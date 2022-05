Genesis X Speedium Coupe - bản xem trước xe điện cao cấp Hàn Quốc

Genesis X Speedium Coupe 2023 mới là một phiên bản tiến hóa từ Genesis X Concept ấn tượng trình làng từ hơn một năm trước. Cái tên Speedium được đặt theo tên của Inje Speedium, một trường đua ở phía đông bắc Hàn Quốc. Màu xanh Inje Green của chiếc xe cũng lấy cảm hứng từ cây xanh xung quanh của đường đua. Concept năm 2022 vẫn giữ lại phần lớn thiết kế sắc sảo trên Genesis X Speedium Coupe chạy điện nguyên bản, bao gồm phần cản trước và sau mạnh mẽ. Vòm bánh xe trước và sau mở rộng tăng thêm đường nét cơ bắp cho chiếc xe, đồng thời nhấn mạnh phần đuôi hình vỏ sò. Một vài thay đổi đáng chú ý bao gồm kiểu dáng thân xe coupe truyền thống đã chuyển sang phong cách fastback với đường mái sau vuốt dài. Đầu xe loại bỏ lưới tản nhiệt Crest đặc trưng thay bằng dải đèn LED kép Two Lines nối dài. Dải đèn này tiếp tục chạy qua vòm bánh xe trước và cả bộ mâm hợp kim 2 tông màu có cấu hình phức tạp hơn. Đồ họa Two Lines tiếp tục được bắt gặp trên dải chrome cửa sổ bên phía sau và đèn hậu. Phần đuôi xe hình elip được tạo điểm nhấn với đèn phanh thứ 3 mới hình chữ V chính giữa. Bên dưới là bộ khuếch tán lớn hơn. Phân nhánh xe sang của Hyundai cho biết đây sẽ là diện mạo mang tính thương hiệu của hãng trong kỷ nguyên xe điện, đánh dấu sự chuyển đổi sang xe điện với 6 mẫu xe năm 20230. Không có hình ảnh nội thất nào được tiết lộ nhưng X Concept trước đó đã có hé lộ bảng điều khiển tích hợp màn hình Free-Form bao quanh người lái. Cách phối màu tương phản giữa khu vực ghế lái và ghế phụ. Khe gió điều hòa Twin Lines chạy xung quanh cabin. Ghế xô thể thao với dây đai an toàn bốn điểm và cần số tinh thể hình cầu như trên GV60. Genesis X Speedium Coupe Concept 2023 được hé lộ không lâu sau khi hãng xe thông báo rằng Genesis GV70 chạy điện sẽ là mẫu xe đầu tiên của công ty được sản xuất tại Mỹ. Quá trình sản xuất xe điện Genesis X Speedium Coupe sẽ bắt đầu vào tháng 12/2022 tại Montgomery, tiểu bang Alabama. Mục tiêu là để củng cố vị thế của nhà sản xuất ôtô này trên thị trường xe điện. Video: Giới thiệu xe điện Genesis X Speedium Coupe hoàn toàn mới.

