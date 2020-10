Honda CR-V 2020 từ 998 triệu tại Việt Nam, công nghệ là điểm nhấn

Honda CR-V 2020 mới phiên bản lắp ráp tại thị trường Việt Nam đã chính thức được bán ra vào cuối tháng 7/2020 vừa qua. Theo đó, CR-V 2020 được sản xuất và lắp ráp trong nước sẽ vẫn có 3 phiên bản: L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc: trắng ngà, ghi bạc, titan, đen, xanh đậm và đỏ cá tính. Về kích thước Honda CR-V thế hệ mới đã có sự thay đổi về chiều dài tổng thể tăng thêm 39mm so với phiên bản cũ, với kích thước Dài x Rộng x Cao 4.623 x 1.855 x 1.679, khoảng sáng gầm xe có kích thước là 198mm, la zăng với thiết kế mới kích thước 235/60R18. Ngoại hình xe có nhiều điểm tương đồng với thế hệ cũ, tuy nhiên xe được trang bị thêm ốp cản trước, cản sau và mâm xe mới khác biệt so với hiện tại. Về kiểu dáng Honda CR-V 2020 tại Việt Nam nhìn chung vẫn có nhiều điểm tương đồng với thế hệ trước, tuy nhiên xe được trang bị thêm ốp cản trước, cản sau và mâm xe hai tông màu. Đèn pha và cos của Honda CR-V 2020 vẫn không thay đổi như dạng halogen ở bản E và LED ở hai bản G và L. Tất cả các hệ thống chiếu sáng của xe đều có tính năng thích ứng tự động nằm trong hệ thống an toàn Honda Sensing. Bên cạnh đó, toàn bộ đèn sương mù của 3 bản Honda CR-V 2020 đều là dạng LED thay vì halogen như ở CR-V E, CR-V G bản cũ. Ngoài ra, ở bản L xe được trang bị đầy đủ tính năng đá chân mở cốp tương tự ở Thái Lan. Gương chiếu hậu xe giờ đây đã tích hợp camera quan sát điểm mù nằm bên phải, nhưng trang bị này sẽ chỉ hiện diện trên bản cao cấp nhất. Trên phiên bản mới, xe có phần ống xả bọc kim loại sáng màu ấn tượng hơn hẳn kết hợp cùng ốp cản sau cá tính. Sự thay đổi ở ngoại thất trên Honda CR-V 2020 không quá nhiều, nhưng chừng đó là đủ để gây ấn tượng với khách hàng khi so sánh nó với các đối thủ cùng phân khúc. Về nội thất, trên 2 phiên bản cao cấp vật liệu ốp gỗ ở khu vực táp-lô, táp-li cửa giúp Honda CR-V trở nên cao cấp hơn, trong khi đó bản tiêu chuẩn sử dụng nhựa màu kim loại. Ngoài ra, CR-V còn được bao phủ bởi da, khu vực cần số được đưa lên cao gần vị trí người lái hơn được đánh giá là khá tiện dụng (Tài xế sẽ dễ dàng thao tác hơn thay vì cần số ở khu vực điều khiển trung như hầu hết các mẫu xe khác đều nằm thấp). Đáng chú ý, trên Honda CR-V 2020 mới người dùng sẽ nhận ra chi tiết khác biệt với nút bấm trên xe đã nhiều hơn để đảm bảo sự hoạt động của hệ thống Honda Sensing. Cụm đồng hồ điện tử của xe được chia thành 3 khu vực biệt lập, trung tâm quan trọng nhất với khả năng hiển thị vòng tua và tốc độ, chức năng hiển thị thông số của hệ thống an toàn Honda Sensing cũng có mặt tại đây. Trên phiên bản G & L, Honda sẽ trang bị cho CR-V màn hình giải trí 7 inch công nghệ IPS với khả năng kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói,... sạc điện thoại không dây và mở cốp rảnh tay cũng xuất hiện trên bản L. Xe vẫn đảm bảo duy trì không gian ghế ngồi đủ dùng cho khách hàng với cấu hình 5+2, ghế lái chỉnh điện 8 hướng đồng nhất trên 3 phiên bản. Đáng chú ý nhất chính là tính năng an toàn Honda SENSING bao gồm Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu ứng dụng trên dòng xe ôtô Honda tại Việt Nam. Hệ thống bao gồm 5 công nghệ hiện đại: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Về động cơ, Honda CR-V 2020 giữ nguyên so với phiên bản cũ vẫn là khối động cơ tăng áp 1,5 lít, công suất cực đại 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 240 Nm tại dải vòng tua từ 2.000 -5.000 vòng/phút, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT ứng dụng công nghệ earthdreams tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện thử nghiệm đường hỗn hợp của xe ở mức 6,9 lít/100 km. Trong khi các đối thủ dùng động cơ 2.0L hoặc 2.5L, CRV lại sử dụng cỗ máy 1.5L Turbo nhằm mang khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng trải nghiệm thì rất khó chê. Xe có độ nhạy chân ga đáng nể thể hiện sức mạnh của khối động cơ tăng áp, vô lăng được trợ lực điện cũng mang đến khả năng điều khiển dễ dàng, độ phản hồi với mặt đường chính xác. Khi chạy tốc độ cao hay ở những cũng đường đèo dốc gồ ghề, khả năng đầm chắc của vô lăng cũng là điểm cộng trên mẫu xe này. Ngoài ra, với hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như Hệ thống hỗ trợ phanh giảm thiểu chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng (AHB), Hệ thống cảnh báo lệch làn đường & hỗ trợ duy trì làn ( RDM & LKAS), Hệ thống ga tự động thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giám sát làn đường Lanewatch qua camera (bản G và L)... người dùng có thể yên tâm khi vận hành xe ở nhiều điều kiện khác nhau. Theo trải nghiệm thực tế trên đường, một trong những công nghệ hữu ích nhất trên Honda CR-V mới là tính năng ga tự động thích ứng hoạt động cả ở dải tốc độ thấp. Khi cài đặt chế độ ga hành trình, người lái hoàn toàn có thể yên tâm chiếc xe của mình luôn được giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ngoài ra, tính năng quan sát điểm mù qua camera cũng giúp người dùng dễ dàng quan sát hơn điểm mù xung quanh xe và đều được hiển thị đầy đủ, rõ nét nhất trên màn hình trung tâm. Điểm trừ duy nhất trên Honda CR-V 2020 có lẽ vẫn là khả năng cách âm giống như thế hệ cũ, điều này có thể cảm nhận rõ khi người viết cầm lái chiếc xe trên đường cao tốc. Tiếng gió và lốp vẫn vọng vào khoang cabin, nhưng âm thanh phát ra từ động cơ hoàn toàn bị triệt tiêu và không thể xâm nhập vào khoang cabin. Tuy nhiên hộp số CVT mang đến khả năng chuyển số mượt mà, tăng tốc êm ái cùng công nghệ vượt trội sẽ giúp bạn mau quên đi cảm giác này. Với nâng cấp triệt để về các công nghệ an toàn thế hệ mới nhất từ gói Honda Sensing mà đặc biệt là được trang bị ngay cả ở phiên bản tiêu chuẩn, có thể nói CR-V 2020 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu của một gia đình khi cần mua 1 chiếc crossover 5+2 chỗ ngồi, rộng rãi, nhiều tiện nghi, phục vụ gia đình và công việc. Với những đổi mới Honda CR-V mới đã tăng nhẹ giá bán, bù lại đây là xe lắp ráp trong nước hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Giá xe Honda CR-V 2020 đề xuất chính hãng từ 998 triệu đồng cho phiên bản E, 1,048 tỷ đồng cho CR-V bản G và cao nhất là 1,118 tỷ đồng cho CR-V bản L. Tại Việt Nam, CR-V 2020 sẽ là đối thủ sừng sỏ của Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson, MG HS... Video: Honda Sensing trên Honda CR-V 2020 có gì hay?

Honda CR-V 2020 mới phiên bản lắp ráp tại thị trường Việt Nam đã chính thức được bán ra vào cuối tháng 7/2020 vừa qua. Theo đó, CR-V 2020 được sản xuất và lắp ráp trong nước sẽ vẫn có 3 phiên bản: L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc: trắng ngà, ghi bạc, titan, đen, xanh đậm và đỏ cá tính. Về kích thước Honda CR-V thế hệ mới đã có sự thay đổi về chiều dài tổng thể tăng thêm 39mm so với phiên bản cũ, với kích thước Dài x Rộng x Cao 4.623 x 1.855 x 1.679, khoảng sáng gầm xe có kích thước là 198mm, la zăng với thiết kế mới kích thước 235/60R18. Ngoại hình xe có nhiều điểm tương đồng với thế hệ cũ, tuy nhiên xe được trang bị thêm ốp cản trước, cản sau và mâm xe mới khác biệt so với hiện tại. Về kiểu dáng Honda CR-V 2020 tại Việt Nam nhìn chung vẫn có nhiều điểm tương đồng với thế hệ trước, tuy nhiên xe được trang bị thêm ốp cản trước, cản sau và mâm xe hai tông màu. Đèn pha và cos của Honda CR-V 2020 vẫn không thay đổi như dạng halogen ở bản E và LED ở hai bản G và L. Tất cả các hệ thống chiếu sáng của xe đều có tính năng thích ứng tự động nằm trong hệ thống an toàn Honda Sensing. Bên cạnh đó, toàn bộ đèn sương mù của 3 bản Honda CR-V 2020 đều là dạng LED thay vì halogen như ở CR-V E, CR-V G bản cũ. Ngoài ra, ở bản L xe được trang bị đầy đủ tính năng đá chân mở cốp tương tự ở Thái Lan. Gương chiếu hậu xe giờ đây đã tích hợp camera quan sát điểm mù nằm bên phải, nhưng trang bị này sẽ chỉ hiện diện trên bản cao cấp nhất. Trên phiên bản mới, xe có phần ống xả bọc kim loại sáng màu ấn tượng hơn hẳn kết hợp cùng ốp cản sau cá tính. Sự thay đổi ở ngoại thất trên Honda CR-V 2020 không quá nhiều, nhưng chừng đó là đủ để gây ấn tượng với khách hàng khi so sánh nó với các đối thủ cùng phân khúc. Về nội thất, trên 2 phiên bản cao cấp vật liệu ốp gỗ ở khu vực táp-lô, táp-li cửa giúp Honda CR-V trở nên cao cấp hơn, trong khi đó bản tiêu chuẩn sử dụng nhựa màu kim loại. Ngoài ra, CR-V còn được bao phủ bởi da, khu vực cần số được đưa lên cao gần vị trí người lái hơn được đánh giá là khá tiện dụng (Tài xế sẽ dễ dàng thao tác hơn thay vì cần số ở khu vực điều khiển trung như hầu hết các mẫu xe khác đều nằm thấp). Đáng chú ý, trên Honda CR-V 2020 mới người dùng sẽ nhận ra chi tiết khác biệt với nút bấm trên xe đã nhiều hơn để đảm bảo sự hoạt động của hệ thống Honda Sensing. Cụm đồng hồ điện tử của xe được chia thành 3 khu vực biệt lập, trung tâm quan trọng nhất với khả năng hiển thị vòng tua và tốc độ, chức năng hiển thị thông số của hệ thống an toàn Honda Sensing cũng có mặt tại đây. Trên phiên bản G & L, Honda sẽ trang bị cho CR-V màn hình giải trí 7 inch công nghệ IPS với khả năng kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói,... sạc điện thoại không dây và mở cốp rảnh tay cũng xuất hiện trên bản L. Xe vẫn đảm bảo duy trì không gian ghế ngồi đủ dùng cho khách hàng với cấu hình 5+2, ghế lái chỉnh điện 8 hướng đồng nhất trên 3 phiên bản. Đáng chú ý nhất chính là tính năng an toàn Honda SENSING bao gồm Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu ứng dụng trên dòng xe ôtô Honda tại Việt Nam. Hệ thống bao gồm 5 công nghệ hiện đại: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Về động cơ, Honda CR-V 2020 giữ nguyên so với phiên bản cũ vẫn là khối động cơ tăng áp 1,5 lít, công suất cực đại 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 240 Nm tại dải vòng tua từ 2.000 -5.000 vòng/phút, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT ứng dụng công nghệ earthdreams tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện thử nghiệm đường hỗn hợp của xe ở mức 6,9 lít/100 km. Trong khi các đối thủ dùng động cơ 2.0L hoặc 2.5L, CRV lại sử dụng cỗ máy 1.5L Turbo nhằm mang khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng trải nghiệm thì rất khó chê. Xe có độ nhạy chân ga đáng nể thể hiện sức mạnh của khối động cơ tăng áp, vô lăng được trợ lực điện cũng mang đến khả năng điều khiển dễ dàng, độ phản hồi với mặt đường chính xác. Khi chạy tốc độ cao hay ở những cũng đường đèo dốc gồ ghề, khả năng đầm chắc của vô lăng cũng là điểm cộng trên mẫu xe này. Ngoài ra, với hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như Hệ thống hỗ trợ phanh giảm thiểu chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng (AHB), Hệ thống cảnh báo lệch làn đường & hỗ trợ duy trì làn ( RDM & LKAS), Hệ thống ga tự động thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giám sát làn đường Lanewatch qua camera (bản G và L)... người dùng có thể yên tâm khi vận hành xe ở nhiều điều kiện khác nhau. Theo trải nghiệm thực tế trên đường, một trong những công nghệ hữu ích nhất trên Honda CR-V mới là tính năng ga tự động thích ứng hoạt động cả ở dải tốc độ thấp. Khi cài đặt chế độ ga hành trình, người lái hoàn toàn có thể yên tâm chiếc xe của mình luôn được giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ngoài ra, tính năng quan sát điểm mù qua camera cũng giúp người dùng dễ dàng quan sát hơn điểm mù xung quanh xe và đều được hiển thị đầy đủ, rõ nét nhất trên màn hình trung tâm. Điểm trừ duy nhất trên Honda CR-V 2020 có lẽ vẫn là khả năng cách âm giống như thế hệ cũ, điều này có thể cảm nhận rõ khi người viết cầm lái chiếc xe trên đường cao tốc. Tiếng gió và lốp vẫn vọng vào khoang cabin, nhưng âm thanh phát ra từ động cơ hoàn toàn bị triệt tiêu và không thể xâm nhập vào khoang cabin. Tuy nhiên hộp số CVT mang đến khả năng chuyển số mượt mà, tăng tốc êm ái cùng công nghệ vượt trội sẽ giúp bạn mau quên đi cảm giác này. Với nâng cấp triệt để về các công nghệ an toàn thế hệ mới nhất từ gói Honda Sensing mà đặc biệt là được trang bị ngay cả ở phiên bản tiêu chuẩn, có thể nói CR-V 2020 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu của một gia đình khi cần mua 1 chiếc crossover 5+2 chỗ ngồi, rộng rãi, nhiều tiện nghi, phục vụ gia đình và công việc. Với những đổi mới Honda CR-V mới đã tăng nhẹ giá bán, bù lại đây là xe lắp ráp trong nước hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Giá xe Honda CR-V 2020 đề xuất chính hãng từ 998 triệu đồng cho phiên bản E, 1,048 tỷ đồng cho CR-V bản G và cao nhất là 1,118 tỷ đồng cho CR-V bản L. Tại Việt Nam, CR-V 2020 sẽ là đối thủ sừng sỏ của Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson, MG HS... Video: Honda Sensing trên Honda CR-V 2020 có gì hay?