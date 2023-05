Hyundai Elantra N-line bản nâng cấp, cá tính hơn hẳn xe đang bán tại Việt Nam

Vào đầu năm nay, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Elantra đã được chính thức ra mắt với những thay đổi đáng kể ở diện mạo ngoại thất. Là 1 trong những thị trường quan trọng hàng đầu của Hyundai, vì thế, các khách hàng Trung Quốc luôn nhận được sự ưu ái bằng cách xem trước phiên bản xe đua đường phố của mẫu này là Hyundai Elantra N tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023. Chưa dừng lại đó, 1 phiên bản cá tính chỉ đứng sau Hyundai Elantra N 2023 về độ ngầu, mạnh và giá thành chính là N-line cũng đã lộ diện hình ảnh xem trước. Cụ thể, trong số mới nhất về thông tin khai báo của Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin, bóng dáng của chiếc Hyundai Elantra N-line 2023 đã xuất hiện. Như vậy, phiên bản thể thao hơn của Elantra 2023 thông thường trên thị trường, Hyundai Elantra N-line 2023 đã chính thức lộ diện, nó sẽ đáp ứng sự lựa chọn của một số người tiêu dùng trẻ, thích sự cá tính như Elantra N nhưng giá thành mềm hơn. Như vậy, việc 2 dòng xe cấp cao của Hyundai Elantra 2023 là bản N-line và N đã có những thông tin sẽ sớm được bán chính hãng tại Trung Quốc, còn ở Việt Nam, chưa rõ khi nào Hyundai Elantra bản nâng cấp giữa vòng đời sẽ ra mắt. So với chiếc xe Hyundai Elantra N-lineđang bán tại Việt Nam, mẫu xe Hyundai Elantra N-line 2023 mới lộ ảnh trên Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin của Trung Quốc có ngoại hình sắc cạnh hơn, khi phần đầu xe được trang bị các tấm ốp nhựa màu đen ở đèn pha kéo xuống cản trước, lưới tản nhiệt của Hyundai Elantra N-line 2023 được chia đôi, phần trên có thiết kế nhỏ hơn dưới, đèn pha mới và hốc gió cũng thay đổi nốt. Vòng ra bên sườn, Hyundai Elantra N-line 2023 có la-zăng 18 inch thiết kế mới, logo N-line vẫn xuất hiện ngay sau bánh xe trước, y hệt bản cũ. Thay đổi lớn tiếp theo của Hyundai Elantra N-line bản nâng cấp giữa vòng đời còn ở đằng sau, nơi cản sau bè ra nhiều hơn so với bản cũ, mang đến cái nhìn thể thao hơn hẳn, khuếch tán cũng được làm mới, và ống xả kép chỉ nằm bên phải, tương tự xe Hyundai Elantra N-line đang bán ở Việt Nam. Chưa hết, Hyundai Elantra N-line 2023 còn được trang bị cảm biến lùi trước sau, cảm biến lùi trước sau, cảm biến lùi trước sau. xem camera,... Về sức mạnh, Hyundai Elantra N-line 2023 vẫn được trang bị động cơ 1.4T cho công suất cực đại 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 211 Nm, hệ truyền động được trang bị hộp số ly hợp kép khô 7 cấp. >>> Mời độc giả xem thêm video Hyundai-Kia recall: turn signal can flash in wrong direction:

