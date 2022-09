Hyundai Creta tại Việt Nam hết "khan hàng", đại lý giảm tới 20 triệu

Dù Hyundai Creta tại Việt Nam đã bán được tới hơn 1.400 xe ở tháng 8 vừa qua và đồng thời vẫn tiếp tục vượt qua Kia Seltos, dẫn đầu phân khúc SUV đô thị cỡ B nhưng đại lý vẫn mạnh tay áp dụng chương trình khuyến mãi cho mẫu xe này nhằm kích cầu tiêu dùng. Cụ thể, nhiều tư vấn bán hàng đang chào khách đặt mua Hyundai Creta giảm giá từ 10 – 20 triệu đồng, trong đó bản Tiêu chuẩn được giảm 10 triệu xuống 620 triệu đồng, bản Cao cấp được giảm 20 triệu xuống 610 triệu đồng còn bản Đặc biệt do bán chạy nhất nên không có ưu đãi đi kèm. Tất nhiên không phải đại lý nào cũng áp dụng chung mức giảm như trên. Cùng ở khu vực Hà Nội nhưng có nơi chỉ giảm 15 triệu đồng cho bản Cao cấp và tặng kèm gói phụ kiện, có nơi lại giảm trực tiếp 22 triệu đồng nên người dùng vẫn cần tham khảo qua các bên để nhận được báo giá tốt nhất. Lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 3/2022, Hyundai Creta 2022 mới là sản phẩm thay thế Hyundai Kona để đối đầu với Kia Seltos và quả nhiên mẫu xe này không để TC Motor phải thất vọng. Nhờ giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn, thiết kế hiện đại cùng nhiều trang bị, Hyundai Creta đã thành công thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng Việt. Tuy nhiên do mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nên thời gian đầu nguồn cung còn hạn hẹp, thường xuyên bị bán chênh giá và phải đến tháng 8 vừa qua mới được đưa về đúng giá niêm yết. Với mức chênh lệch 60 triệu đồng về giá bán, bản Cao cấp của Hyundai Creta chỉ khác bản Đặc biệt ở một số trang bị cùng gói công nghệ an toàn SmartSense còn ngoại hình là như nhau. Hiện tại, nhiều người dùng vẫn nhắm tới bản Đặc biệt, không chỉ “vừa miếng” hơn mà vẫn đủ dùng. Cụ thể ở phiên bản tầm trung này, xe được trang bị hệ thống đèn LED, mâm hợp kim 17 inch, nội thất bọc da, bảng đồng hồ sau vô lăng dạng analog kết hợp LCD 3,5 inch... Trên bản Cao cấp được trang bị màn hình kỹ thuật số 10,25 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, 8 loa Bose, điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động. Cả 3 phiên bản của Hyundai Creta đều sử dụng chung khối động cơ xăng SmartStream, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm. Trang bị hộp số đều là loại vô cấp CVT, kèm hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn trên phiên bản này nằm ở mức vừa phải, gồm có phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến áp suất lốp TPMS, camera lùi, cảm biến sau và 6 túi khí. Video: Hyundai Creta Tiêu chuẩn 620 triệu bị cắt những gì?

