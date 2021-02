Honda Jazz 2021 từ hơn 1,6 tỷ đồng tại Singapore, có về Việt Nam?

Vào hôm 28/1/2021 vừa qua, nhà phân phối Kah Motor đã chính thức giới thiệu Honda Jazz thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Singapore. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mẫu hatchback hạng B này được ra mắt trong sự kiện trực tuyến. Đúng như thông tin từ trước đó, Honda Jazz 2021 tại thị trường Singapore có tổng cộng 3 phiên bản là 1.5 Base, 1.5 Home và 1.5 Luxe e: HEV. Honda Jazz 2021 mới tại Singapore với 2 phiên bản 1.5 Base, 1.5 Home được trang bị động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Riêng bản 1.5 Luxe e: HEV lại dùng hệ truyền động hybrid i-MMD với 2 mô-tơ điện, kết nối cùng máy xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L và cụm pin lithium-ion. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 124 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Ở thế hệ mới, Honda Jazz sở hữu chiều dài 3.995 mm, rộng 1694 mm, cao 1.539 mm và chiều dài cơ sở 2.530 mm. So với phiên bản cũ, mẫu xe này ngắn hơn và thấp hơn không đáng kể trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Trong khi đó, thiết kế tổng thể của mẫu xe này không khác biệt so với trước Tuy nhiên, xe được áp dụng phong cách thiết kế tròn trịa và mềm mại hơn. Trên đầu xe, Honda Jazz thế hệ mới được trang bị lưới tản nhiệt Solid Wing đơn giản hóa, hốc gió trung tâm hình thang, đèn pha LED cỡ lớn hơn với bi cầu được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày và đèn sương mù hình tròn Tiếp đến là cần gạt nước giấu kín nhằm tăng tầm nhìn cho người ngồi trong xe, gương chiếu hậu mượt mà vừa giảm tiếng ồn vừa tăng hiệu suất khí động lực học, đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu, cột A mỏng hơn với độ dày giảm từ 116 mm xuống còn 55 mm, cụm đèn hậu nằm ngang mới với thiết kế mượt mà và cánh gió mui khá nhỏ. Bên trong Honda Jazz 2021 là không gian nội thất có thiết kế khá đơn giản và giống xe điện. Xe được vô lăng 2 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, mặt táp-lô bọc bằng chất liệu mềm mại và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng với kích thước 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay cũng như Android Auto. Chưa hết, mẫu xe hatchback hạng B này còn giữ lại ghế Ultra Seat tiện dụng nổi tiếng của hãng Honda. Ghế này có thể gập phẳng xuống sàn hoặc gập lên. Nếu ghế sau không gập xuống, Honda Jazz 2021 có thể tích khoang hành lý chỉ 298 lít. Con số tương ứng khi ghế sau gập xuống là 1.203 lít. Một điểm nhấn nữa không thể bỏ qua của Jazz 2021 tại Singapore chính là gói an toàn Honda Sensing, bao gồm phanh giảm thiểu va chạm với khả năng phát hiện người đi bộ vào buổi tối ngay cả khi không có đèn đường. Ngoài ra, hệ thống này còn tự động phanh nếu Honda Jazz 2021 "tạt đầu" hoặc quay vào làn đường của một phương tiện đang đến gần. Cuối cùng là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, hỗ trợ giữ làn đường hoạt động ở vận tốc từ 72 km/h trở lên và hệ thống giảm thiểu chệch làn đường. Tại thị trường Singapore, giá xe Honda Jazz 2021 sẽ dao động từ 95.999 - 100.999 SGD (khoảng 1,66 - 1,75 tỷ đồng). Sở dĩ xe đắt như vậy là vì thuế ô tô tại Singapore rất cao. Hiện Jazz đã hông còn xuất hiện trên danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam nữa. Khả năng mẫu xe này sẽ không ra mắt Việt Nam trong thời gian tới cũng khá thấp. Nguyên nhân là do vào hồi tháng 12 năm ngoái, hãng Honda đã quyết định ngừng bán mẫu hatchback hạng B Jazz tại toàn bộ thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm hợp lý hóa dòng sản phẩm của mình. Theo đó, vị trí mà Jazz để lại sẽ được thay bằng Honda City Hatchback 2021. Video: Ra mắt htachback Honda Jazz 2021 phiên bản nâng cấp mới.

