Geely Galaxy E8 từ 573 triệu đồng, rẻ hơn Hyundai Elantra tại Việt Nam

Với tham vọng muốn trở thành nhà sản xuất xe ôtô hàng đầu không chỉ ở thị trường tỷ dân mà còn trên thế giới, tập đoàn Geely của Trung Quốc đã thành lập ra nhiều thương hiệu con, cũng như liên doanh để đánh vào nhiều phân khúc khác nhau, từ bình dân đến cao cấp, thậm chí còn siêu xe. Trong số này, Galaxy là thương hiệu mới toanh, chỉ được ra mắt vào năm ngoái, với mục tiêu chiếm chọn thị trường xe điện tầm trung và cao cấp. Galaxy đã tung ra các dòng sản phẩm như L6, L7 và mới nhất là E8, chiếc sedan chạy hoàn toàn bằng điện với thiết kế bắt mắt, nội thất ngập tràn công nghệ hiện đại đã được vén màn vào tối qua, ngày 5/1/2024 tại thị trường Trung Quốc. Geely Galaxy E8 2024 mới đã chính thức ra mắt với tổng cộng 5 mẫu, có mức giá dao động từ 175.800 nhân dân tệ đến 228.800 nhân dân tệ, tương đương 573 triệu đồng đến 746 triệu đồng, mức giá bán này có thể khiến Geely phải tăng cường dây chuyền sản xuất cho Galaxy E8. Hãng xe Trung Quốc cho biết, Geely Galaxy E8 chạy điện được xây dựng dựa trên kiến trúc rộng lớn của SEA và được định vị là một chiếc sedan cỡ trung và cỡ lớn thuần điện, có phiên bản dẫn động cầu sau và bốn bánh, hỗ trợ sạc nhanh 800V và có phạm vi hoạt động tốt nhất là 665 km. Geely Galaxy E8 cũng sẽ cung cấp màn hình lớn 45 inch độ phân giải cao 8K, phiên bản Galaxy N OS không giới hạn của hệ thống xe hơi được tích hợp sẵn và được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8295. Ngoài ra, chiếc xe mới sẽ lần đầu tiên được trang bị hệ thống Galaxy Intelligence Driving 2.0 và chức năng NOA trong đô thị sẽ được kích hoạt trong năm nay, bên cạnh đó, người dùng còn có thể trải nghiệm chơi game trên màn hình khổng lồ này. Geely Galaxy E8 tuân theo ngôn ngữ thiết kế của mẫu xe ý tưởng Galaxy Light. Đặc điểm chính của nó là đèn pha mỏng, đường viền thấp và đường nắp ca-pô dài. Nó cũng có đường viền mái đẹp mắt, tay nắm cửa có thể thu vào và vỏ bánh xe khí động học. Hệ số cản của Galaxy E8 đạt 0,199 Cd nhờ những yếu tố kiểu dáng này. Model duy nhất có hệ số cản tốt hơn là Xiaomi SU7 mới ra mắt gần đây . Geely Galaxy E8 có bán kính quay vòng là 5,62 mét. Đó cũng là một kết quả tuyệt vời đối với một chiếc sedan có kích thước 5010/1920/1465 mm và chiều dài cơ sở 2925 mm. Theo Geely, độ an toàn của nó phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IATF. Trụ A của E8 có độ cứng 1500 MPa. Chiếc xe này cũng đã được các chuyên gia CATARC thử nghiệm và đáp ứng các yêu cầu an toàn của NESTA (Xác minh an toàn điện NEV). Bên trong, Geely Galaxy E8 có màn hình OLED 8K 45 inch. Một đặc điểm thú vị của màn hình này là độ dày chỉ 10 mm. Trong lễ ra mắt, Geely đã so sánh Galaxy E8 với BYD Han, ám chỉ rằng màn hình của họ có chất lượng tốt hơn. Màn hình này có thể kết nối với điện thoại Meizu thông qua hệ thống Flyme Connect. Geely mua lại Meizu vào năm 2022. Flyme Connect về cơ bản là câu trả lời của Geely cho Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống đa phương tiện của Galaxy E8 được trang bị chip Snapdragon 8295 của Qualcomm. Geely Galaxy E8 hỗ trợ NOA (Điều hướng trên chế độ lái tự động) 2.0. Nó bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự đỗ xe, v.v. Hệ thống này được dẫn đường bởi 11 vệ tinh do Geely phóng. Vô lăng của E8 có hai nan và đáy phẳng. Bộ chọn số của nó nằm phía sau tay lái. Đường hầm trung tâm của Galaxy E8 có miếng sạc không dây và một ngăn ẩn. Các tính năng khác của E8 là AR-HUD và 12 loa Infinity. Geely Galaxy E8 có cốp có dung tích 420 lít và cốp sau có dung tích 53 lít. Ở sức mạnh, mẫu dẫn động cầu sau sử dụng kiến trúc 400V, công suất động cơ tối đa 200kW và mô-men xoắn cực đại 343 Nm, mẫu dẫn động bốn bánh động cơ kép sử dụng kiến trúc 800V Công suất 360 kW, được trang bị bộ truyền động điện SiC hiệu suất cao, động cơ phía trước có công suất cực đại 165kW, công suất cực đại của động cơ phía sau là 310kW, mô-men xoắn cực đại là 710 Nm. Về pin, Geely Galaxy E8 sẽ được trang bị bộ pin 62kWh và 76kWh, với thời lượng pin tương ứng là 550 km, 665 km và 620 km. Về các thông số khác, thông báo chính thức là thời gian tăng tốc 0-100km/h của nó là 3,49 giây và hiệu suất của Elk là 82km/h. Video: Xem chi tiết sedan điện Geely Galaxy E8.

