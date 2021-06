Helicron - xe ôtô cổ quái gần 90 tuổi, sử dụng công nghệ máy bay

Người ta thường nói rằng sự cần thiết là mẹ đẻ của phát minh và trong suốt lịch sử nhân loại, điều này đã được chứng minh nhiều lần. Chúng ta có thể kể đến những phát minh quan trọng của thế giới hiện đại mà được sinh ra từ sự cần thiết như bóng đèn điện, điện thoại, và đương nhiên là cả xe ôtô. Trong đó, chỉ riêng ngành công nghiệp ôtô đã có rất nhiều sáng tạo và trước khi con người lập ra một thiết kế tiêu chuẩn, một số chiếc xe ôtô như Helicron hàng hiếm này có phần hơi lập dị. Một trong số đó phải kể đến xe ôtô Helicron cổ quái, một chiếc xe cổ điển bánh hở của những năm 1930 mà sử dụng một cánh quạt để di chuyển. Một phần lớn nguồn cảm hứng cho Helicron là đến từ công nghệ máy bay thời đó, nhưng chỉ cần một lần nhìn vào chiếc xe này thôi là bạn sẽ biết lý do tại sao nó không thể cất cánh. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chiếc xe ô tô sử dụng công nghệ máy bay có một không hai này. Phương tiện kỳ quặc này trông giống như một sự lai tạo giữa một chiếc máy bay hai cánh từ Thế Chiến I và một chiếc ôtô. Trên thực tế, lời mô tả này phần nói lên cách hoạt động của Helicron. Chiếc xe này được chế tạo trong những năm 1930 và sử dụng một cánh quạt khổng lồ gắn phía trước giống như một chiếc máy bay hai cánh. Khung gầm xe được chế tạo bởi kỹ sư lừng danh người Pháp Lucien Rosengart. Tuy nhiên, một đặc điểm khác lạ của khung gầm này là vô lăng sẽ có công dụng quay bánh sau ngược với bánh trước. Thay vì sử dụng động cơ để truyền lực đến các bánh xe, Helicron sử dụng cánh quạt làm lực đẩy chính. Thiết kế này đồng nghĩa nó không cần chân ga. Thay vào đó, nó có một cần gạt để tăng vòng tua mỗi phút của cánh quạt khi bạn kéo nó xuống, và nếu bạn kéo nó lên, động cơ sẽ ngừng quay hoàn toàn. Cần gạt có thể được định vị tự do, đồng nghĩa vòng tua máy sẽ phản ứng với vị trí của cần gạt. Nó được đặt bên cạnh vô lăng để cho phép người lái, hoặc phi công, nắm giữ điều khiển trong tầm tay của họ. Ngoài ra, Helicron còn có một phanh khẩn cấp bên cạnh vô lăng và chân phanh mà bạn có thể tìm thấy trên một chiếc ôtô thông thường. Sau khi không thể trở nên phổ biến trong thập niên 1930, chiếc Helicron công nghệ máy bay này đã bị bỏ hoang trong một nhà kho. Nó đã nằm yên một chỗ trong gần 70 năm cho tới khi được phát hiện trong năm 2000. Khi được phát hiện, chiếc xe liền được gửi đi phục chế. Dù bị lãng quên từ lâu, nhưng khi được đưa vào một cửa hàng vào năm 2000, các kỹ sư đã cố gắng hết sức để khôi phục nó trở về tình trạng như xưa. Phần lớn các phụ tùng ban đầu của Helicron đã bị gỉ hoặc mục nát, nhưng chúng đã được thay thế bằng các phụ tùng tương tự. Khung gỗ ban đầu phải được phun cát và xử lý để làm cho nó sáng bóng một lần nữa, trong khi nội thất được bọc lại và hệ thống bánh răng được tái tạo. Trong khi nhiều phụ tùng ban đầu đã được tìm thấy và sử dụng trong quá trình phục hồi, động cơ nguyên bản lại không có được may mắn đó. Chiếc Helicron được phục chế có thể thiếu động cơ nguyên bản, nhưng nó được thay thế với một động cơ 4 xi-lanh của Citroen GS. Dù không rõ số mã lực và mô-men xoắn cụ thể, động cơ mới đã cung cấp cho cánh quạt của Helicron đủ sức mạnh để đẩy nó lên tốc độ 120 km/h. Vì Helicron có cấu tạo tương đối đơn giản, nó chỉ nặng 454 kg. Helicron không có lắp đặt hộp số, và công suất của động cơ chỉ dựa vào van tiết lưu. Mặc dù Helicron chắc chắn là một chiếc xe độc đáo, nhưng nó không có nhiều ưu điểm tích cực. Cánh quạt lớn ở phía trước giống như một món vũ khí đe dọe tính mạng mọi sự sống khi nó hoạt động. Bên cạnh đó, người lái chiếc Helicron cũng phải đối mặt với tiếng ồn vô cùng chói tai từ phía trước. Những cánh quạt đó quay khá nhanh, và người lái dường như không thể nghe được gì khác khi điều khiển xe. Thế nhưng, người lái chiếc xe công nhận rằng trải nghiệm lái Helicron cũng rất lý thú và khác biệt. Bất chấp những nguy hiểm và nhược điểm rõ ràng, sau khi Helicron được phục chế hoàn toàn vào năm 2000, các thanh tra an toàn của Pháp đã kiểm định chiếc xe và cho rằng nó an toàn khi sử dụng trên đường phố công cộng. Video: Helicron - xe ôtô cổ quái gần 90 tuổi, độc nhất thế giới.

