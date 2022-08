Ford Ranger 2022 chốt ngày bán tại Việt Nam, dự kiến từ 648 triệu

Theo đó, mẫu xe được mệnh danh là "ông vua bán tải” được lắp ráp tại Việt Nam và bán ra thị trường với 6 phiên bản tùy chọn. Mức giá xe Ford Ranger 2022 dự kiến khởi điểm từ 648 triệu đồng cho phiên bản XL và cao nhất lên đến 985 triệu đồng cho phiên bản Wildtrack Ford Ranger 2022 tại Việt Nam sở hữu số đo chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 5.320 x 1.918 x 1.875 (mm), chiều dài cơ sở 3.270 mm, trọng lượng ở mức 2.010 - 2.274 kg (tùy phiên bản). So với thế hệ tiền nhiệm, Ranger mới có sự gia tăng về kích thước. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, các phiên bản XL và XLS của Ford Ranger 2022 được trang bị cụm đèn trước sử dụng bóng halogen, các bản cao hơn sẽ được trang bị đèn LED và phiên bản Wildtrak được trang bị công nghệ LED Matrix tương tự Ford Everest mới Về nội thất, Ford Ranger 2022 Wildtrak sở hữu đầy đủ trang bị không thua kém phiên bản tại Thái Lan. Danh sách trang bị nội thất bao gồm phanh tay điện tử, núm xoay chuyển cầu, nút bấm chuyển chế độ lái. Ford Ranger 2022 Wildtrak cũng được trang bị gói hỗ trợ lái an toàn tương tự các xe bán tại thị trường quốc tế. Các tính năng an toàn trên xe bao gồm: 7 túi khí, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ đổ đèo Về khả năng vận hành, Ford Ranger 2022 có 2 tùy chọn động cơ gồm máy dầu 2.0L tăng áp đơn và máy dầu 2.0L tăng áp kép. Trong đó, động cơ dầu 2.0L tăng áp kép chỉ có trên bản Wildtrak cao cấp nhất, sản sinh công suất tối đa 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Ranger là dòng xe bán tải có lượng tiêu thụ nhiều nhất tại Việt Nam. Xe phải cạnh tranh với nhiều đối thủ như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Nissan Navara, Isuzu D-Max. Tuy nhiên, vị thế của Ford Ranger hầu như khó lung lay, các đối thủ có doanh số thua kém rất nhiều so với bán tải Mỹ. Video: Giới thiệu chi tiết bán tải Ford Ranger 2022 mới.

