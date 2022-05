Ford Ranger XLT 2022 sắp ra mắt tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Tại Bangkok International Motor Show 2022 diễn ra vào cuối tháng 3 năm nay, hãng Ford đã chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải Ranger thế hệ mới với người tiêu dùng Thái Lan. Vào thời điểm đó, mẫu xe bán tải này ở Thái Lan chỉ có 2 phiên bản là Sport và Wildtrak. Dự kiến, đến cuối tháng 5 này, hãng Ford sẽ bổ sung phiên bản XLT mới cho dòng Ranger 2022 ở thị trường Thái Lan. Trước thời điểm đó, trang bị của Ford Ranger XLT 2022 mới sắp ra mắt Thái Lan đã được hé lộ. Theo đó, Ford Ranger XLT 2022 tại Thái Lan sẽ được chia thành 5 bản trang bị cùng 2 cấu hình là Open Cab (cabin đơn 2 chỗ) và Double Cab (cabin đôi 5 chỗ). Kích thước của 2 cấu hình này sẽ khác nhau, chủ yếu ở thùng sau. Cụ thể, Ford Ranger XLT 2022 ở cấu hình Open Cab sẽ sở hữu chiều cao 1.874 mm, thấp hơn 10 mm so với Double Cab. Trong khi đó, thùng sau ở cấu hình Open Cab có chiều dài 1.862 mm, nhỉnh hơn 278 mm so với Double Cab. Đặc điểm nhận dạng của Ford Ranger XLT 2022 so với 2 bản Sport và Wildtrak chính là nẹp mạ crôm kép trên lưới tản nhiệt. Ngoài ra, bản XLT còn có viền mạ crôm ở hốc đèn sương mù trước. Riêng tấm ốp dưới đầu xe của bản XLT sẽ được sơn cùng màu với thân xe thay vì sơn màu bạc như hai bản Sport và Wildtrak. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý của Ford Ranger XLT 2022 tại Thái Lan bao gồm đèn pha LED với tính năng bật/tắt tự động, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", cần gạt nước tự động, sấy kính sau, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ, bệ bước chân màu đen bên sườn, vành hợp kim 17 inch, lốp 255/70 R17, cản sau sơn cùng màu thân xe và đèn phanh thứ ba dạng LED. Bên trong xe, Ford Ranger XLT 2022 tại Thái Lan có bảng đồng hồ với màn hình màu 8 inch, vô lăng bọc da/chỉnh 4 hướng/tích hợp phím chức năng, màn hình thông tin giải trí 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, kết nối Bluetooth, ra lệnh bằng giọng nói, điều hòa tự động, cổng USB trên gương chiếu hậu, cửa sổ trước chỉnh điện 1 chạm, ghế bọc nỉ, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, 2 cổng USB và 6 loa. Riêng cấu hình Double Cab có thêm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Đáng tiếc là trang bị an toàn của bản XLT khá nghèo nàn. Xe chỉ có 6 túi khí (cấu hình Double Cab), 2 túi khí (cấu hình Open Cab), hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Các bản dùng hộp số tự động sẽ có thêm hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống chống trượt. Tại thị trường Thái Lan, Ford Ranger XLT 2022 chỉ có 1 loại động cơ là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Bên cạnh đó là hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Phiên bản dẫn động 2 cầu sẽ có thêm khóa vi sai điện tử trên cầu sau. Dự kiến, giá xe Ford Ranger 2022 phiên bản XLT sẽ được công bố tại Thái Lan vào thời điểm xe ra mắt. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất là trắng, xám, bạc, đen và xanh dương. Cách đây không lâu, chiếc xe được cho là Ford Ranger XLT 2022 cũng đã bị bắt gặp trên đường chạy thử tại Việt Nam. Như vậy, hiện đã có tổng cộng 3 phiên bản của dòng xe bán tải này xuất hiện tại Việt Nam, bao gồm XLS tiêu chuẩn, XLT và Wildtrak. Video: Xem chi tiết bán tải Ford Ranger 2022 mới.

