Hyundai Alcazar 7 chỗ giá rẻ bán ra chỉ từ 507 triệu đồng

Hyundai Alcazar 2021 mới là mẫu SUV 7 chỗ đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 4 năm nay. Sau 2 tháng, hãng Hyundai mới chính thức tung Alcazar ra thị trường Ấn Độ với 3 bản trang bị là Prestige, Platinum và Signature. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu SUV 7 chỗ này có giá dao động từ 1.630.000 - 1.999.000 Rupee (khoảng 507 - 621 triệu đồng). Như thông tin đã đưa, Hyundai Alcazar 7 chỗ ngồi là mẫu crossover cỡ B Creta hiện đang được bày bán ở thị trường Ấn Độ. Đồng thời, đây cũng là mẫu SUV 3 hàng ghế đầu tiên của thương hiệu Hyundai ở thị trường Ấn Độ trong suốt một thời gian dài. Về thiết kế, Hyundai Alcazar 2021 sở hữu một số điểm chung với Creta như chắn bùn trước, nắp ca-pô và cả 4 cửa bên sườn. Tuy nhiên, xe cũng có những chi tiết thiết kế riêng để người tiêu dùng có thể phân biệt giữa Hyundai Alcazar 2021 và Creta. Chi tiết thiết kế riêng đầu tiên của mẫu xe SUV Hyundai Alcazar 2021 chính là lưới tản nhiệt với mắt lưới và viền mạ crôm, tạo cảm giác sang trọng. Ngoài ra, viền mạ crôm của lưới tản nhiệt còn vòng sang hai bên, ăn sâu vào bên trong cụm đèn pha. Điều này càng khiến Hyundai Alcazar 2021 khác biệt so với Creta. Trong khi đó, cản trước của xe đã được nâng cấp nhẹ ở thiết kế và đi kèm đèn sương mù mới. Bên sườn, Hyundai Alcazar 2021 có thiết kế khác với Creta ở khu vực từ cột C trở về phía sau. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp cửa sổ thứ ba riêng, không có trên Hyundai Creta. Ngoài ra, mẫu SUV 7 chỗ này còn được trang bị nóc thẳng thớm thay vì dốc về phía sau như Hyundai Creta. Thêm vào đó là bộ vành la-zăng hợp kim 18 inch, được sơn phối 2 màu phong cách hơn so với Hyundai Creta. Đằng sau, Hyundai Alcazar 2021 được trang bị cụm đèn hậu với thiết kế ôm lấy 2 góc đuôi xe và cản sau mới. Bên dưới cản sau là 2 ống xả và tấm ốp bảo vệ gầm giả màu bạc. Không chỉ khác biệt về thiết kế, Hyundai Alcazar 2021 còn sở hữu kích thước lớn hơn Creta để phù hợp với nội thất 7 chỗ mới. Theo đó, mẫu SUV này có chiều dài cơ sở tăng 150 mm lên 2.760 mm. Nhờ chiều dài cơ sở kể trên, Hyundai Alcazar 2021 có không gian nội thất rộng rãi hơn. Bên trong mẫu SUV này là nội thất 3 hàng ghế được bọc bằng da phối màu nâu - đen, trông cao cấp hơn so với người anh em Hyundai Creta. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Ấn Độ có thể chọn phiên bản 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Ở phiên bản 6 chỗ, Hyundai Alcazar 2021 được trang bị 2 ghế thương gia, tách riêng với nhau bằng bệ tì tay trung tâm tích hợp ngăn đựng cốc và hộc chứa đồ. Trong khi đó, bản 7 chỗ lại đi kèm ghế dài 3 chỗ ở giữa. Ghế còn có tính năng trượt để điều chỉnh không gian ở hàng ghế cuối cùng. Ngoài ra, hành khách còn có thể bấm nút để gập ghế giữa theo tỷ lệ 60:40 và xuống hàng ghế cuối dễ dàng hơn Dù hàng ghế cuối của Hyundai Alcazar 2021 đủ chỗ cho 2 người trưởng thành nhưng khoảng duỗi chân lại khá giới hạn. Do đó, hàng ghế cuối dù sao cũng phù hợp với trẻ em hơn. Bên cạnh đó, hãng Hyundai còn trang bị cửa gió điều hòa, ngăn đựng cốc và cổng USB dành cho hàng ghế cuối. Nếu muốn, người dùng có thể ngả hoặc gập ghế cuối để tăng không gian chứa đồ. Cuối cùng là 2 tùy chọn động cơ của Hyundai Alcazar 2021. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 159 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.5L dùng chung với Hyundai Creta, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Cả hai động cơ đều đồng hành với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Khi mua Hyundai Alcazar 2021, khách hàng Ấn Độ có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là nâu, bạc, trắng, xám, đen và xanh đậm. Video: Giới thiệu Hyundai Alcazar 2021 giá rẻ hoàn toàn mới.

