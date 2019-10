Ford Tourneo từ 999 triệu "đấu" Kia Sedona tại Việt Nam

Ford Tourneo 2019 mới là mẫu MPV đầu tiên mà Ford quyết định lắp ráp tại Việt Nam sau các thành công của Ranger và Transit trên thị trường. Khác với "đối thủ" Kia Sedona, Tourneo lại có kiểu dáng MPV phong cách châu Âu và gây ấn tượng với kiểu dáng to lớn, thân ngang bề thế, cứng cáp nhưng vẫn đảm bảo góc thoát gió lớn của thiết kế khí động học. Ford Tourneo hoàn toàn mới tại Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể lần lượt Dài x Rộng x Cao là: 4976mm x 2095mm x 1990mm. Chiều dài cơ sở 2933 mm và khoảng sáng gầm xe 149 mm. Xe được trang bị hệ thống treo sau dạng khí nén điện tử tự động điều chỉnh lượng khí thích ứng với tải trọng xe. Hệ thống treo trước độc lập kiểu McPherson kết hợp hệ thống khung phụ và thanh cân bằng ngang, giảm chấn thủy lực, giúp tăng độ ổn định và độ êm cho xe. Tourneo mới có ngoại hình mạnh mẽ với kiểu thiết kế “Dramatic” giống như các dòng xe du lịch của Ford. Cụm đèn trước độc đáo được trang bị dải đèn Led ngày và lưới tản nhiệt hình lục giác to lớn năng động, hốc hút gió và cụm đèn chiếu sáng thiết kế lớn, thể hiện sự mạnh mẽ kết hợp các đường viền mạ cờ-rôm quanh đèn sương mù, cột đèn hậu cứng cáp ốp đứng hai bên đuôi xe. Hông xe là một hình khối vuông vức liền mạch, tích hợp cửa trượt mở cả hai bên, đi kèm bậc bước chân. Gương chiếu hậu bên ngoài thiết kế cỡ lớn, điều chỉnh điện, kết hợp gương cầu phía dưới tăng thêm góc quan sát. Cửa sổ sử dụng chất liệu kính tối màu cao cấp, thiết kế tràn viền kéo dài liền mạch từ phía trước ra phía sau. Không gian bên trong của Ford Tourneo được bố trí với 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ 2 bố trí 2 ghế độc lập, có thể thay đổi tiến lùi đến 200mm, trong khi đó hàng ghế thứ 3 có 3 chỗ. Đặc biệt, hàng ghế thứ 3 có thể gập độc lập từng lưng ghế phẳng xuống như mặt bàn, hoặc gỡ bỏ khi cuộn lật lên theo tỉ lệ 60/40 cho phép hành khách có thêm không gian chứa đồ. Cửa hậu của xe với phom vuông có kích thước 1,4m cao và 1,22m ngang, sàn xe thấp cũng rất dễ dàng để cất đồ. Không chỉ chú trọng đến trải nghiệm của hàng khách trên xe, mà Ford còn chú ý đến khu vực điều khiển, gồm ghế lái có thể điều chỉnh điện 10 hướng; bệ cần số, màn hình và bảng điều khiển được đẩy cao lên, tăng cường tính tiện dụng và tầm nhìn; vô-lăng gọn đi kèm nút điều khiển, chỉnh 4 hướng… Với mục đích phục vụ cho những hành trình dài và đông người, Ford Tourneo cũng có hàng loạt trang bị tiện nghi: kính sau tối màu, hệ thống điều hòa tự động 2 dàn lạnh, 2 vùng khí hậu, bảng điều chỉnh riêng cho khoang sau với 3 cửa gió, màn hình cảm ứng kết nối không dây Bluetooth/USB, hệ thống âm thanh giải trí 6 loa được bố trí đều quanh và cổng sạc kết nối USB được bố trí đều quanh ca-bin, ổ cắm điện 220V. Một số tính năng an toàn nổi bật của xe gồm có; Gói công nghệ an toàn theo hệ thống BOSCH 9.1 cao cấp nhất; hệ thống ga tự động (trên bản Titanium); 8 cảm biến cảnh báo va chạm và camera hỗ trợ đỗ xe; Hệ thống phanh ABS, EBD; Hệ thống cân bằng điện tử ESP, chống trơn trượt TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA…2 túi khí trước; 2 túi khí bên và 2 túi khí rèm cho 2 cửa phía trước (chỉ trên phiên bản Titanium). Ford Tourneo (cả hai phiên bản Titanium và Trend) đều được trang bị hệ thống động cơ xăng EcoBoost 2.0L, sản sinh công suát 203 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại 3.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ thống trợ lực lái thuỷ lực. “Với mức sống ngày càng tăng, nhu cầu vận chuyển cao cấp ngày càng đa dạng, phân khúc xe đa dụng tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định. Chúng tôi tin rằng Ford Tourneo – được kế thừa thiết kế Châu Âu, với kích thước rộng rãi vượt trội và nhiều tính năng an toàn, chi phí sở hữu, vận hành hợp lý sẽ chiếm được sự tin tưởng của các đơn vị kinh doanh vận tải, du lịch, các gia đình lớn.” – ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ. Ford Tourneo lắp ráp tại nhà máy Ford ở Hải Dương. Giá xe Ford Tourneo Titanium bán ra thị trường Việt Nam là 1,07 tỉ đồng và bản Trend giá 999 triệu đồng đi kèm 5 lựa chọn màu ngoại thất. Đây được xem là mức giá khá hời, rẻ hơn so với các đối thủ cùng phân khúc đang bán ra. Tại Việt Nam, sau khi ra mắt Ford Tourneo sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên lớn như KIA Sedona hay Peugeot Traveller của Thaco mới ra mắt - cả hai mẫu xe này đều đang sở hữu mức giá hơn 1 tỷ đồng. Video: Chi tiết Ford Tourneo hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Ford Tourneo 2019 mới là mẫu MPV đầu tiên mà Ford quyết định lắp ráp tại Việt Nam sau các thành công của Ranger và Transit trên thị trường. Khác với "đối thủ" Kia Sedona, Tourneo lại có kiểu dáng MPV phong cách châu Âu và gây ấn tượng với kiểu dáng to lớn, thân ngang bề thế, cứng cáp nhưng vẫn đảm bảo góc thoát gió lớn của thiết kế khí động học. Ford Tourneo hoàn toàn mới tại Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể lần lượt Dài x Rộng x Cao là: 4976mm x 2095mm x 1990mm. Chiều dài cơ sở 2933 mm và khoảng sáng gầm xe 149 mm. Xe được trang bị hệ thống treo sau dạng khí nén điện tử tự động điều chỉnh lượng khí thích ứng với tải trọng xe. Hệ thống treo trước độc lập kiểu McPherson kết hợp hệ thống khung phụ và thanh cân bằng ngang, giảm chấn thủy lực, giúp tăng độ ổn định và độ êm cho xe. Tourneo mới có ngoại hình mạnh mẽ với kiểu thiết kế “Dramatic” giống như các dòng xe du lịch của Ford. Cụm đèn trước độc đáo được trang bị dải đèn Led ngày và lưới tản nhiệt hình lục giác to lớn năng động, hốc hút gió và cụm đèn chiếu sáng thiết kế lớn, thể hiện sự mạnh mẽ kết hợp các đường viền mạ cờ-rôm quanh đèn sương mù, cột đèn hậu cứng cáp ốp đứng hai bên đuôi xe. Hông xe là một hình khối vuông vức liền mạch, tích hợp cửa trượt mở cả hai bên, đi kèm bậc bước chân. Gương chiếu hậu bên ngoài thiết kế cỡ lớn, điều chỉnh điện, kết hợp gương cầu phía dưới tăng thêm góc quan sát. Cửa sổ sử dụng chất liệu kính tối màu cao cấp, thiết kế tràn viền kéo dài liền mạch từ phía trước ra phía sau. Không gian bên trong của Ford Tourneo được bố trí với 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ 2 bố trí 2 ghế độc lập, có thể thay đổi tiến lùi đến 200mm, trong khi đó hàng ghế thứ 3 có 3 chỗ. Đặc biệt, hàng ghế thứ 3 có thể gập độc lập từng lưng ghế phẳng xuống như mặt bàn, hoặc gỡ bỏ khi cuộn lật lên theo tỉ lệ 60/40 cho phép hành khách có thêm không gian chứa đồ. Cửa hậu của xe với phom vuông có kích thước 1,4m cao và 1,22m ngang, sàn xe thấp cũng rất dễ dàng để cất đồ. Không chỉ chú trọng đến trải nghiệm của hàng khách trên xe, mà Ford còn chú ý đến khu vực điều khiển, gồm ghế lái có thể điều chỉnh điện 10 hướng; bệ cần số, màn hình và bảng điều khiển được đẩy cao lên, tăng cường tính tiện dụng và tầm nhìn; vô-lăng gọn đi kèm nút điều khiển, chỉnh 4 hướng… Với mục đích phục vụ cho những hành trình dài và đông người, Ford Tourneo cũng có hàng loạt trang bị tiện nghi: kính sau tối màu, hệ thống điều hòa tự động 2 dàn lạnh, 2 vùng khí hậu, bảng điều chỉnh riêng cho khoang sau với 3 cửa gió, màn hình cảm ứng kết nối không dây Bluetooth/USB, hệ thống âm thanh giải trí 6 loa được bố trí đều quanh và cổng sạc kết nối USB được bố trí đều quanh ca-bin, ổ cắm điện 220V. Một số tính năng an toàn nổi bật của xe gồm có; Gói công nghệ an toàn theo hệ thống BOSCH 9.1 cao cấp nhất; hệ thống ga tự động (trên bản Titanium); 8 cảm biến cảnh báo va chạm và camera hỗ trợ đỗ xe; Hệ thống phanh ABS, EBD; Hệ thống cân bằng điện tử ESP, chống trơn trượt TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA…2 túi khí trước; 2 túi khí bên và 2 túi khí rèm cho 2 cửa phía trước (chỉ trên phiên bản Titanium). Ford Tourneo (cả hai phiên bản Titanium và Trend) đều được trang bị hệ thống động cơ xăng EcoBoost 2.0L, sản sinh công suát 203 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại 3.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ thống trợ lực lái thuỷ lực. “Với mức sống ngày càng tăng, nhu cầu vận chuyển cao cấp ngày càng đa dạng, phân khúc xe đa dụng tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định. Chúng tôi tin rằng Ford Tourneo – được kế thừa thiết kế Châu Âu, với kích thước rộng rãi vượt trội và nhiều tính năng an toàn, chi phí sở hữu, vận hành hợp lý sẽ chiếm được sự tin tưởng của các đơn vị kinh doanh vận tải, du lịch, các gia đình lớn.” – ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ. Ford Tourneo lắp ráp tại nhà máy Ford ở Hải Dương. Giá xe Ford Tourneo Titanium bán ra thị trường Việt Nam là 1,07 tỉ đồng và bản Trend giá 999 triệu đồng đi kèm 5 lựa chọn màu ngoại thất. Đây được xem là mức giá khá hời, rẻ hơn so với các đối thủ cùng phân khúc đang bán ra. Tại Việt Nam, sau khi ra mắt Ford Tourneo sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên lớn như KIA Sedona hay Peugeot Traveller của Thaco mới ra mắt - cả hai mẫu xe này đều đang sở hữu mức giá hơn 1 tỷ đồng. Video: Chi tiết Ford Tourneo hoàn toàn mới tại Việt Nam.