Hyundai SantaFe 2024 hé lộ động cơ, sẽ mạnh hơn phiên bản hiện tại

Theo kế hoạch, thế hệ mới của Hyundai SantaFe 2024 mới sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay tại thị trường Hàn Quốc và những thông tin xoay quanh chiếc SUV ăn khách của thương hiệu Hàn cũng đang dần được hé lộ nhiều hơn. Mới đây, thông tin về tuỳ chọn động cơ Hyundai SantaFe 2024 đã bị rò rỉ và lan truyền mạnh mẽ tại Hàn Quốc. Hình ảnh do trang tin The Korean Car Blog đăng tải cho thấy SantaFe 2024 sẽ có 4 tuỳ chọn động cơ. Đáng tiếc, hình ảnh không cho thấy rõ ràng thông số của mỗi phiên bản. Theo đó, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 vẫn có tuỳ chọn bản 2.5L GDI, trước đây động cơ này mạnh 191 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm, đi kèm hộp số 8 cấp. Còn bản 2.5L T-GDI đi kèm hộp số ly hợp kép có thông số 277 mã lực/422Nm. Hai bản 1.6L hybrid và 1.6L hybrid sạc ngoài (PHEV) có thông số lần lượt là 227 mã lực/350Nm và 261 mã lực/350Nm. Về thiết kế, Hyundai SantaFe 2024 sẽ sở hữu ngoại hình hoàn toàn mới, vuông vức, khỏe khoắn giống Land Rover Defender. Tương tự ngoại thất, nội thất của chiếc SUV cũng được làm lại hoàn toàn. Những hình ảnh từng rò rỉ trước đó cho thấy phong cách thiết kế sử dụng các đường thẳng và hình hộp, ví dụ như tappi cửa, ô cửa kính hay ghế ngồi. Chi tiết ốp cửa bằng kim loại sáng bóng càng tô đậm thêm vẻ sang trọng cho nội thất xe. Ngoài ra, ghế xe cũng được thiết kế lại tạo cảm giác cao cấp và hiện đại hơn so với thế hệ hiện tại. Phần vô lăng của xe có thiết kế khá mới, gợi liên tưởng đến vô lăng của chiếc xe sang Range Rover. Chiếc SUV mới nhà Hyundai còn được trang bị màn hình cong cỡ lớn kết hợp hai màn hình vào chung một khung kính như xe sang. Khu vực cụm điều khiển trung tâm được thiết kế 2 màu cũng có nhiều chi tiết giống với Grandeur. Video: Hyundai Santafe 2024 vuông vức, toàn trang bị khủng.

