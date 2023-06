Honda UR-V 2023 vừa ra mắt, từ 805 triệu đồng "đấu" Toyota Highlander

Vào ngày 19/6 vừa qua, liên doanh Dongfeng Honda đã tổ chức buổi ra mắt mazaux xe Honda UR-V 2023 mới với nhiều nâng cấp nhẹ ở ngoại hình. Được biết, mẫu xe này đã từng xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu tư nhân vào năm 2022 và gây sự chú ý của người tiêu dùng. Ngoại hình của mẫu xe SUV Honda UR-V 2023 mới ra mắt ở Trung Quốc, không có nhiều thay đổi, về cơ bản vẫn giữ nguyên đường nét ban đầu. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.856 x 1.942 x 1.670 (mm) và chiều dài cơ sở là 2.820 mm, kích thước này tương đương với nhiều mẫu SUV hạng D. Phần đầu xe trang bị lưới tản nhiệt lớn màu đen hoạ tiết dạng lục giác, đường viền mạ crom nối liền với hệ thống đèn giúp Honda UR-V 2023 trông hầm hố và nổi bật hơn. Ngoài ra, đèn pha LED dạng cánh, đèn sương mù gồm nhiều đèn nhỏ có thiết kế tương tự bản hiện tại.

Ở đuôi xe, Honda UR-V mới được trang bị cụm đèn hậu dạng xuyên suốt, logo thương hiệu được khảm ở chính giữa. Ngoài ra, Honda UR-V 2023 cũng sẽ được trang bị mâm xe to hơn trước với kích thước 19 inch. Về nội thất, Honda UR-V 2023 có bảng điều khiển trung tâm đã được thiết kế lại, màn hình điều khiển trung tâm được di chuyển lên trên, sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện tại của gia đình Honda, thậm chí cả các hình khối xung quanh cửa gió điều hòa và ghi đông khác biệt.

Đáng tiếc là sức mạnh của Honda UR-V 2023 đã có sự điều chỉnh giảm so với bản bán ra trước đó, cụ thể, xe vẫn sử dụng 2 loại động cơ 1.5T và 2.0T nhưng tên gọi đã thay đổi, từ L15BD và K20C3 nguyên bản thành L15CM và K20C7. Công suất tối đa của Honda UR-V 2023 giảm nhẹ xuống 185 mã lực và 257 mã lực, tốc độ tối đa của mẫu 2.0T Lên tới 208 km/h. Trang bị an toàn với gói Honda Sensing hiện đã xuất hiện trên hầu hết những mẫu xe mới của Honda hiện nay. Riêng dòng xe Honda UR-V 2023 sẽ còn có thêm phiên bản Jazz Black, chủ yếu thông qua một số bộ phụ kiện sơn đen để xe trông bắt mắt, thể thao hơn. Giá xe Honda UR-V 2023 tại thị trường Trung Quốc cho 8 phiên bản với mức từ 246.800 nhân dân tệ đến 329.800 nhân dân tệ (tương đương 806 triệu đến 1,08 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe SUV Honda UR-V 2023 tại Trung Quốc.

