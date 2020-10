Genesis G70 2021 từ 827 triệu đồng, "đấu" BMW 3-Series

Vào hồi đầu tháng 9/2020 vừa qua, thương hiệu Genesis của tập đoàn Hyundai đã công bố những thông tin và hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ G70 mới. Đến nay, Genesis G70 2021 mới chính thức được giới thiệu tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Như đã đưa tin, ở phiên bản 2021, mẫu xe sang Genesis G70 sở hữu ngoại hình hoàn toàn mới , nổi bật là cụm đèn pha với tạo hình 4 dải đèn nằm ngang mang tên "Quad Lamps", tương tự 2 người anh em G80 và G90. Lưới tản nhiệt trên hình chiếc khiên đặc trưng, lưới tản nhiệt dưới khá rộng, hốc gió thiết kế mới... khe gió sau chắn bùn trước và vành khác biệt cũng là những điểm nhấn trong thiết kế của mẫu sedan hạng C này. Tại thị trường Hàn Quốc, Genesis G70 thế hệ mới sẽ có nhiều loại vành với đường kính từ 17 - 19 inch. Tương tự đầu xe, phần đuôi xe của Genesis G70 2021 cũng được cải tiến đáng kể với cụm đèn hậu có thiết kế "Quad Lamps" giống đèn pha. Thiết kế này vốn lấy cảm hứng từ đôi cánh sải rộng trên logo của thương hiệu Genesis. Thêm nữa là bộ khuếch tán gió được sơn trùng màu thân xe và đầu ống xả hình bầu dục. Để đảm bảo không gian nội thất yên tĩnh, thoải mái hơn cho người dùng, Genesis G70 2021 được trang bị kính lái và kính cửa sổ trước cách âm. Không chỉ yên tĩnh, nội thất của mẫu xe Hàn Quốc này còn có nhiều trang bị tiện nghi như bảng đồng hồ nâng cấp với màn hình 8 inch tiêu chuẩn và màn hình thông tin giải trí cỡ lớn hơn, đạt kích thước 10,25 inch. Màn hình thông tin giải trí của Genesis G70 2021 sẽ hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua Android Auto và Apple CarPlay cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Thêm vào đó là tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi và Genesis CarPay cho phép người lái trả tiền đỗ xe hoặc tiền xăng mà không cần phải bước ra khỏi xe. Tiếp đến là hệ thống camera hành trình tích hợp sẵn trên xe và công nghệ khóa điện tử. Ngoài ra, Genesis G70 2021 còn có khay sạc điện thoại không dây được xoay từ nằm dọc sang nằm ngang và tăng kích thước để phù hợp với những loại điện thoại lớn hơn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Genesis G70 2021 tại thị trường Hàn Quốc là 3 loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 249 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3,3 lít là 365 mã lực và 510 Nm. Cuối cùng là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,2 lít với công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Cả 3 động cơ kể trên đều có thể dùng cho bản Sport của Genesis G70 2021. So với bản thường, Genesis G70 Sport 2021 chẳng những sở hữu thiết kế thể thao hơn mà còn được bổ sung hệ thống treo thích ứng, phanh Brembo và khóa vi sai chống trượt. Ở bản Sport, động cơ xăng 4 xi-lanh sẽ có công suất tối đa tăng 3 mã lực lên 252 mã lực. Trong khi đó, Genesis G70 Sport 2021 bản V6 mạnh 368 mã lực và có thêm hệ thống xả thể thao biến thiên, mang đến âm thanh "đã tai" hơn. Đặc biệt, Genesis G70 2021 còn có chế độ lái Sport+ mới. Theo hãng Genesis, chế độ này sẽ ngắt hệ thống Start/Stop và trì hoãn việc chuyển lên số cao hơn càng lâu càng tốt khi xe tăng tốc. Ngoài ra, Genesis G70 2021 còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với chế độ Drift tích hợp sẵn. Hiện thương hiệu Genesis chưa tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến chế độ này. Cuối cùng là những trang bị an toàn của Genesis G70 2021 như 10 túi khí, cảnh báo va chạm phía trước, phát hiện điểm mù, mở cửa xe an toàn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ bám làn đường, phanh tự động sau va chạm và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Genesis G70 2021 có mức bán ra dao động từ 40,35 - 45,85 triệu Won (khoảng 827 - 939 triệu đồng). Video: Giới thiệu sedan hạng sang Genesis G70 2021 mới.

Vào hồi đầu tháng 9/2020 vừa qua, thương hiệu Genesis của tập đoàn Hyundai đã công bố những thông tin và hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ G70 mới. Đến nay, Genesis G70 2021 mới chính thức được giới thiệu tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Như đã đưa tin, ở phiên bản 2021, mẫu xe sang Genesis G70 sở hữu ngoại hình hoàn toàn mới , nổi bật là cụm đèn pha với tạo hình 4 dải đèn nằm ngang mang tên "Quad Lamps", tương tự 2 người anh em G80 và G90. Lưới tản nhiệt trên hình chiếc khiên đặc trưng, lưới tản nhiệt dưới khá rộng, hốc gió thiết kế mới... khe gió sau chắn bùn trước và vành khác biệt cũng là những điểm nhấn trong thiết kế của mẫu sedan hạng C này. Tại thị trường Hàn Quốc, Genesis G70 thế hệ mới sẽ có nhiều loại vành với đường kính từ 17 - 19 inch. Tương tự đầu xe, phần đuôi xe của Genesis G70 2021 cũng được cải tiến đáng kể với cụm đèn hậu có thiết kế "Quad Lamps" giống đèn pha. Thiết kế này vốn lấy cảm hứng từ đôi cánh sải rộng trên logo của thương hiệu Genesis. Thêm nữa là bộ khuếch tán gió được sơn trùng màu thân xe và đầu ống xả hình bầu dục. Để đảm bảo không gian nội thất yên tĩnh, thoải mái hơn cho người dùng, Genesis G70 2021 được trang bị kính lái và kính cửa sổ trước cách âm. Không chỉ yên tĩnh, nội thất của mẫu xe Hàn Quốc này còn có nhiều trang bị tiện nghi như bảng đồng hồ nâng cấp với màn hình 8 inch tiêu chuẩn và màn hình thông tin giải trí cỡ lớn hơn, đạt kích thước 10,25 inch. Màn hình thông tin giải trí của Genesis G70 2021 sẽ hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua Android Auto và Apple CarPlay cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Thêm vào đó là tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi và Genesis CarPay cho phép người lái trả tiền đỗ xe hoặc tiền xăng mà không cần phải bước ra khỏi xe. Tiếp đến là hệ thống camera hành trình tích hợp sẵn trên xe và công nghệ khóa điện tử. Ngoài ra, Genesis G70 2021 còn có khay sạc điện thoại không dây được xoay từ nằm dọc sang nằm ngang và tăng kích thước để phù hợp với những loại điện thoại lớn hơn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Genesis G70 2021 tại thị trường Hàn Quốc là 3 loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 249 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3,3 lít là 365 mã lực và 510 Nm. Cuối cùng là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,2 lít với công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Cả 3 động cơ kể trên đều có thể dùng cho bản Sport của Genesis G70 2021. So với bản thường, Genesis G70 Sport 2021 chẳng những sở hữu thiết kế thể thao hơn mà còn được bổ sung hệ thống treo thích ứng, phanh Brembo và khóa vi sai chống trượt. Ở bản Sport, động cơ xăng 4 xi-lanh sẽ có công suất tối đa tăng 3 mã lực lên 252 mã lực. Trong khi đó, Genesis G70 Sport 2021 bản V6 mạnh 368 mã lực và có thêm hệ thống xả thể thao biến thiên, mang đến âm thanh "đã tai" hơn. Đặc biệt, Genesis G70 2021 còn có chế độ lái Sport+ mới. Theo hãng Genesis, chế độ này sẽ ngắt hệ thống Start/Stop và trì hoãn việc chuyển lên số cao hơn càng lâu càng tốt khi xe tăng tốc. Ngoài ra, Genesis G70 2021 còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với chế độ Drift tích hợp sẵn. Hiện thương hiệu Genesis chưa tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến chế độ này. Cuối cùng là những trang bị an toàn của Genesis G70 2021 như 10 túi khí, cảnh báo va chạm phía trước, phát hiện điểm mù, mở cửa xe an toàn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ bám làn đường, phanh tự động sau va chạm và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Genesis G70 2021 có mức bán ra dao động từ 40,35 - 45,85 triệu Won (khoảng 827 - 939 triệu đồng). Video: Giới thiệu sedan hạng sang Genesis G70 2021 mới.