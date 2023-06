Hãng xe tải nổi tiếng Trung Quốc ra mắt JAC A5 Plus chỉ 213 triệu đồng

Nhắc đến hãng xe JAC, nhiều người Việt sẽ nghĩ ngay đến 1 thương hiệu xe tải đã quá quen thuộc với các tài xế, tuy nhiên, ở tại Trung Quốc, JAC từ lâu đã chuyển sang sản xuất các xe ôtô từ xăng, PHEV cho đến xe điện thuần thúy. Vào ngày 24/6 vừa qua, JAC A5 Plus 2023 mới đã ra mắt, xe được định vị là một chiếc sedan gia đình nhỏ gọn. Xe có tổng cộng 4 phiên bản, giá xe JAC A5 Plus 2023 bán ra từ 65.800 nhân dân tệ (tương đương 213 triệu đồng) đến 85.800 nhân dân tệ (khoảng 278 triệu đồng), quá hợp lý cho 1 chiếc sedan cỡ nhỏ. Về ngoại hình, JAC A5 Plus của Trung Quốc sở hữu mặt trước chia đôi, thiết kế lưới tản nhiệt dạng mảng hình chữ X, kết hợp cùng đèn pha ma trận tích hợp 142 bóng LED chiếu sáng, mang đến sự cá tính cho phần đầu xe, tiếp đến còn có phần cản trước được nối với nhau qua tấm ốp trang trí màu đen rất trẻ trung và thể thao. Cấu trúc hatchback giúp góc mở cốp A5 Plus đạt 57 độ, giúp cải thiện đáng kể sự tiện lợi khi chứa đồ. Khi hàng ghế thứ 2 gập xuống hoàn toàn, thể tích chứa đồ đạt 1.650 lít. Hình dạng đèn hậu xuyên suốt có nguồn sáng đến từ 181 bóng LED nhỏ gọn và có 9 dải ánh sáng ba chiều dọc ở mỗi bên, rất mang tính tương lai. Ở phần nội thất, JAC A5 Plus được trang bị hệ thống buồng lái thông minh, người dùng có thể vào trong xe bằng giọng nói thông minh iFlytek, được bổ sung bởi màn hình lớn 10,4 inch nổi với CPU 6 nhân hiệu suất cao và hệ điều hành Android 9.0, cung cấp ba quản gia thông minh. Tính năng này có thể nhận ra định vị nguồn âm thanh, điều hướng điều khiển bằng giọng nói, thực hiện cuộc gọi, nghe bài hát, thông tin theo yêu cầu, mở và đóng cửa sổ xe và cửa sổ trời, điều chỉnh điều hòa... ...các chức năng khác; quản gia cuộc sống thông minh, hỗ trợ Wi- Fi, video trực tuyến Migu, nhạc trực tuyến Kuwo, karaoke Teana, điều hướng trực tuyến AutoNavi và trải nghiệm giải trí lái xe phong phú khác... Về sức mạnh, theo thông tin do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin công bố, chiếc xe JAC A5 Plus mới sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 148 mã lực Video: Mẫu xe sedan JAC A5 Plus 2023 giá rẻ tại Trung Quốc.

Nhắc đến hãng xe JAC, nhiều người Việt sẽ nghĩ ngay đến 1 thương hiệu xe tải đã quá quen thuộc với các tài xế, tuy nhiên, ở tại Trung Quốc, JAC từ lâu đã chuyển sang sản xuất các xe ôtô từ xăng, PHEV cho đến xe điện thuần thúy. Vào ngày 24/6 vừa qua, JAC A5 Plus 2023 mới đã ra mắt, xe được định vị là một chiếc sedan gia đình nhỏ gọn. Xe có tổng cộng 4 phiên bản, giá xe JAC A5 Plus 2023 bán ra từ 65.800 nhân dân tệ (tương đương 213 triệu đồng) đến 85.800 nhân dân tệ (khoảng 278 triệu đồng), quá hợp lý cho 1 chiếc sedan cỡ nhỏ. Về ngoại hình, JAC A5 Plus của Trung Quốc sở hữu mặt trước chia đôi, thiết kế lưới tản nhiệt dạng mảng hình chữ X, kết hợp cùng đèn pha ma trận tích hợp 142 bóng LED chiếu sáng, mang đến sự cá tính cho phần đầu xe, tiếp đến còn có phần cản trước được nối với nhau qua tấm ốp trang trí màu đen rất trẻ trung và thể thao. Cấu trúc hatchback giúp góc mở cốp A5 Plus đạt 57 độ, giúp cải thiện đáng kể sự tiện lợi khi chứa đồ. Khi hàng ghế thứ 2 gập xuống hoàn toàn, thể tích chứa đồ đạt 1.650 lít. Hình dạng đèn hậu xuyên suốt có nguồn sáng đến từ 181 bóng LED nhỏ gọn và có 9 dải ánh sáng ba chiều dọc ở mỗi bên, rất mang tính tương lai. Ở phần nội thất, JAC A5 Plus được trang bị hệ thống buồng lái thông minh, người dùng có thể vào trong xe bằng giọng nói thông minh iFlytek, được bổ sung bởi màn hình lớn 10,4 inch nổi với CPU 6 nhân hiệu suất cao và hệ điều hành Android 9.0, cung cấp ba quản gia thông minh. Tính năng này có thể nhận ra định vị nguồn âm thanh, điều hướng điều khiển bằng giọng nói, thực hiện cuộc gọi, nghe bài hát, thông tin theo yêu cầu, mở và đóng cửa sổ xe và cửa sổ trời, điều chỉnh điều hòa... ...các chức năng khác; quản gia cuộc sống thông minh, hỗ trợ Wi- Fi, video trực tuyến Migu, nhạc trực tuyến Kuwo, karaoke Teana, điều hướng trực tuyến AutoNavi và trải nghiệm giải trí lái xe phong phú khác... Về sức mạnh, theo thông tin do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin công bố, chiếc xe JAC A5 Plus mới sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 148 mã lực Video: Mẫu xe sedan JAC A5 Plus 2023 giá rẻ tại Trung Quốc.