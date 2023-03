Hyundai Kona Hybrid 2023 dưới 600 triệu đồng, liệu có về Việt Nam?

Hyundai Kona thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 12 năm ngoái. Ở thế hệ mới, mẫu SUV cỡ B này có 4 phiên bản là tiêu chuẩn, hybrid, N-Line và thuần điện EV. Tuy nhiên, mãi đến nay, hãng hãng mới chính thức tung Hyundai Kona 2023 bản Hybrid ra thị trường Hàn Quốc. Theo đó, mẫu xe SUV Hyundai Kona Hybrid 2023 được trang bị động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, kết hợp với 1 mô-tơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 43 mã lực và 170 Nm. Tổng cộng, Hyundai Kona Hybrid 2023 có công suất tối đa 141 mã lực. Nhờ hệ truyền động kể trên, Hyundai Kona 2023 phiên bản hybrid chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 19,8 km/lít (khoảng 5,05 lít/100 km) nếu dùng vành 17 inch. Con số tương ứng khi xe dùng vành 18 inch là 18,1 km/lít (5,52 lít/100 km). Nếu có thêm camera hành trình, Hyundai Kona Hybrid 2023 sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình 19,4 km/lít (5,15 lít/100 km). Như vậy, so với phiên bản cũ tiêu thụ 19,3 km/lít (5,18 lít/100 km), Hyundai Kona Hybrid 2023 tiết kiệm xăng hơn một chút. Trừ động cơ, Hyundai Kona Hybrid 2023 sở hữu kích thước và thiết kế ngoại thất không có gì khác phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.355 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.550 mm và chiều dài cơ sở 2.660 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 150 mm, rộng hơn 25 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 60 mm. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới theo phong cách tương tự Hyundai Staria và Grandeur, Kona Hybrid 2023 mang trên mình hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Phía trên là dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe trong khi cụm đèn pha LED hình tứ giác được đặt bên dưới. Lưới tản nhiệt của mẫu SUV cỡ B này được đặt khá thấp và kẹp giữa 2 khe gió hình tam giác với viền màu xám. Bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm hẹp, cũng được bao quanh bằng viền màu xám. Bên sườn, Kona Hybrid 2023 có những đường dập gân và cắt xẻ sắc sảo, tương tự nhiều mẫu xe đời mới của thương hiệu Hyundai. Thêm vào đó là đường chân kính mạ crôm hất lên ở cột C, nối với cánh gió mui và ốp cua lốp màu đen vuông vức. Nằm bên trong hốc bánh là vành la-zăng có đường kính 17 inch hoặc 18 inch. Đằng sau Hyundai Kona Hybrid 2023 cũng có dải đèn LED mỏng nằm vắt ngang và đèn hậu LED hình tứ giác tương tự đèn pha. Trong khi đó, cản sau của xe được tích hợp tấm ốp màu bạc khá lớn. Nhờ kích thước lớn hơn nên Hyundai Kona Hybrid 2023 cũng sở hữu nội thất rộng rãi hơn. Không chỉ mang đến khoảng duỗi chân lớn hơn dành cho hành khách, mẫu SUV cỡ B này còn sở hữu thể tích khoang hành lý tăng 30%. Ghế của Hyundai Kona Hybrid 2023 được bọc bằng chất liệu da tự nhiên pha Alcantara, vô lăng 3 chấu và màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Ở phía sau vô lăng là cần số điện tử, mang đến sự gọn gàng cho khu vực cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ra, Hyundai Kona Hybrid 2023 tại Hàn Quốc còn có điều hòa tự động 2 vùng, kính lái cách âm, phanh tay điện tử, khởi động máy từ xa, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, camera hành trình, thanh toán thu phí không dừng và dùng điện thoại/đồng hồ thông minh thay cho chìa khóa. Cuối cùng là những trang bị an toàn nổi bật như hệ thống phanh tự động ngăn va chạm liên hoàn, hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình và tránh va chạm phía trước. Tại thị trường Hàn Quốc, mức giá xe Hyundai Kona Hybrid 2023 sẽ dao động từ 31,19 - 36,11 triệu Won (khoảng 563 - 652 triệu đồng). Video: Giới thiệu SUV đô thị Hyundai Kona Hybrid 2023.

