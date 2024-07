Geely Galaxy L6 bản sang chảnh cho phái đẹp, chỉ 423 triệu đồng

Vào giữa năm ngoái, Geely Galaxy L6 2024 mới đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc, đến đầu năm nay, thương hiệu con của tập đoàn Geely đã tung ra 1 phiên bản của Galaxy L6 nhằm kỷ niệm năm con rồng, và nay, tiếp tục cho ra mắt 1 phiên bản khác, động thái này nhiều khả năng đa dạng sản phẩm cũng như tăng thêm doanh số cho Geely Galaxy L6. Có tên gọi Geely Galaxy L6 Creative Edition đặc biệt, chiếc xe này chỉ tập trung vào màu sơn mới và cấu hình nâng cấp. Và mức giá xe hybrid Geely Galaxy L6 Creative Edition sẽ có mức bán ra là 129.800 nhân dân tệ (17.900 USD), tương đương 423 triệu đồng. Nhìn cận cảnh chiếc xe Geely Galaxy L6 Creative Edition mới ra mắt sẽ thấy có 1 số ưu điểm đặc biệt so với các xe L6 khác, chẳng hạn ngoại thất sơn màu hồng rất nữ tính đi kèm mui đen, bộ áo này hứa hẹn sẽ làm siêu lòng phái đẹp. Chưa dừng lại đó, về mặt cấu hình, Geely Galaxy L6 Creative Edition đã bổ sung thêm bảy chức năng mới bao gồm đèn pha/đèn hậu LED tương tác/dải đèn xuyên suốt dài 3,3 mét có thể tạo thành 100 kịch bản chiếu sáng khác nhau kết hợp với âm nhạc, gương chiếu hậu không khung, vành xe 18 inch, cửa sau chỉnh điện và cửa sổ trời toàn cảnh 1,76㎡. Các thông số khác của phiên bản mới nhất gia đình Geely Galaxy L6 vẫn được giữ nguyên. Kích thước vẫn không thay đổi, với các thông số bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao sẽ lần lượt là 4.782 mm x 1.875 mm x 1.489 mm với chiều dài cơ sở 2.752 mm. Hệ số cản là 0,26Cd và khoảng cách phanh chính thức từ 100 – 0 km/h là 36,5 mét. Nội thất áp dụng tông màu "xám không gian sâu", với nhiều vật liệu da lộn hơn được thêm vào bảng điều khiển trung tâm. Buồng lái đi kèm màn hình điều khiển trung tâm 13,2 inch, màn hình cụm đồng hồ LCD 10,25 inch và vô lăng đa chức năng hình chữ D, giống với các phiên bản hiện tại. Hệ điều hành của xe Geely Galaxy L6 Creative Edition được hỗ trợ bởi Galaxy N OS, được cung cấp bởi chip Qualcomm Snapdragon 8155. Ngoài ra, xe còn được trang bị một loạt các cấu hình bao gồm kiểm soát hành trình, máy ghi âm lái xe tích hợp, tương tác bằng giọng nói, điểm phát sóng WiFi, karaoke, điều khiển từ xa và hệ thống giám sát chất lượng không khí. Ghế "marshmallow" hỗ trợ massage, thông gió, sưởi ấm và điều chỉnh điện. Hơn nữa, đèn viền nội thất 256 màu trong xe có thể thay đổi cho năm cảnh sau: mở cửa, giọng nói thông minh, nhịp điệu âm nhạc, điều chỉnh điều hòa không khí và chế độ ngủ trưa. Sức mạnh của xe Geely Galaxy L6 Creative Edition vẫn đến từ hệ thống NordThor Hybrid 8848 của Geely, bao gồm động cơ xăng 1.5 lít và một động cơ điện, kết hợp với hộp số DHT 3 cấp.Động cơ 1xăng 1.5 lít có công suất tối đa 120 kW (161 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 255 Nm trong khi động cơ điện cho công suất 107 kW (143 mã lực) và 338 Nm Thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h là 6,3 giây. Pin lithium sắt phosphate 18,74 kWh cung cấp phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện CLTC là 125 km và phạm vi toàn diện WLTC là 1.370 km. Vào tháng 6, dòng xe Geely Galaxy đã bán được 15.975 xe, tăng 65,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 12,6% so với tháng trước. Cụ thể, Geely Galaxy L6 đã bán được 6.391 xe, tăng 4,3% so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 6/2024, doanh số bán hàng tích lũy của Geely Galaxy là 81.421 xe. Video: Chi tiết Geely Galaxy L6 2024 của Trung Quốc.

