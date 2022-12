Honda Accord 2023 lộ diện tại Đông Nam Á, sắp về Việt Nam?

Honda Accord thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Mỹ vào hồi đầu tháng 11 năm nay. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên của Honda Úc đã khẳng định Accord dành cho thị trường châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng có vòng đời khác biệt so với xe ở Mỹ. Vì thế, Honda Accord cũ sẽ tiếp tục bán tại châu Á trong một thời gian dài nữa thay vì nâng cấp lên thế hệ thứ 11 như thị trường Mỹ. Tuy nhiên, trái ngược với thông tin này, Honda Accord 2023 mới thế hệ thứ 11 đã bất ngờ bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Thái Lan. Khi xuất hiện trên đường phố, chiếc xe đã được ngụy trang kỹ càng. Tuy nhiên, những người yêu thích xe vẫn có thể nhận ra đây chính là Honda Accord 2023. Qua những hình ảnh chụp trên đường phố Thái Lan, có thể thấy chiếc xe này có thiết kế về cơ bản là giống với Honda Accord 2023 dành cho thị trường Mỹ. Trên đầu xe, mẫu sedan hạng D này được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác mới với mắt lưới hình quả trám sơn màu đen. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cặp đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo hơn đồng thời được đặt sâu bên trong hốc. Ngoài ra, đèn pha còn tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày mới. Bên dưới là cản trước mới, đi kèm hốc gió trung tâm hình thang khá rộng và 2 khe gió hình chữ "L". Tiếp đến là nắp ca-pô có thiết kế dài hơn và sườn xe mượt mà với đường gân dập nhẹ nhàng, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Chiếc Honda Accord 2023 chạy thử tại Thái Lan dùng bộ vành la-zăng có thiết kế 5 chấu và sơn màu đen. Đằng sau, Honda Accord 2023 gây ấn tượng bằng cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe và cánh gió nhỏ tích hợp vào nắp cốp. Trong khi đó, cản sau của xe có thiết kế khá đơn giản, tích hợp 2 đèn phản quang nằm ngang và ống xả được giấu kín gọn gàng.Đáng tiếc là chưa có hình ảnh chụp nội thất của Honda Accord 2023 chạy thử tại Thái Lan. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe cũng có thiết kế nội thất như Honda Accord 2023 tại Mỹ. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất tạo cảm giác quen thuộc vì thiết kế khá giống với Honda Civic mới. Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên cạnh đó là cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, trang trí bằng tấm lưới, cần số nâng cấp và ghế trước mới. Đằng sau là ghế có khoảng duỗi chân rộng rãi, lên đến 1.036 mm, tăng 10 mm so với trước. Trong khi đó, khoang hành lý của xe có thể tích 473 lít, được khẳng định là rộng nhất phân khúc. Đặc biệt, Honda Accord 2023 còn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing nâng cấp với camera 90 độ mới. Gói này bao gồm hệ thống phát hiện điểm mù có thể phát hiện vật thể ở khoảng cách 25 m, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường cải tiến cũng như hệ thống giữ làn đường ở tốc độ thấp. Hiện chưa rõ Honda Accord 2023 dành cho Thái Lan sẽ sử dụng động cơ nào. Trong khi đó, tại Mỹ, xe có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 192 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm như cũ, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT nâng cấp. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Đáng tiếc là thời điểm ra mắt và giá bán của Honda Accord 2023 tại thị trường Thái Lan chưa được hé lộ. Rất có thể xe sẽ trình làng ở thị trường này ngay trong năm sau. Nếu đúng như vậy, ngày Honda Accord 2023 về Việt Nam có lẽ cũng không còn xa. Video: Lý do Honda Accord ế ẩm tại thị trường Việt Nam.

