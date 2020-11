Hyundai Tucson L 2021 sở hữu màn hình siêu to khổng lồ

Phiên bản Hyundai Tucson L 2021 mới tại Trung Quốc cũng có cùng kích thước với các bản ở Hàn Quốc và Mỹ, cụ thể xe dài 4.630 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm. Xe được sản xuất tại nhà máy Bắc Kinh - Hyundai. So với Hyundai Tucson thế hệ mới bản thường, Tucson L sở hữu diện mạo bóng bẩy và thể thao hơn nhờ nhiều chi tiết crôm tối màu ở cản trước, tấm chống trượt màu bạc, ốp gương chiếu hậu mạ crôm. Cột B và C cũng được phủ màu đen bóng. Tuy nhiên, khác với bản Tucson L tại Hàn Quốc, đèn pha, đèn hậu và logo Hyundai Motor trên Hyundai Tucson L ở Trung Quốc được sơn đen. Xe còn có bộ khuếch tán phía sau mới và ống xả kép khỏe khoắn. Di chuyển vào bên, Tucson L phiên bản Trung Quốc gây bất ngờ với màn hình trung tâm "siêu to khổng lồ" đặt dọc chiếm trọn khoang lái - rất giống với S-Class mới, màn hình này tích hợp đủ các tính năng điều khiển xe cũng như hệ thống thông tin giải trí, vì vậy không còn thấy sự xuất hiện của các nút bấm cơ học, ngoại trừ nút đèn khẩn cấp. Bên cạnh đó, Hyundai Tucson L của Trung Quốc cũng được lắp đặt vô lăng đa chức năng hình chữ D đáy phẳng thể thao khác với vô lăng hình tròn như bản Mỹ. Về truyền động, Hyundai Tucson L 2021 tại Trung Quốc có hai lựa chọn đều là động cơ xăng Smartstream Turbo, gồm máy 1.5L cho 170 mã lực / mô-men xoắn 253Nm đi kèm hộp số DCT 7 cấp, và máy 2.0L 240 mã lực / 353Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Mức giá xe Hyundai Tucson L 2021 tại thị trường tỷ dân hiện chưa được công bố. Video: Hyundai Tucson L 2021 ra mắt tại Trung Quốc.

Phiên bản Hyundai Tucson L 2021 mới tại Trung Quốc cũng có cùng kích thước với các bản ở Hàn Quốc và Mỹ, cụ thể xe dài 4.630 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm. Xe được sản xuất tại nhà máy Bắc Kinh - Hyundai. So với Hyundai Tucson thế hệ mới bản thường, Tucson L sở hữu diện mạo bóng bẩy và thể thao hơn nhờ nhiều chi tiết crôm tối màu ở cản trước, tấm chống trượt màu bạc, ốp gương chiếu hậu mạ crôm. Cột B và C cũng được phủ màu đen bóng. Tuy nhiên, khác với bản Tucson L tại Hàn Quốc, đèn pha, đèn hậu và logo Hyundai Motor trên Hyundai Tucson L ở Trung Quốc được sơn đen. Xe còn có bộ khuếch tán phía sau mới và ống xả kép khỏe khoắn. Di chuyển vào bên, Tucson L phiên bản Trung Quốc gây bất ngờ với màn hình trung tâm "siêu to khổng lồ" đặt dọc chiếm trọn khoang lái - rất giống với S-Class mới, màn hình này tích hợp đủ các tính năng điều khiển xe cũng như hệ thống thông tin giải trí, vì vậy không còn thấy sự xuất hiện của các nút bấm cơ học, ngoại trừ nút đèn khẩn cấp. Bên cạnh đó, Hyundai Tucson L của Trung Quốc cũng được lắp đặt vô lăng đa chức năng hình chữ D đáy phẳng thể thao khác với vô lăng hình tròn như bản Mỹ. Về truyền động, Hyundai Tucson L 2021 tại Trung Quốc có hai lựa chọn đều là động cơ xăng Smartstream Turbo, gồm máy 1.5L cho 170 mã lực / mô-men xoắn 253Nm đi kèm hộp số DCT 7 cấp, và máy 2.0L 240 mã lực / 353Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Mức giá xe Hyundai Tucson L 2021 tại thị trường tỷ dân hiện chưa được công bố. Video: Hyundai Tucson L 2021 ra mắt tại Trung Quốc.