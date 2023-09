Geely Galaxy E8 lộ diện với màn hình "siêu to khổng lồ" tới 45 inch

Cách đây vài ngày, giới truyền thông Trung Quốc đã nhận được bộ ảnh chụp lén xe thực tế của mẫu Geely Galaxy E8 2024 mới, đáng chú ý, thiết kế nội thất của chiếc xe mới lần đầu tiên được lộ ra một cách chân thật nhất, không phải qua bản vẽ, hình ảnh ảo tung chảo từ hãng. Hình ảnh này giúp khách hàng có thể xem trước nội thất của xe mới nhưng khi xem xe thực tế thì không khỏi thốt lên màn hình thực sự hơi to... Có thể thấy, những hình ảnh xem trước trước đó rõ ràng được lý tưởng hóa hơn, trong khi những bức ảnh chụp lén xe thật gần với thực tế hơn, chiếc xe Geely Galaxy E8 có màn hình 45 inch với độ phân giải 8K, trước đó quan chức này cho biết khu vực hiển thị hiệu quả của màn hình này đạt kích thước 1130mm*138mm, có viền đen 8mm, tỷ lệ màn hình so với thân máy là 98% và độ dày 9,8mm. Màn hình siêu to, khổng lồ này của xe Geely Galaxy E8 sẽ giúp người ngồi bên ghế phụ không lo buồn chán, và đồng thời, làm cho bảng táp lô của xe sang trọng, đẳng cấp hơn nhiều, vì chúng ta nhìn thấy, khu vực này và bảng điều khiển trung tâm gần như không có nút bấm vật lý nào. Các tính năng khác của Geely Galaxy E8 như ở chế độ P còn hỗ trợ kết nối trực tiếp điện thoại di động hoặc bộ điều khiển để chơi game. Ngoài ra, phiên bản sản xuất còn được trang bị vô lăng thông thường, khu vực điều khiển dưới bảng điều khiển trung tâm không tích hợp nút bấm mà sử dụng thiết kế thuần phẳng + sạc không dây hiện đang là dạng thiết kế tương đối phổ biến. Ngoài ra, Geely Galaxy E8 cũng sẽ được trang bị chip buồng lái hàng đầu Qualcomm Snapdragon 8295 thế hệ mới và hệ thống xe-máy mới. Đánh giá từ những hình ảnh ngoại thất trước đó, có thể nhận biết chiếc xe về kiểu dáng. Tấm chắn bùn phía trước có thiết kế đường gấp, kết hợp với tạo hình đèn pha sắc cạnh, mang đến vẻ hầm hố. Nhìn từ bên hông, dáng xe gần giống một chiếc coupe, với đường mui rất mượt mà. Về kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe Geely Galaxy E8 lần lượt là 5.010 mm x 1.920 mm x 1.465 mm, cùng chiều dài cơ sở là 2.925 mm. Ngoài ra, chiếc xe mới sẽ có nhiều tùy chọn tương đối phong phú, bao gồm lidar, các cảm biến khác nhau, cản trước, cánh gió sau, v.v. Về sức mạnh, mẫu xe điện Geely Galaxy E8 áp dụng lần này được trang bị động cơ điện của Vair Electric Vehicle Technology (Ningbo) Co., Ltd., có công suất tối đa 200 kW, tương đương 268 mã lực. Video: Xem chi tiết Geely Galaxy L7 2024 mới.

