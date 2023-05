Honda Elevate 2023 giá rẻ lộ diện, Hyundai Creta và Kia Seltos dè chừng

Theo Autocar India, hãng xe Nhật Bản sẽ cho ra mắt một mẫu SUV đô thị mang tên Honda Elevate 2023 mới tại thị trường Ấn Độ vào đầu tháng 6, cạnh tranh cùng Hyundai Creta hay Kia Seltos sau thời gian dài vắng mặt ở phân khúc này. Trang Cartoq cho biết chiều dài cơ sở của mẫu xe SUV Honda Elevate 2023 hoàn toàn mới sẽ khoảng 4.200-4.300 mm, ngắn hơn so với "đàn anh" Honda HR-V hiện đang bán ra trên thị trường. Mẫu xe SUV Honda Elevate 2023 mới sẽ được phát triển từ hệ thống khung gầm của Honda City, vì vậy nhiều khả năng mẫu SUV mới này cũng được trang bị hệ thống động cơ tương tự. Cụ thể, tờ Indianautoblogs hé lộ mẫu SUV này sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Ngoài ra, Honda cũng sẽ bổ sung cho Elevate một phiên bản động cơ hybrid dựa trên chiếc City eHEV. Những hình ảnh chạy thử mới đây cho thấy Honda Elevate sở hữu ngoại hình mang ngôn ngữ thiết kế mới của Honda, tương tự WR-V hay HR-V. Ở phía trước, xe có cụm đèn pha LED thanh mảnh, gợi nhiều liên tưởng đến HR-V. Tuy nhiên, thiết kế cản trước hoàn toàn khác biệt so với mẫu xe đồng hạng. Cản trước của xe có vẻ sẽ được tích hợp khe gió, đèn sương mù hình tròn và ốp gầm giả. Mức giá xe Honda Elevata 2023 tại thị trường Ấn Độ được dự đoán sẽ dao động từ 1,2 - 1,9 triệu IDR (tương đương khoảng 344 - 545 triệu đồng). Như vậy giá xe Honda Elevate 2023 sẽ nhỉnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc như KIA Seltos hay Hyundai Creta. Sau khi ra mắt, Honda Elevate sẽ được bán ở thị trường Ấn Độ từ tháng 8 năm nay. Theo kế hoạch, hãng xe Nhật Bản sẽ sản xuất 8.000 chiếc Honda Elevate 2023 trong mỗi tháng để phục vụ thị trường Ấn Độ và xuất khẩu sang các thị trường đang phát triển khác - có thể cả Việt Nam. Video: Lộ diện xe SUV Honda Elevate 2023 sắp ra mắt Ấn Độ.

