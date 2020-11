Hyundai ix35 2021, "đàn em" Tucson chính thức trình làng

Tại triển lãm Ô tô Quảng Châu 2020 đã chính thức khai mạc tại Trung Quốc vào ngày 20/11 vừa qua. Tham gia triển lãm này, thương hiệu xe hơi đình đám Hàn Quốc đã mang đến một dàn xe "hùng hậu", trong đó có mẫu crossover 5 chỗ Hyundai ix35 2021 mới cũng góp mặt. ix35 trên thực tế là phiên bản đổi tên và khác thiết kế của Hyundai Tucson thế hệ mới. Là sản phẩm của liên doanh Beijing Hyundai, ix35 mới sở hữu thiết kế ngoại thất phong cách. Cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness hiện tại của thương hiệu Hyundai nhưng mẫu crossover cỡ C này trông lại chẳng có chút gì liên quan đến Tucson. Trên đầu xe, của mẫu xe crossover Hyundai ix35 2021 được trang bị lưới tản nhiệt Cascading Grille hoàn toàn mới với mắt lưới hình tổ ong màu đen. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha mới có thiết kế dài và mảnh hơn trước, đi kèm bóng LED hình vuông trông khá hiện đại. Bên trong đèn pha được sơn màu đen nhằm tạo cảm giác công nghệ cao hơn. Ngoài ra, mẫu xe này còn đi kèm cản trước tạo hình chữ "X" và đèn sương mù nằm dọc được đặt trong hốc khá lớn. Đằng sau Hyundai ix35 2021 xuất hiện cụm đèn hậu nối liền với nhau - thiết kế vốn đang rất thịnh hành trong làng ô tô thế giới. Ở giữa đèn hậu là một dải màu đen tích hợp tem chữ nổi "Hyundai" khá lớn. Chi tiết thiết kế này chẳng những khiến Hyundai ix35 2021 trông rộng hơn khi nhìn từ đằng sau mà còn tạo cảm giác khoa học viễn tưởng cho xe. Bên dưới là thiết kế hốc đèn phản quang tạo sự tương đồng với cản trước. Cụm đèn hậu thanh mảnh và nối liền nhau của Hyundai ix35 2021. Ngay cả kích thước của Hyundai ix35 2021 cũng không hề giống với người anh em Tucson mới. Theo đó, Hyundai ix35 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sở hữu chiều dài 4.500 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với phiên bản cũ, mẫu xe này dài hơn 65 mm, từ đó mang đến không gian nội thất thoải mái hơn. Đồng thời, kích thước của Hyundai ix35 2021 còn chênh lệch một chút so với Hyundai Tucson 2021 bản trục cơ sở tiêu chuẩn. Nếu so với Hyundai Tucson L 2021 vốn có chiều dài 4.630 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm, ix35 mới nhỏ hơn đáng kể. Bên trong Hyundai ix35 2021 là không gian nội thất 5 chỗ với thiết kế không thay đổi nhiều so với trước. Hãng Hyundai đã áp dụng phong cách thiết kế đơn giản và sáng sủa cho nội thất của mẫu crossover cỡ C này. Hyundai ix35 2021 được trang bị vô lăng vát đáy 3 chấu, tích hợp phím chức năng, cửa gió điều hòa nằm dọc, mặt táp-lô bọc da và ốp gỗ, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, màn hình trung tâm cỡ lớn, ghế bọc da, cửa sổ trời, bệ tì tay trung tâm tích hợp ngăn đựng cốc cho hàng ghế sau, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, khay sạc điện thoại thông minh không dây cùng nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng. "Trái tim" của xe là 2 động cơ xăng 4 xi-lanh khác nhau. Đầu tiên là động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 160 mã lực. Con số tương ứng của động cơ tăng áp, dung tích 1,4 lít là 140 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Dự kiến, xe sẽ được bày bán trên thị trường Trung Quốc vào tháng 12 năm nay. Hiện giá xe Hyundai ix35 2021 vẫn chưa được công bố. Video: Hyundai ix35 2021 mới dành cho thị trường Trung Quốc.

