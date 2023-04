Hồng Kỳ E202 sạc 5 phút chạy 300km, "đối thủ" VinFast VF9 Việt Nam

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, Hồng Kỳ chỉ có ý định nhá hàng về 1 mẫu xe điện hoàn toàn mới của mình là E202 đến với khách hàng, đây cũng có thể xem là "bản nháp" của Hồng Kỳ E202 2024 mới - chiếc xe được định vị là một chiếc SUV cỡ trung và cỡ lớn và sẽ chính thức ra mắt với khách hàng tại Trung Quốc vào tháng 2/2024. Rất dễ nhận ra phong cách ngoại hình của SUV điện Hồng Kỳ E202 áp dụng ý tưởng thiết kế mới nhất của Hongqi New Energy, về cấu hình, xe được trang bị các thiết bị công nghệ như hệ thống treo khí nén, dẫn động bốn bánh, lái tự động và hệ thống khung gầm an toàn tiên tiến lái xe thông minh HAC. Ở thiết kế ngoại thất, mặt trước của chiếc xe điện Hồng Kỳ E202 áp dụng thiết kế khép kín, rất quen thuộc của các dòng xe điện, điểm nhấn là chính giữa mặt trước của chiếc xe được tô điểm bằng logo năng lượng mới của hãng xe Hồng Kỳ phát sáng. Tiếp theo là đôi mắt xe có kiểu dáng hình đặc biệt, cụm đèn LED có hình dạng hẹp và dài, ăn khớp với đèn chạy ban ngày LED bố trí theo chiều dọc. Đèn chiếu xa và đèn chiếu gần được tích hợp với hình dạng thông gió ở cả hai bên, thể hiện cảm giác mạnh mẽ về tương lai. Về phía thân xe, Hồng Kỳ E202 áp dụng thiết kế đường nét tương đối mượt mà, thân và nóc được phối 2 màu chẳng hạn như tím và đen hay xanh neon và đen, mang đến sự cá tính cho xe điện. Mâm xe Hồng Kỳ E202 kích thước lớn phối 2 màu giúp xe trông thể thao hơn hẳn. Phần đuôi xe mang phong cách rộng và đầy đặn, được trang bị cánh gió mui, một logo phát sáng cũng được bố trí ở phía sau, ở dưới là đèn hậu có hình dạng đôi cánh tương tự như logo để tạo nên sự nhất quán cho phong cách phía trước và phía sau của chiếc xe mới. Thiết kế hình dạng của bộ khuếch tán được tích hợp vào phần dưới của đuôi, một lần nữa tăng cường tính năng động của xe. Được biết, mẫu xe ý tưởng Hồng Kỳ E202 đang trưng bày tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, sẽ ra mắt bản thương mại vào năm sau sẽ được trang bị hệ thống khung gầm an toàn tiên tiến lái xe thông minh HAC... Ngoài ra xe còn có hệ dẫn động bốn bánh, hệ thống treo khí nén nhưng thú vị nhất là hệ thống sạc nhanh 800V, có thể giúp xe chỉ mất 5 phút để sạc đầy cho quãng đường di chuyển tiếp theo lên đến 300 km. Video: Hé lộ Hồng Kỳ E202 bản Concept - sạc 5 phút chạy 300km.

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, Hồng Kỳ chỉ có ý định nhá hàng về 1 mẫu xe điện hoàn toàn mới của mình là E202 đến với khách hàng, đây cũng có thể xem là "bản nháp" của Hồng Kỳ E202 2024 mới - chiếc xe được định vị là một chiếc SUV cỡ trung và cỡ lớn và sẽ chính thức ra mắt với khách hàng tại Trung Quốc vào tháng 2/2024. Rất dễ nhận ra phong cách ngoại hình của SUV điện Hồng Kỳ E202 áp dụng ý tưởng thiết kế mới nhất của Hongqi New Energy, về cấu hình, xe được trang bị các thiết bị công nghệ như hệ thống treo khí nén, dẫn động bốn bánh, lái tự động và hệ thống khung gầm an toàn tiên tiến lái xe thông minh HAC. Ở thiết kế ngoại thất, mặt trước của chiếc xe điện Hồng Kỳ E202 áp dụng thiết kế khép kín, rất quen thuộc của các dòng xe điện, điểm nhấn là chính giữa mặt trước của chiếc xe được tô điểm bằng logo năng lượng mới của hãng xe Hồng Kỳ phát sáng. Tiếp theo là đôi mắt xe có kiểu dáng hình đặc biệt, cụm đèn LED có hình dạng hẹp và dài, ăn khớp với đèn chạy ban ngày LED bố trí theo chiều dọc. Đèn chiếu xa và đèn chiếu gần được tích hợp với hình dạng thông gió ở cả hai bên, thể hiện cảm giác mạnh mẽ về tương lai. Về phía thân xe, Hồng Kỳ E202 áp dụng thiết kế đường nét tương đối mượt mà, thân và nóc được phối 2 màu chẳng hạn như tím và đen hay xanh neon và đen, mang đến sự cá tính cho xe điện. Mâm xe Hồng Kỳ E202 kích thước lớn phối 2 màu giúp xe trông thể thao hơn hẳn. Phần đuôi xe mang phong cách rộng và đầy đặn, được trang bị cánh gió mui, một logo phát sáng cũng được bố trí ở phía sau, ở dưới là đèn hậu có hình dạng đôi cánh tương tự như logo để tạo nên sự nhất quán cho phong cách phía trước và phía sau của chiếc xe mới. Thiết kế hình dạng của bộ khuếch tán được tích hợp vào phần dưới của đuôi, một lần nữa tăng cường tính năng động của xe. Được biết, mẫu xe ý tưởng Hồng Kỳ E202 đang trưng bày tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, sẽ ra mắt bản thương mại vào năm sau sẽ được trang bị hệ thống khung gầm an toàn tiên tiến lái xe thông minh HAC... Ngoài ra xe còn có hệ dẫn động bốn bánh, hệ thống treo khí nén nhưng thú vị nhất là hệ thống sạc nhanh 800V, có thể giúp xe chỉ mất 5 phút để sạc đầy cho quãng đường di chuyển tiếp theo lên đến 300 km. Video: Hé lộ Hồng Kỳ E202 bản Concept - sạc 5 phút chạy 300km.