Ford Shelby GT500 hơn 23 tỷ đồng sẽ mang màu sơn đặc biệt

Mặc dù đã thắng đấu giá chiếc xe này cách đâu đúng một năm, đến nay, ông Craig Jackson mới chính thức được thấy chiếc Mustang của mình. Chiếc xe này được ông lựa chọn màu sơn Green Hornet và đây cũng sẽ là chiếc xe Ford Shelby GT500 độc nhất trên thế giới sở hữu màu sơn. Nói về việc chọn màu sơn này, ông cho biết mình chọn Green Hornet cho chiếc Ford Shelby GT500 2020 mới là vì màu sơn này đã được sử dụng trên chiếc Shelby EXP500 “The Green Hornet” được hãng sử dụng để làm thử nghiệm vào những năm 60. Chiếc xe đó là một trong hai chiếc xe may mắn không bị phá hủy sau khi mẫu xe được hoàn tất thử nghiệm và đi vào sản xuất, chiếc còn lại có tên The Little Red, vừa được phát hiện cách đây không lâu. The Green Hornet đã được phục chế hai lần với mục tiêu đạt được nhiều chi tiết nguyên bản nhất có thể trên xe. Quay lại với chiếc Shelby trị giá hơn 1 triệu USD. Chiếc xe này cũng sở hữu màu sơn xanh lá giống với chiếc Shelby EXP500 của Jackson. Để tạo nên màu sơn này, ông đã phải yêu cầu các chuyên gia sơn của Ford đã phải kết hợp lớp nền của màu sơn Grabber Lime cùng với lớp màu của Candy Apple Green. Khi lựa chọn màu sơn này, Craig cũng đã “tích” vào tùy chọn màu sơn độc nhất, tức sẽ có đúng một chiếc Shelby GT500 trên thế giới sở hữu màu sơn này. Ở phiên bản Shelby GT500 hoàn toàn mới, Ford đã trang bị cho chiếc xe này khối động cơ Predator V8 dung tích 5,2 lít siêu nạp. Khối động cơ này có công suất cực đại 760 mã lực và mô-men xoắn tối đa 847 Nm. Ford Shelby GT500 là một trong những mẫu xe mạnh mẽ nhất từng được Ford sản xuất thương mại. Không những thế, “siêu rắn” còn là một trong những chiếc nhanh nhất, nó có thể đạt tốc độ 100 km/h trong 3,5 giây, hoàn thành 1/4 dặm trong 11 giây. Sắp tới đây, chiếc Ford Shelby GT500 này sẽ sánh vai cùng chiếc Ford Shelby EXP500 tại buổi đấu giá đầu năm của Barrett-Jackson tổ chức tại Scottdale, Arizona. Bên cạnh hai chiếc xe này, The Little Red, chiếc EXP500 còn lại cũng sẽ được trưng bày. Chiếc xe đó hiện vẫn đang trong quá trình phục chế. Video: Chi tiết Ford Shelby GT500 hơn 23 tỷ đồng.

