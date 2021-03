Honda Legend Hybrid EX hơn 2,3 tỷ đồng, tự lái cấp độ 3

Honda Legend Hybrid EX 2021 mới sẽ được bán tại Nhật Bản từ ngày 5/3. Số lượng sản xuất được giới hạn chỉ 100 chiếc dành riêng cho thị trường nội địa, giá bán 11 triệu yên, tương đương 102.745 USD (tương đương khaongr 2,38 tỷ đồng). Mẫu sedan Honda Legend Hybrid EX mới này được trang bị động cơ xăng V6 3.5L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Sport Hybrid (SH-AWD). Trang bị hỗ trợ lái có trên Honda Legend gồm hỗ trợ giữ làn đường chủ động, chuyển làn chủ động, khả năng tự hành cấp độ 3. Ngoại hình của xe không khác biệt nhiều so với phiên bản ra mắt năm 2018. Bên trong cản trước có đèn màu xanh lam, biểu thị cho "động cơ xanh". Mâm xe bằng nhôm có thiết kế mới để phần biệt với bản tiêu chuẩn. Điểm khác biệt bên trong là Honda Legend Hybrid EX có đèn báo Honda Sensing Elite trên vô lăng, để thông báo cho người lái biết tình trạng hoạt động của hệ thống hỗ trợ lái xe. Hệ thống Honda Sensing Elite sử dụng dữ liệu bản đồ độ nét cao 3D và hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, nhằm xác định vị trí xe và điều kiện giao thông. Hệ thống này kết hợp với các cảm biến quanh xe để hạn chế va chạm, đồng thời theo dõi trạng thái của người lái bằng camera giám sát trong cabin, phát cảnh báo nếu nhận thấy sự mất tập trung hoặc buồn ngủ. Một trong những tính năng nổi bật của Honda Sensing Elite là chức năng "rảnh tay". Hệ thống sẽ giúp xe vận hành ổn định dù người lái bỏ tay khỏi vô lăng. Nó hoạt động song song với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Khi người lái bật xi-nhan, tính năng chuyển làn chủ động sẽ được kích hoạt, đồng thời xe sẽ tự điều chỉnh tốc độ cho phù hợp.Honda Sensing Elite trên Legend Hybrid EX cũng có thể đánh giá tình hình giao thông. Khi nhận thấy xe phía trước đi ở vận tốc thấp, hệ thống sẽ phát thông báo trước khi tự động vượt và trở lại làn ban đầu. Một chức năng khác nằm trong gói Honda Sensing Elite là Traffic Jam Pilot. Chức năng này sẽ kiểm soát gia tốc, lực phanh và đánh lái chủ động, phù hợp trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Honda cho biết, khi kích hoạt Traffic Jam Pilot, người lái xe có thể làm việc riêng trong khi hệ thống điều khiển xe, giúp giảm thiểu mệt mỏi và căng thẳng khi kẹt xe. Một trang bị an toàn khác là hỗ trợ dừng khẩn cấp. Khi nhận thấy người lái không có sự phản hồi, hệ thống sẽ cảnh báo bằng âm thanh và rung dây an toàn. Nếu người lái tiếp tục không phản ứng, hệ thống sẽ cho xe giảm tốc dần, tự động bật đèn khẩn cấp và còi để cảnh báo các phương tiện xung quanh. Khi phát hiện làn đường khẩn cấp, hệ thống sẽ điều khiển xe chuyển làn và dừng lại. Video: Giới thiệu Honda Legend Hybrid EX thế hệ mới.

