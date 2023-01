Hyundai Creta 2023 giá mềm lắp ráp tại Việt Nam đã "lộ hàng"

Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đăng tải thông tin của Hyundai Creta lắp ráp Việt Nam. Theo đó, xe sẽ được cung cấp 4 phiên bản bao gồm Tiêu chuẩn, GL, GLS và HGS thay vì chỉ có 3 như xe nhập khẩu từ Indonesia. Dự kiến, Creta bản lắp ráp sẽ được bán ra thị trường ngay đầu năm 2023. So sánh với thế hệ Creta hiện tại, dòng SUV đô thị của Hyundai khi chuyển sang sản xuất nội địa sẽ có nhiều hơn một phiên bản. Tuy vậy, động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực sẽ được giữ nguyên trên Hyundai Creta 2023 bản lắp ráp Việt Nam. Trong số 4 phiên bản, Hyundai Creta 1.5 MPI HGS được lắp ráp tại Việt Nam sở hữu trọng lượng bản thân lớn nhất, ở mức 1.210 kg. Trong khi đó, Hyundai Creta 1.5 MPI với trọng lượng thua kém 20 kg sẽ là phiên bản nhẹ nhất của mẫu SUV đô thị. Dựa trên những hình ảnh xuất hiện trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố, có thể thấy Hyundai Creta 2023 bản lắp ráp không có quá nhiều điểm khác biệt so với các xe đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Ở phiên bản MPI, la-zăng xe có dạng 5 chấu cơ bản, còn trên các phiên bản còn lại sẽ là dạng cánh quạt phối 2 màu trắng đen. Đến thời điểm hiện tại, Hyundai Thành Công vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào liên quan đến việc lắp ráp trong nước, đặc biệt là giá xe Hyundai Creta lắp ráp - nhưng nó được dự đoán sẽ mềm hơn xe nhập khẩu. Hiện, Hyundai Creta đang được nhập khẩu từ Indonesia. Sau đợt điều chỉnh giá bán hồi cuối tháng 10 do TC Group tiến hành, giá niêm yết của mẫu SUV đô thị này dao động trong khoảng 640-740 triệu đồng. Riêng Hyundai Creta Cao cấp 2 Tone sẽ có giá bán 745 triệu đồng. Sau 11 tháng đầu năm, Hyundai Creta ghi nhận doanh số 10.219 xe, là mẫu SUV đô thị ăn khách thứ ba sau Toyota Corolla Cross và Kia Seltos. Chỉ ra mắt thị trường từ tháng 3/2022, Hyundai Creta còn phải rơi vào cảnh khan hiếm nguồn cung hồi giữa năm khiến giá xe bị đội lên hàng chục triệu đồng tại các đại lý. Việc khan hàng cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến sức bán của Creta bị chậm lại trong giai đoạn này và đành chịu xếp sau Seltos cùng Corolla Cross trên bảng xếp hạng doanh số. Với động thái sẵn sàng lắp ráp nội địa, Hyundai Creta được kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số trong phân khúc SUV đô thị nói riêng cũng như trên toàn thị trường ôtô nói chung vào năm sau. Video: Giới thiệu SUV cỡ B - Hyundai Creta tại Việt Nam.

Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đăng tải thông tin của Hyundai Creta lắp ráp Việt Nam. Theo đó, xe sẽ được cung cấp 4 phiên bản bao gồm Tiêu chuẩn, GL, GLS và HGS thay vì chỉ có 3 như xe nhập khẩu từ Indonesia. Dự kiến, Creta bản lắp ráp sẽ được bán ra thị trường ngay đầu năm 2023. So sánh với thế hệ Creta hiện tại, dòng SUV đô thị của Hyundai khi chuyển sang sản xuất nội địa sẽ có nhiều hơn một phiên bản. Tuy vậy, động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực sẽ được giữ nguyên trên Hyundai Creta 2023 bản lắp ráp Việt Nam. Trong số 4 phiên bản, Hyundai Creta 1.5 MPI HGS được lắp ráp tại Việt Nam sở hữu trọng lượng bản thân lớn nhất, ở mức 1.210 kg. Trong khi đó, Hyundai Creta 1.5 MPI với trọng lượng thua kém 20 kg sẽ là phiên bản nhẹ nhất của mẫu SUV đô thị. Dựa trên những hình ảnh xuất hiện trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố, có thể thấy Hyundai Creta 2023 bản lắp ráp không có quá nhiều điểm khác biệt so với các xe đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Ở phiên bản MPI, la-zăng xe có dạng 5 chấu cơ bản, còn trên các phiên bản còn lại sẽ là dạng cánh quạt phối 2 màu trắng đen. Đến thời điểm hiện tại, Hyundai Thành Công vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào liên quan đến việc lắp ráp trong nước, đặc biệt là giá xe Hyundai Creta lắp ráp - nhưng nó được dự đoán sẽ mềm hơn xe nhập khẩu. Hiện, Hyundai Creta đang được nhập khẩu từ Indonesia. Sau đợt điều chỉnh giá bán hồi cuối tháng 10 do TC Group tiến hành, giá niêm yết của mẫu SUV đô thị này dao động trong khoảng 640-740 triệu đồng. Riêng Hyundai Creta Cao cấp 2 Tone sẽ có giá bán 745 triệu đồng. Sau 11 tháng đầu năm, Hyundai Creta ghi nhận doanh số 10.219 xe, là mẫu SUV đô thị ăn khách thứ ba sau Toyota Corolla Cross và Kia Seltos. Chỉ ra mắt thị trường từ tháng 3/2022, Hyundai Creta còn phải rơi vào cảnh khan hiếm nguồn cung hồi giữa năm khiến giá xe bị đội lên hàng chục triệu đồng tại các đại lý. Việc khan hàng cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến sức bán của Creta bị chậm lại trong giai đoạn này và đành chịu xếp sau Seltos cùng Corolla Cross trên bảng xếp hạng doanh số. Với động thái sẵn sàng lắp ráp nội địa, Hyundai Creta được kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số trong phân khúc SUV đô thị nói riêng cũng như trên toàn thị trường ôtô nói chung vào năm sau. Video: Giới thiệu SUV cỡ B - Hyundai Creta tại Việt Nam.