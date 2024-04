Ford Ranger Stormtrak hơn 1 tỷ đồng "bằng xương bằng thịt" tại Việt Nam

Hãng xe Ford đã công bố những thông tin và hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu xe bán tải Ranger Stormtrak tại Việt Nam vào trung tuần tháng 3/2024 vừa qua. Nhưng đến nay, giá bán của mẫu xe này mới chính thức được công bố. Theo Ford Việt Nam, Stormtrak là phiên bản hướng tới nhóm khách hàng cao cấp mong muốn sở hữu một chiếc Ranger với các trang bị hiện đại, thể thao và cá tính. So với các phiên bản còn lại, Ford Ranger Stormtrak 2024 mới đã được nâng cấp ở ngoại hình và thêm những trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Bên ngoài, bản Stormtrak gây ấn tượng bằng thiết kế đầu xe cải tiến. Tại đây, xe được bổ sung các đèn trợ sáng nằm trên thanh trang trí giữa lưới tản nhiệt giúp cải thiện tầm nhìn ở nhiều điều kiện thời tiết khác nhau và đặc biệt hữu ích khi lái xe vào ban đêm. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt mới và cản trước hình chữ "H" màu đen bóng với viền đỏ. Những thay đổi tiếp theo của xe nằm ở nắp ca-pô được gắn thêm dòng chữ Ranger màu đen tương phản và bộ vành 20 inch mới. Tương tự viền trên cản trước, chấu la-zăng và logo Stormtrak ở hai bên cửa cũng như trên cửa thùng hàng cũng được sơn màu đỏ. Ford Ranger Stormtrak được phân phối tại Việt Nam với 4 màu sắc ngoại thất là trắng, xám, đen và bạc. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự của mẫu xe bán tải này lại nằm ở hệ thống giá đỡ đa năng thông minh. Hệ thống giá nóc cũng như thanh thể thao linh hoạt trên phiên bản này có thể chịu tải trọng động 80 kg và tải trọng tĩnh 250 kg. Thanh thể thao cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh 5 vị trí chỉ bằng một tay. Trang bị này đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở, kể cả vật dụng có kích thước lớn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Ranger Stormtrak cũng chứng kiến sự kết hợp giữa 2 tông màu đen - đỏ tương phản. Các vị trí bọc da đều có đường chỉ may trang trí màu đỏ, kết hợp cùng những chi tiết ốp mạ crôm tạo cảm giác sang trọng. Trên lưng ghế trước và mặt táp-lô đều có dòng chữ Stormtrak. Là bản cao cấp nhất của dòng Ford Ranger nên Stormtrak đương nhiên cũng có đầy đủ trang bị tiện nghi. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng, cụm cần số điện tử,... Xe được trang bị hệ thống SYNC 4A điều khiển bằng giọng nói, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, ứng dụng FordPass, hệ thống âm thanh 6 loa, tính năng sạc không dây cùng nhiều cổng USB, sạc 12V và ổ cắm điện 230V (400W). Các tính năng an toàn hiện đại như phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật và cảnh báo điểm mù kết hợp với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cũng được trang bị cho phiên bản mới của Ford Ranger. "Trái tim" của Ford Ranger Stormtrak không có gì thay đổi, xe vẫn dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Mức giá xe Ford Ranger Stormtrak 2024 tại Việt Nam lên đến 1,039 tỷ đồng. Với giá bán này, Stormtrak trở thành phiên bản đắt nhất của dòng xe Ford Ranger hiện nay, không kể Raptor. Đồng thời, Stormtrak cũng thay thế Wildtrak để trở thành phiên bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải này. Với sự xuất hiện của Stormtrak, dòng xe bán tải Ford Ranger tại Việt Nam hiện có tổng cộng 8 phiên bản, không bao gồm Raptor. Giá bán của dòng xe bán tải này hiện dao động từ 669 triệu đến 1,039 tỷ đồng. Ford Ranger Stormtrak dự kiến sẽ được giao tới tay khách hàng Việt Nam từ đầu tháng 5/2024. 100 khách hàng đầu tiên mua Ranger Stormtrak sẽ nhận được ưu đãi là Thẻ du lịch điện tử trị giá 10 triệu đồng. Video: Ford Ranger Stormtrak giá hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Hãng xe Ford đã công bố những thông tin và hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu xe bán tải Ranger Stormtrak tại Việt Nam vào trung tuần tháng 3/2024 vừa qua. Nhưng đến nay, giá bán của mẫu xe này mới chính thức được công bố. Theo Ford Việt Nam, Stormtrak là phiên bản hướng tới nhóm khách hàng cao cấp mong muốn sở hữu một chiếc Ranger với các trang bị hiện đại, thể thao và cá tính. So với các phiên bản còn lại, Ford Ranger Stormtrak 2024 mới đã được nâng cấp ở ngoại hình và thêm những trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Bên ngoài, bản Stormtrak gây ấn tượng bằng thiết kế đầu xe cải tiến. Tại đây, xe được bổ sung các đèn trợ sáng nằm trên thanh trang trí giữa lưới tản nhiệt giúp cải thiện tầm nhìn ở nhiều điều kiện thời tiết khác nhau và đặc biệt hữu ích khi lái xe vào ban đêm. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt mới và cản trước hình chữ "H" màu đen bóng với viền đỏ. Những thay đổi tiếp theo của xe nằm ở nắp ca-pô được gắn thêm dòng chữ Ranger màu đen tương phản và bộ vành 20 inch mới. Tương tự viền trên cản trước, chấu la-zăng và logo Stormtrak ở hai bên cửa cũng như trên cửa thùng hàng cũng được sơn màu đỏ. Ford Ranger Stormtrak được phân phối tại Việt Nam với 4 màu sắc ngoại thất là trắng, xám, đen và bạc. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự của mẫu xe bán tải này lại nằm ở hệ thống giá đỡ đa năng thông minh. Hệ thống giá nóc cũng như thanh thể thao linh hoạt trên phiên bản này có thể chịu tải trọng động 80 kg và tải trọng tĩnh 250 kg. Thanh thể thao cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh 5 vị trí chỉ bằng một tay. Trang bị này đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở, kể cả vật dụng có kích thước lớn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Ranger Stormtrak cũng chứng kiến sự kết hợp giữa 2 tông màu đen - đỏ tương phản. Các vị trí bọc da đều có đường chỉ may trang trí màu đỏ, kết hợp cùng những chi tiết ốp mạ crôm tạo cảm giác sang trọng. Trên lưng ghế trước và mặt táp-lô đều có dòng chữ Stormtrak. Là bản cao cấp nhất của dòng Ford Ranger nên Stormtrak đương nhiên cũng có đầy đủ trang bị tiện nghi. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng, cụm cần số điện tử,... Xe được trang bị hệ thống SYNC 4A điều khiển bằng giọng nói, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, ứng dụng FordPass, hệ thống âm thanh 6 loa, tính năng sạc không dây cùng nhiều cổng USB, sạc 12V và ổ cắm điện 230V (400W). Các tính năng an toàn hiện đại như phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật và cảnh báo điểm mù kết hợp với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cũng được trang bị cho phiên bản mới của Ford Ranger. "Trái tim" của Ford Ranger Stormtrak không có gì thay đổi, xe vẫn dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Mức giá xe Ford Ranger Stormtrak 2024 tại Việt Nam lên đến 1,039 tỷ đồng. Với giá bán này, Stormtrak trở thành phiên bản đắt nhất của dòng xe Ford Ranger hiện nay, không kể Raptor. Đồng thời, Stormtrak cũng thay thế Wildtrak để trở thành phiên bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải này. Với sự xuất hiện của Stormtrak, dòng xe bán tải Ford Ranger tại Việt Nam hiện có tổng cộng 8 phiên bản, không bao gồm Raptor. Giá bán của dòng xe bán tải này hiện dao động từ 669 triệu đến 1,039 tỷ đồng. Ford Ranger Stormtrak dự kiến sẽ được giao tới tay khách hàng Việt Nam từ đầu tháng 5/2024. 100 khách hàng đầu tiên mua Ranger Stormtrak sẽ nhận được ưu đãi là Thẻ du lịch điện tử trị giá 10 triệu đồng. Video: Ford Ranger Stormtrak giá hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam.