai Venue dùng động cơ tăng áp sẽ dễ tiếp cận hơn với khách hàng Ấn Độ. Không có gì ngạc nhiên khi Hyundai Venue Executive bị cắt một số trang bị so với bản cao cấp. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn sở hữu trang bị khá "tươm tất" như vành hợp kim 16 inch, lốp 215/60 R16, đèn pha tự động, lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối và baga nóc. Bên cạnh đó là logo Executive trên cửa cốp như dấu hiệu nhận biết. Bên trong xe, Hyundai Venue Executive 2024 sở hữu những trang bị nổi bật như bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, ghế sau ngả 2 nấc và gập 60:40, cửa gió điều hòa phía sau,... Những trang bị mà Hyundai Venue Executive 2024 còn thiếu so với các bản cao cấp hơn gồm có camera lùi, đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, ghế lái chỉnh độ cao và cửa sổ trời. Chưa hết, hãng Hyundai còn bổ sung trang bị mới cho bản S(O) của dòng Venue tại thị trường Ấn Độ. Cụ thể, bản S(O) này có thêm những trang bị như cửa sổ trời và đèn đọc sách dành cho ghế trước. Bên cạnh máy xăng tăng áp kể trên, Hyundai Venue tại Ấn Độ còn có 2 tùy chọn động cơ khác. Đầu tiên là động cơ xăng Kappa hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L với công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 115 Nm. Thứ hai là động cơ diesel CRDI 1.5L với công suất tối đa 99 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Thêm vào đó là những tùy chọn hộp số khác như hộp số sàn 5 cấp và hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp.Hyundai Venue tại Việt Nam hiện đang được phân phối chính hãng với 2 phiên bản và động cơ xăng tăng áp 1.0L. Giá xe Hyundai Venue tại Việt Nam dao động từ 539 - 579 triệu đồng. Video: Đánh giá Hyundai Venue 2024 giá từ 539 triệu tại Việt Nam.

