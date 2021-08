GAC Trumpchi GS8 2022 - SUV quốc dân Trung Quốc “nhái” Cadillac

Mẫu xe SUV Trumpchi GS8 ra mắt cách đây 5 năm, với sự chào đón nồng nhiệt của người tiêu dùng, nó trở thành chiếc SUV đầu tiên của Trung Quốc có giá trên 30.000 USD (khoảng 690 triệu đồng) và bán được 10.000 chiếc trong mỗi tháng. Kể từ sau thành công năm 2017, GS8 bắt đầu mờ nhạt. Doanh số bán hàng liên tục giảm, ngay cả bản nâng cấp năm 2020 cũng không thay đổi được điều đó. Vào cuối tháng 7/2021, GAC đã cho ra mắt Trumpchi GS8 thế hệ thứ hai sở hữu hai động cơ xăng và hybrid với thiết kế khác nhau. GAC kì vọng hai mẫu xe mới này sẽ làm nên kì tích một lần nữa. Nó được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GPMA, chiếc SUV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.980 mm x 1.950 mm x 1.780 mm với chiều dài cơ sở 2.920mm. So với Trumpchi GS8 trước đó, nó có chiều dài + 145mm, chiều rộng + 40mm, chiều cao thấp hơn 5mm và chiều dài cơ sở + 120mm. Về ngoại thất, GS8 2022 gần như “lột xác” so với thế hệ cũ khi sở hữu thiết kế ấn tượng, mạng đậm nét tương lai. Tuy nhiên, thiết kế của GAC Trumpchi lại bị đánh giá là khá giống với SUV hạng sang Cadillac XT4. Phần đầu xe được thiết kế táo bạo hơn trước với lưới tản nhiệt cỡ lớn, mắt lưới được mạ crôm vát chéo chụm lại với nhau tạo thành chữ “V”. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED tái thiết kế được kéo dài xuống cản trước. Dải đèn LED định vị ban ngày và cản trước cũng được tinh chỉnh lại mang tới cái nhìn thể thao hơn.GAC Trumpchi GS8 2022 mới bản cao cấp được trang bị bộ mâm 21 inch với thiết kế khá phức tạp và được bao bởi lốp Michelin PS4 SUV với kích thước 265/45 R21. Còn các phiên bản khác sẽ sử dụng bộ vành 19-20 icnh. Thân xe của GAC Trumpchi GS8 2022 được thiết kế phẳng, không có những đường gân nổi nhằm đem lại dáng vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ như trên chiếc SUV hạng sang mặc dù được đánh giá là khá giống Cadillac XT4. GS8 2022 có tay nắm cửa được thiết dạng nổi. Cửa sổ cỡ lớn cùng cột màu đen khiến nóc của chiếc Trumpchi GS8 như đang “lơ lửng” ra khỏi thân xe. Di chuyển ra phía sau, GAC Trumpchi GS8 2022 sở hữu cụm đèn hậu được thiết kế hình chữ “H” độc đáo, nằm dọc và kéo dài phía đuôi xe, phía dưới là đôi ống xả cỡ lớn. GAC Trumpchi GS8 2022 phiên bản hybrid lại sở hữu thiết kế khác biệt. Trumpchi GS8 Hybrid 2022 sở hữu lưới tản nhiệt bản to kéo dài hết phần cản trước, đi kèm mắt lưới được GAC miêu tả là vảy rồng. Ngoài ra, nẹp mạ crôm nối với 2 ống xả phía sau xe là trang bị trên bản thường không có. Hốc đèn sương mù của GS8 Hybrid cũng được thiết kế khác. Sau thiết kế, việc thay thế động cơ xăng bằng động cơ hybrid là thay đổi lớn nhất của GAC. Trumpchi GS8 hybrid 2022 là chiếc xe đầu tiên của Trung Quốc được trang bị Hệ thống Toyota Hybrid (THS) thế hệ thứ tư. Nhưng thông số vận hành trên động cơ hybrid vẫn chưa được hãng công bố. Trong khi đó, GAC Trumpchi GS8 2022 phiên bản xăng sử dụng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh sức mạnh tối đa 251 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Về trang bị an toàn, GAC Trumpchi GS8 2022 sở hữu một số tính năng như: hệ thống hỗ trợ đỗ xe từ xa, hệ thống tự động lái cấp độ 2, túi khí bên sườn dành cho cả hàng ghế thứ ba và hệ thống camera 540 độ hiển thị cả hình ảnh bên dưới gầm xe Cho tới thời điểm hiện tại hãng xe Trung Quốc GAC vẫn chưa công bố giá bán của chiếc SUV cỡ lớn Trumpchi GS8 2022. Video: Chi tiết GAC Trumpchi GS8 2022 - SUV quốc dân Trung Quốc.

