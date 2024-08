Geely Xingyuan EV - đối thủ BYD Dolphin tại Việt Nam chỉ 260 triệu đồng

Geely Xingyuan EV 2024 mới là mẫu xe rất thú vị và nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với BYD Dolphin, khi ra mắt chính thức, mới đây, 1 số thông tin chi tiết về cấu hình của chiếc xe này đã lộ diện. Cụ thể. cả Geely và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc đều công bố thêm thông tin về Geely Xingyuan EV chạy điện. Tên thay thế của xe có thể là “Paipai” hoặc “Totoro” dựa trên đuôi xe. Khi ra mắt (có thể là vào tháng 8), xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như BYD Dolphin. Thú vị là chỉ vài ngày trước, người ta phát hiện Geely Xingyuan đang trải qua quá trình thử nghiệm nhiệt độ cao ở Turpan, Khu tự trị Tân Cương. Chiếc xe điện Geely Xingyuan EV mới đã được MIIT Trung Quốc công bố vào ngày 10 tháng 7. Nó có hình dạng tổng thể mượt mà với vẻ ngoài dễ thương, ngoại hình có sẵn hai tông màu hoặc một tông màu, và chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 4135/1805/1570 mm cũng như chiều dài cơ sở là 2650 mm. Để tham khảo, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của BYD Dolphin là 4125/1770/1570 mm và chiều dài cơ sở là 2700 mm. Ngoài ra, người tiêu dùng sẽ có thể lựa chọn từ chín kiểu vành xe, bao gồm nhiều kiểu thiết kế bốn chấu, năm chấu và sáu chấu. Trọng lượng không tải là 1.215 kg và 1.285 kg. Mặt trước sử dụng lưới tản nhiệt kín thường thấy ở xe điện và có đèn pha hình tam giác, giống đèn hậu. Radar và camera tùy chọn cũng sẽ có sẵn. Nội thất có thể chứa năm người theo tiêu chuẩn. Hơn nữa, Geely Xingyuan sẽ đi kèm với hệ thống treo độc lập theo tiêu chuẩn cho toàn bộ dòng xe, hệ thống truyền động điện thông minh 11 trong 1 và hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto. Công suất sẽ đến từ động cơ điện 58 kW (78 mã lực) hoặc 85 kW (114 mã lực), kết hợp với bộ pin 30,12 hoặc 40,16 kWh ( pin Aegis do Geely tự phát triển và tự sản xuất hoặc do CATL cung cấp), cung cấp phạm vi hành trình CLTC là 310 km hoặc 410 km, theo thông tin chi tiết hơn do MIIT Trung Quốc công bố. Tốc độ tối đa là 135 km/h và góc tiếp cận/rời đều là 19°. Cuối cùng, về giá cả, có nhiều suy đoán trên mạng cho rằng giá xe Geely Xingyuan EV 2024 tại Trung Quốc có thể vào khoảng 80.000 nhân dân tệ (11.000 USD), tương đương 260 triệu đồng. Video: Geely hé lộ mẫu xe crossover điện Xingyuan EV 2024.

