Hyundai Creta 2024 lộ ảnh "bằng xương, bằng thịt" tại đại lý

Mới đây, những chiếc Hyundai Creta 2024 mới đầu tiên đã được vận chuyển về đại lý nhằm chuẩn bị cho sự kiện ra mắt xe tổ chức vào ngày 16/1 tới đây. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy Creta bản nâng cấp giữa vòng đời có khá nhiều thay đổi về mặt ngoại hình so với bản tiền nhiệm. Ở phần đầu xe, mẫu xe SUV Hyundai Creta 2024 có lưới tản nhiệt thiết kế mới vuông vức hơn, đi kèm hệ thống đèn chiếu sáng hai tầng. Nằm phía trên là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" nằm vắt ngang đầu xe, ở phía dưới là cụm đèn pha với 2 bóng LED đặt dọc. Cụm đèn hậu có chung phong cách thiết kế với đèn chiếu sáng ban ngày phía trước, cũng dùng bóng LED. Cả cản trước và sau đều được thiết kế lại, đi cùng bộ vành hợp kim mới. Không gian nội thất của Hyundai Creta mới cũng có nhiều thay đổi so với bản hiện tại. Trong đó, nâng cấp đáng chú ý nhất là cụm màn hình kép tích hợp cả đồng hồ lái và màn hình giải trí trung tâm có cùng kích thước 10,25 inch. Ngoài ra, xe còn được bổ sung một màn hình cảm ứng ở gần bệ tì tay, dùng để chỉnh điều hòa và các chế độ cài đặt trong xe. Ghế ngồi cũng có thiết kế mới, ghế trước có tính năng làm mát, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh 8 loa Bose cao cấp. Dự đoán Creta 2024 sẽ có tổng cộng 19 tính năng an toàn chủ động ADAS nằm trong gói Hyundai Smartsense. Không chỉ vậy, xe còn được trang bị camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa trên cả 4 bánh và hệ thống cân bằng điện tử. Với danh sách trang bị này, Hyundai Creta 2024 thế hệ mới hứa hẹn sẽ là một trong những mẫu xe an toàn nhất phân khúc xe đô thị gầm cao cỡ B. Hyundai Creta có 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel cũng có công suất 115 mã lực. Hai động cơ này sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Thứ ba là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới, cho công suất tối đa 160 mã lực đi kèm, số sàn hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Video: Hé lộ Hyundai Creta 2024 trước ngày ra mắt.

