Hơn 20.000 người đặt mua Kia Sedona 2021 sau 2 tiếng

Trái với tin đồn từ trước đó, ngày ra mắt của mẫu xe Kia Sedona thế hệ mới đã bị rời sang tháng 8/2020. Trước thời điểm này, hãng Kia đã quyết định công bố thêm một số hình ảnh và thông tin của Sedona 2021. Đồng thời, hãng Kia cũng bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu xe này tại thị trường Hàn Quốc. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, hãng xe Hàn Quốc đã nhận đến 20.000 đơn đặt cọc dành cho Kia Sedona 2021 mới. Đây là lượng đơn đặt cọc kỷ lục của mẫu xe này. Theo hãng Kia, Sedona thế hệ thứ 4 sở hữu công nghệ mới hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và những hệ thống hỗ trợ người lái hàng đầu phân khúc. Đầu tiên phải kể đến cửa trượt chỉnh điện thông minh bên sườn xe. Cụ thể, nếu người lái chỉ cầm khóa điều khiển từ xa và đứng gần xe trong một khoảng thời gian đủ lâu, cửa trượt sẽ tự động mở ra. Điều này mang đến sự tiện lợi trong trường hợp cả hai tay người dùng đều đang cầm đồ, không thể mở cửa. Hãng Kia khẳng định Sedona 2021 là mẫu xe đầu tiên có cửa trượt như thế này. Chưa hết, nếu người dùng nhấn nút mở cửa/khóa cửa trên khóa điều khiển từ xa trong thời gian đủ lâu, cửa trượt bên sườn và cửa cốp sau sẽ đồng thời mở ra hoặc đóng vào. Riêng cửa cốp sau của Kia Sedona 2021 còn lần đầu tiên có tính năng đóng tự động thông minh. Khi phát hiện vị trí của khóa điều khiển từ xa dần xa khỏi xe, tính năng này sẽ tự động đóng cốp sau lại. Tiếp đến là tính năng bảo vệ an toàn cho hành khách ngồi phía sau khi bước ra khỏi xe. Khi phát hiện các phương tiện đang lao đến từ phía sau lúc hành khách chuẩn bị ra khỏi xe, tính năng này sẽ tự động khóa cửa trượt và bật âm thanh cảnh báo. Một điểm nhấn nữa của Kia Sedona 2021 là đèn chiếu sáng khu vực dưới cửa trượt lần đầu tiên có trong phân khúc. Đèn này sẽ bật lên khi cửa trượt mở ra nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách trong đêm. Bên trong Kia Sedona thế hệ thứ 4 là không gian nội thất 7 chỗ, 9 chỗ hoặc 11 chỗ, tùy phiên bản. Bước vào bên trong xe, người lái sẽ tìm thấy bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, mang đến vẻ hiện đại và công nghệ cao cho nội thất. Thêm vào đó là hệ thống đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh KELL cao cấp, ghế Premium Relaxation Seat ở hàng thứ hai nhằm mang đến tư thế thoải mái nhất cho hành khách và ra lệnh bằng giọng nói ở hàng ghế sau. Tiện nghi thôi chưa đủ, Kia Sedona 2021 còn an toàn với những tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái, hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và cảnh báo còn hành khách ở hàng ghế sau. Theo tin đồn, Kia Sedona 2021 sẽ được trang bị 2 loại động cơ khác nhau, ít nhất là ở thị trường Hàn Quốc. Đầu tiên là động cơ diesel SmartStream 4 xi-lanh, dung tích 2,2 lít mới tương tự Kia Sorento 2021. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 202 mã lực và kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Thứ hai là động cơ xăng V6, hút khí tự nhiên, dung tích 3,5 lít, thay thế máy xăng 3,3 lít cũ. Đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp, động cơ này sản sinh công suất tối đa 294 mã lực, tăng 14 mã lực so với máy xăng cũ của Kia Sedona. Cuối cùng là kích thước của mẫu xe này, bao gồm chiều dài 5.155 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.775 mm và chiều dài cơ sở 3.090 mm. So với thế hệ cũ, Kia Sedona 2021 dài hơn 40 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 20 mm và chiều dài cơ sở tăng 30 mm. Hiện giá xe Kia Sedona mới vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu Kia Sedona 2021 mới.

