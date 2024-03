"Hô biến" Porsche 911 thành siêu xe TechArt GTstreet R Touring tiền tỷ

Trong lĩnh vực độ xe Porsche 911, TechArt luôn là cái tên dành được sự tôn trọng cao nhất khi liên tục cho giới thiệu những siêu phẩm đáng nể. Dự án mới nhất của TechArt là GTstreet R Touring, có khả năng biến đổi Porsche 911 Turbo S thành siêu xe thực thụ. Đây là kết quả từ những gì thu được sau thành công với chiếc TechArt GTstreet R Flyweight siêu giới hạn, tập trung vào đường đua từng được giới thiệu vào năm 2023. TechArt cung cấp hai tùy chọn về hiệu năng cho bản độ GTstreet R Touring này. Cả hai đều mang đến những cải tiến về hiệu quả hoạt động của turbo tăng áp, cập nhật ECU mới cho động cơ và tối ưu lại hệ thống quản lý hộp số PDK, tuy nhiên ở những mức độ khác nhau. Đầu tiên là TA092/T1.1 “chỉ” tăng công suất lên thành 710 mã lực – mạnh hơn 60 mã lực so với 911 Turbo S tiêu chuẩn, và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Nếu chưa hài lòng, có thể chọn TA092/T2.1 nâng công suất lên 800 mã lực, mô-men xoắn 950 Nm để giúp xe dễ dàng tăng tốc đến 100 km/h trong 2,5 giây từ trạng thái đứng yên, với tốc độ tối đa là 350 km/h. Những thay đổi lớn cũng đã được thực hiện ở bên ngoài chiếc xe. Hơn 40 bộ phận bằng sợi carbon được trang bị, bao gồm tấm chắn phía trước và phía sau được sửa đổi kỹ lưỡng, chắn bùn, mui xe mới, phần mở rộng vòm bánh xe, ốp sườn và cửa hút gió. TechArt cũng đã trang bị một cánh gió đuôi vịt lớn phía sau được làm từ sợi carbon và nhẹ hơn 60% so với cánh gió nguyên bản của xe. Các ống dẫn khí đã được sửa đổi để tăng hiệu quả tản nhiệt trực tiếp vào khoang động cơ. Mâm xe được thay sang loại TechArt Formula VI Race có khóa trung tâm đẹp mắt, kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, kèm theo phanh đĩa gốm carbon cao cấp. Ở trạng thái tiêu chuẩn, chiều cao xe được hạ thấp 25 mm so với 911 Turbo S nguyên bản nhờ lò xo thể thao, đồng thời TechArt cũng cung cấp thêm tùy chọn lò xo cuộn có thể điều chỉnh linh hoạt trong khoảng từ 5 – 30 mm. Bên trong nội thất có nhiều chi tiết bọc da, Alcantara, sợi carbon và nhôm. TechArt còn cung cấp gói nội thất đặc biệt với thêm da, đường khâu trang trí, đường viền ghế tùy chỉnh và các chi tiết dập nổi. TechArt sẽ chỉ nhận làm gói độ GTstreet R Touring cho đúng 25 xe Porsche 911 Turbo S trên phạm vi toàn thế giới, nhằm tạo độ hiếm cho siêu phẩm này. Chi phí độ Porsche 911 Turbo S bắt đầu từ 98.250 euro (tương đương 2,65 tỷ đồng) và sẽ được thực hiện cho những khách hàng đầu tiên sớm nhất từ tháng 5/2024. Video: Chi tiết Porsche 911 độ siêu xe TechArt GTstreet R Touring.

