Hyundai Stargazer lập đáy mới, bản tiêu chuẩn rẻ hơn cả Accent số sàn

Từ đầu năm 2023 đến nay, do tình trạng sụt giảm doanh số chung của toàn thị trường, Hyundai Stargazer tại Việt Nam liên tục nhận khuyến mãi tại các đại lý. Vào những tháng cuối năm - thời điểm thị trường ôtô Việt Nam sôi động hơn cả, mẫu MPV cỡ nhỏ này tiếp tục được giảm giá sâu. Cụ thể, một số đại lý ở khu vực Hà Nội hiện báo giá xe Hyundai Stargazer mới chỉ 448 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, 493 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 538 triệu đồng cho bản Cao cấp. Trong khi đó, giá khuyến nghị của nhà sản xuất cho 3 phiên bản này lần lượt là 575 triệu, 625 triệu và 675 triệu đồng. Như vậy, so mức giá khuyến nghị của nhà sản xuất, Hyundai Stargazer bản Tiêu chuẩn rẻ hơn 127 triệu đồng. Mức giảm của bản Đặc biệt là 132 triệu đồng và bản Cao cấp là 137 triệu đồng. Với giá bán tại đại lý, mẫu xe MPV Hyundai Stargazer trở thành một trong những mẫu MPV rẻ nhất ở thị trường Việt Nam. Thậm chí, Hyundai Stargazer bản Tiêu chuẩn ở đại lý còn rẻ hơn cả Accent MT (472 triệu đồng). Hiện Hyundai Stargazer vẫn được phân phối tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Do đó, xe không được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đến hết năm 2023 giống một số đối thủ như Toyota Veloz Cross hay Avanza Premio. So với các đối thủ cùng phân khúc, Stargazer có một bất lợi là thiết kế không được nhiều người Việt đánh giá cao. Bù lại, mẫu MPV này sở hữu trang bị khá đầy đủ với màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch tích hợp camera lùi, hỗ trợ Apple Carplay/ Android Auto không dây, khởi động máy từ xa, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Bose 8 loa với ampli rời và điều hòa tự động. Bên cạnh đó, Hyundai Stargazer cũng là một trong những mẫu MPV cỡ nhỏ hiếm hoi tại Việt Nam có nội thất 6 chỗ với 2 ghế cơ trưởng ở giữa. Chưa hết, mẫu MPV đến từ Hàn Quốc còn sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense với những tính năng như hệ thống cảnh báo & phòng tránh va chạm trước FCA, hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SEW và cảnh báo mệt mỏi cho tài xế. Động cơ của Hyundai Stargazer là máy xăng Smartstream G 1.5L dùng chung với Creta, tạo ra công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm. Kết hợp với dộng cơ là hộp số biến thiên vô cấp iVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong tháng 10/2023, Hyundai Stargazer đã đạt doanh số 495 xe, tăng 23,8% so với tháng liền trước. Từ đầu năm đến nay, đã có tổng cộng 3.095 chiếc MPV này đến tay khách hàng Việt Nam. Video: Hyundai Stargazer - Hậu sinh, nhưng hơi vội vã.

