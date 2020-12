Honda City G 2021 bản giá rẻ "lộ hàng", Toyota Vios dè chừng

Mẫu Honda City 2021 bản G mới có màu sơn đen, thiết kế có nhiều điểm khác mới so với bản hiện hành. Cụ thể, đèn pha chia 3 khoang cách biệt. Một dải crom sáng nối liền 2 cụm đèn pha cũng như tạo thành một dải vòng phía đầu xe. Phiên bản City G tiêu chuẩn có một số điểm khác biệt với bản RS cao cấp như không có đèn sương mù hay đèn xi nhan không tích hợp với gương chiếu hậu. Lưới tản nhiệt dạng thanh ngang thay vì dạng tổ ong. Mâm xe kích cỡ 15 inch nhỏ hơn và thiết kế mâm xe đa chấu khác biệt so với bản RS cao cấp. Theo bảng thông số đã rò rỉ trước đó, phiên bản Honda City G thế hệ mới vẫn được trang bị màn hình giải trí 8 inch với Apple Carplay và Android Auto, chế độ đàm thoại rảnh tay, kết nối Bluetooth, USB, FM Radio, hệ thống âm thanh 4 loa, điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, đèn cốp,... So với các bản cao cấp hơn, bản G bị cắt bỏ bệ tựa tay cho ghế lái, hộc đồ khu vực khoang lái, tựa tay hàng ghế sau tích hợp đựng cốc. Ghế xe cũng chỉ được bọc nỉ thay vì bọc da. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Honda City gồm có hệ thống cân bằng điện tử VSA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, tự động khóa cửa khi vận hành, nhắc nhở cài dây an toàn,... Tuy nhiên, phiên bản City G tiêu chuẩn chỉ có 4 túi khí, không có camera lùi như các bản cao cấp hơn. Động cơ Honda City 2021 chỉ có 1 loại duy nhất là 1.5L I5 cho công suất tối đa 119 mã lực tại vòng tua 6.600 v/p và mô men xoắn cực đại 145 Nm tại vòng tua 4.300 v/p. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số CVT. Hiện tại, Honda City phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ nặng kí trong phân khúc như Toyota Vios hay Hyundai Accent,... Hiện tại, phần lớn các đại lý đã đẩy hết hàng tồn kho để chuẩn bị đón lô CIty mới. Trong tháng 10 vừa qua, chỉ có 8 xe City được bán ra do lượng xe còn tồn không nhiều. Điều này khiến mẫu xe Nhật rơi vào danh sách những mẫu xe bán chậm nhất thị trường trong tháng 10 vừa qua. Theo thông báo chính hãng, Honda City 2021 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 9/12 tới đây nhưng phải đến tận đầu tháng 1/2021 tới mới bắt đầu giao xe. Điều này khiến nhiều khách hàng lỡ mất cơ hội mua City với mức giảm 50% phí trước bạ. Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi của Honda Việt Nam được lắp ráp trong nước. Mức giá xe Honda City G 2021 cũng chưa được tiết lộ. Video: Honda City 2021 lắp ráp Việt Nam có gì mới?

