Hệ thống đỗ xe không người lái đầu tiên cấp phép cho Mercedes-Benz

Hệ thống lái tự động của Mercedes-Benz và Bosch mới đây đã được Cơ quan Vận tải Cơ giới Liên bang Đức (KBA) cấp phép sử dụng tại bãi đỗ xe P6 của sân bay Stuttgart ở Đức. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là hệ thống đỗ xe không người lái đầu tiên trên thế giới đạt được tiêu chuẩn SAE Level 4 được cấp phép sử dụng nơi công cộng. Ở cấp độ tự lái SAE Level 4, tài xế không cần phải ngồi trong xe (trong một số điều kiện nhất định) khi kích hoạt chế độ tự lái. Theo đó, tính năng này sẽ sớm được ra mắt trên các dòng xe của Mercedes. Trong đó, S-Class và EQS sở hữu tính năng Intelligent Park Pilot sẽ là những mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống này. Việc cấp phép sử dụng thương mại hệ thống đỗ xe không người lái của KBA là một bước tiến lớn so với giấy phép đặc biệt đầu tiên trên thế giới mà Mercedes-Benz và Bosch có được vào năm 2019. Tuy nhiên vào thời điểm đó, hệ thống này mới chỉ được hoạt động tại bãi đậu xe của Bảo tàng Mercedes-Benz. Nhà sản xuất tin rằng, việc phương tiện và cơ sở hạ tầng được hỗ trợ bởi công nghệ sẽ giúp người lái xe có thể làm những việc khác thay vì dành thời gian lái quanh bãi đỗ xe để tìm chỗ trống. Sử dụng nền tảng kỹ thuật số APCOA Flow do APCOA Parking phát triển, người dùng có thể đặt trước và trả tiền cho một chỗ đậu xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Khi đến bãi đậu xe, người dùng chỉ cần bước ra khỏi xe của mình và chiếc xe sẽ tự lái và đậu vào chỗ đậu xe được chỉ định. Quá trình này được đảo ngược khi lấy phương tiện, tại đây phương tiện sẽ tự lái ra khỏi chỗ đỗ và hướng tới điểm đón đã định sẵn. Các cảm biến của Bosch được bố trí xung quanh bãi đỗ xe để giám sát lối đi và môi trường xung quanh, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để hướng dẫn xe di chuyển tới chỗ đỗ. Công nghệ tự lái của Mercedes-Benz sẽ tiếp nhận các thông tin này để xử lý. Sau đó, công nghệ lái xe tự động của Mercedes-Benz sẽ nhận và chuyển đổi thông tin thành các thao tác lái xe. Công nghệ này còn hiện đại đến mức chiếc xe thậm chí có thể tự lái lên xuống dốc và di chuyển giữa các tầng khác nhau của bãi đậu xe. Nếu các cảm biến của xe phát hiện chướng ngại vật, nó sẽ tự phanh và dừng hoàn toàn và sẽ chỉ tiếp tục khi tuyến đường thông thoáng. Hệ thống đỗ xe không người lái mới sẽ dần dần được triển khai tại sân bay Stuttgart với các mẫu xe Mercedes-Benz S-Class và EQS được sản xuất từ tháng 7 năm 2022. Các phương tiện này cần được trang bị hệ thống Intelligent Park Pilot 2. Chỗ đỗ xe cũng có thể được đặt trước qua ứng dụng Mercedes me. Người dùng cũng sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng xác nhận rằng hệ thống đỗ xe tự động sẽ kiểm soát hoàn toàn chiếc xe. Video: Hệ thống đỗ xe không người lái trên Mercedes-Benz.

