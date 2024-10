Hyundai Custin đang giảm tới hơn 50 triệu đồng tại đại lý Việt

Theo tìm hiểu, tại một đại lý ở khu vực phía Nam mẫu xe Hyundai Custin đang giảm giá từ 52-56 triệu đồng so với giá niêm yết. Cụ thể, Hyundai Custin bản Tiêu chuẩn có giá niêm yết 850 triệu đồng đang được giảm giá xuống còn 797 triệu đồng. Tương tự, Hyundai Custin bản Đặc biệt hiện đang có giá sau ưu đãi là 889 triệu đồng, giảm 56 triệu đồng so với giá niêm yết. Cuối cùng là bản Đặc biệt có giá niêm yết 999 triệu đồng, hiện đang được giảm còn 947 triệu đồng. Nếu so với Toyota Innova bản tiêu chuẩn, mức giá này tương đối sát sao. Chưa dừng lại ở đó, trong tháng 10 này khách hàng mua Hyundai Custin còn được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, tương đương khoảng 41-58,4 triệu đồng tùy vào phiên bản và nơi đăng ký. Hyundai Custin sở hữu kích thước khá rộng rãi với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 (mm), trục cơ sở dài 3.055 mm. Bên trong khoang cabin của Hyundai Custin là không gian nội thất 3 hàng ghế với 2 ghế thương gia ở giữa. Hàng ghế trước có đủ tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát trong khi 2 ghế giữa có thể ngả tối đa 135 độ. Ngoài ra, 2 ghế thương gia này còn có tính năng chỉnh điện 10 hướng, sưởi ấm, làm mát, sạc điện thoại không dây và bàn làm việc. Mẫu MPV Hàn Quốc này còn sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại khác như: vô lăng tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, hệ thống dẫn đường phát triển dành riêng cho Việt Nam, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động… Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe MPV Hyundai Custin là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ SmartSteam 2.0L, tăng áp sản sinh ra công suất tối đa 236 mã lực tại 6000 vòng/ phút, mô men xoắn cực đại 353 Nm từ 1500-4000 vòng/ phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là động cơ SmartStream 1.5L tăng áp sản sinh ra công suất tối đa 170 mã lực tại 5500 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 253 Nm từ 1500-4000 vòng/ phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đối với hệ thống an toàn, Custin sở hữu nhiều tính năng thông minh bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Cân bằng điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Cảm biến trước/ sau; Cảm biến áp suất lốp; Phanh tay điện tử + Auto Hold Túi khí 4/6; Cảnh báo va chạm điểm mù; Phòng tránh va chạm khi lùi xe; Phòng tránh va chạm phía trước; Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau; Hỗ trợ giữ làn đường; Đèn pha tự động thích ứng; Cảnh báo mất lái tập trung. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV gia đình Hyundai Custin mới.

Theo tìm hiểu, tại một đại lý ở khu vực phía Nam mẫu xe Hyundai Custin đang giảm giá từ 52-56 triệu đồng so với giá niêm yết. Cụ thể, Hyundai Custin bản Tiêu chuẩn có giá niêm yết 850 triệu đồng đang được giảm giá xuống còn 797 triệu đồng. Tương tự, Hyundai Custin bản Đặc biệt hiện đang có giá sau ưu đãi là 889 triệu đồng, giảm 56 triệu đồng so với giá niêm yết. Cuối cùng là bản Đặc biệt có giá niêm yết 999 triệu đồng, hiện đang được giảm còn 947 triệu đồng. Nếu so với Toyota Innova bản tiêu chuẩn, mức giá này tương đối sát sao. Chưa dừng lại ở đó, trong tháng 10 này khách hàng mua Hyundai Custin còn được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, tương đương khoảng 41-58,4 triệu đồng tùy vào phiên bản và nơi đăng ký. Hyundai Custin sở hữu kích thước khá rộng rãi với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 (mm), trục cơ sở dài 3.055 mm. Bên trong khoang cabin của Hyundai Custin là không gian nội thất 3 hàng ghế với 2 ghế thương gia ở giữa. Hàng ghế trước có đủ tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát trong khi 2 ghế giữa có thể ngả tối đa 135 độ. Ngoài ra, 2 ghế thương gia này còn có tính năng chỉnh điện 10 hướng, sưởi ấm, làm mát, sạc điện thoại không dây và bàn làm việc. Mẫu MPV Hàn Quốc này còn sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại khác như: vô lăng tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, hệ thống dẫn đường phát triển dành riêng cho Việt Nam, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động… Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe MPV Hyundai Custin là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ SmartSteam 2.0L, tăng áp sản sinh ra công suất tối đa 236 mã lực tại 6000 vòng/ phút, mô men xoắn cực đại 353 Nm từ 1500-4000 vòng/ phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là động cơ SmartStream 1.5L tăng áp sản sinh ra công suất tối đa 170 mã lực tại 5500 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 253 Nm từ 1500-4000 vòng/ phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đối với hệ thống an toàn, Custin sở hữu nhiều tính năng thông minh bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Cân bằng điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Cảm biến trước/ sau; Cảm biến áp suất lốp; Phanh tay điện tử + Auto Hold Túi khí 4/6; Cảnh báo va chạm điểm mù; Phòng tránh va chạm khi lùi xe; Phòng tránh va chạm phía trước; Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau; Hỗ trợ giữ làn đường; Đèn pha tự động thích ứng; Cảnh báo mất lái tập trung. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV gia đình Hyundai Custin mới.