Ford Territory 2023 chốt lịch ra mắt Việt Nam, Hyundai Tucson dè chừng

Đúng như thông tin dự kiến từ trước đó, mẫu xe Ford Territory 2023 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt vào ngày 10/10 tới đây. Với sự góp mặt của Territory 2023, phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam chuẩn bị thêm sôi động. Cách đây không lâu, xe cũng đã bất ngờ xuất hiện tại đại lý. Theo thông tin từ nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý, mẫu SUV cỡ C này sẽ có 3 phiên bản là Trend, Titanium và Titanium X. Giá xe Ford Territory 2023 ở 3 phiên bản dự kiến từ 830 triệu đồng, 930 triệu đồng và 965 triệu đồng. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Việt sẽ nhận về mẫu SUV có những trang bị ngoại thất đáng chú ý như lưới tản nhiệt hình bát giác cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong, sắp xếp dạng ma trận, dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh nằm phía trên, đèn pha LED đặt bên dưới Nẹp mạ crôm vắt ngang đầu xe, hốc gió trung tâm rộng đi kèm ốp màu bạc làm điểm nhấn, vành la-zăng 19 inch thiết kế 5 chấu kép, đèn hậu LED hình chữ "L" và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Bên trong Ford Territory 2023 tại Việt Nam là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Ở bản cao cấp nhất, xe sẽ được trang bị nội thất bọc da phối 2 màu và ốp gỗ sang trọng hơn. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu bọc da với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, 2 màn hình 12,3 inch nối liền với nhau, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây... Các chi tiết khác như núm xoay chuyển số, điều hòa tự động 2 vùng độc lập chỉnh bằng các nút cảm ứng dưới mặt táp-lô, hệ thống lọc không khí, cửa gió dành cho hàng ghế sau, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và sạc điện thoại thông minh không dây. Chưa hết, xe còn có những tính năng an toàn nổi bật như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng kết hợp chức năng Stop & Go, cảnh báo lệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cân bằng điện tử và camera 360 độ. Tương tự người anh em Everest mới, Ford Territory 2023 cũng có hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động kết hợp cùng cảm biến giúp mẫu SUV cỡ C này "lùi chuồng" chỉ bằng 1 nút bấm. Đây là trang bị độc quyền của Ford Territory 2023 trong phân khúc SUV cỡ C. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Bên cạnh đó, xe còn có 4 chế độ lái là Thông thường, Tiết kiệm, Thể thao và Đồi núi. Tương tự Ranger và Transit, Ford Territory 2023 mới sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Mazda CX-5. Video: Ford Territory chào bán tại Việt Nam với 3 phiên bản.

