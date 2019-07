Mẫu siêu xe Ford Mustang GT Old Crow được tạo ra để vinh danh mẫu tiêm kích P-51 Mustang Old Crow lừng danh ở Thế chiến II. Đây là chiếc xe thứ 12 của Ford được lấy cảm hứng từ chiến đấu cơ và được bán đấu giá với mục đích gây quỹ từ thiện. Bên ngoài, Ford Mustang GT Old Crow hàng hiếm này mang lớp sơn với họa tiết tương tự chiếc P-51 Mustang Old Crow. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch siêu nhẹ đi kèm dàn lốp thể thao Continental ExtremeContact 275/35R. Ở phía sau, logo GT được thay thế bằng logo không đoàn 8 của không quân Mỹ. Các chi tiết khác như khe tản nhiệt trên nắp ca-pô, cản trước, ống xả, cánh gió gầm và cánh gió sau đều có tạo hình mới để tái hiện lại hình ảnh của chiếc P-51 Mustang Old Crow vang danh một thời. Ngoài ra, Ford còn bày tỏ lòng tôn kính với Đại tá không quân người Mỹ Bud Anderson với tên của ông được dán trên kính chắn gió. Anderson là người đã điều khiển chiếc P-51 Mustang Old Crow liên tục trong 6 giờ liền để hỗ trợ quân Đồng minh trong cuộc đổ bộ ở Thế chiến II. Bên trong, nội thất của xe được thiết kế theo phong cách quân đội. Từ ghế ngồi Recaro, dây đai an toàn 4 điểm Sparco, cần số kiểu phi cơ cho tới màu sắc và chất liệu da bọc, tất cả đều tạo cho người dùng cảm giác như đang ngồi trong một chiếc máy bay chiến đấu. Là thành quả hợp tác giữa bộ phận hiệu suất cao Ford Performance và hãng độ Roush Performance, Mustang GT Old Crow được trang bị động cơ V8 5.0L kết hợp với bộ siêu nạp TVS R2650, sản sinh công suất 710 mã lực và mô-men xoắn 827 Nm. Chỉ có duy nhất một chiếc Mustang GT Old Crow được chế tạo và sẽ được bán đấu giá vào ngày 25/7 tới đây tại triển lãm AirVenture ở Oshkosh (bang Wisconsin, Mỹ). Toàn bộ số tiền bán xe Ford Mustang GT sẽ được gửi tặng cho chương trình hỗ trợ thanh niên yêu thích ngành hàng không của tổ chức Experimental Aircraft Association (EAA), Mỹ. Video: Ford Mustang GT phong cách chiến đấu cơ, 710 mã lực.

Mẫu siêu xe Ford Mustang GT Old Crow được tạo ra để vinh danh mẫu tiêm kích P-51 Mustang Old Crow lừng danh ở Thế chiến II. Đây là chiếc xe thứ 12 của Ford được lấy cảm hứng từ chiến đấu cơ và được bán đấu giá với mục đích gây quỹ từ thiện. Bên ngoài, Ford Mustang GT Old Crow hàng hiếm này mang lớp sơn với họa tiết tương tự chiếc P-51 Mustang Old Crow. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch siêu nhẹ đi kèm dàn lốp thể thao Continental ExtremeContact 275/35R. Ở phía sau, logo GT được thay thế bằng logo không đoàn 8 của không quân Mỹ. Các chi tiết khác như khe tản nhiệt trên nắp ca-pô, cản trước, ống xả, cánh gió gầm và cánh gió sau đều có tạo hình mới để tái hiện lại hình ảnh của chiếc P-51 Mustang Old Crow vang danh một thời. Ngoài ra, Ford còn bày tỏ lòng tôn kính với Đại tá không quân người Mỹ Bud Anderson với tên của ông được dán trên kính chắn gió. Anderson là người đã điều khiển chiếc P-51 Mustang Old Crow liên tục trong 6 giờ liền để hỗ trợ quân Đồng minh trong cuộc đổ bộ ở Thế chiến II. Bên trong, nội thất của xe được thiết kế theo phong cách quân đội. Từ ghế ngồi Recaro, dây đai an toàn 4 điểm Sparco, cần số kiểu phi cơ cho tới màu sắc và chất liệu da bọc, tất cả đều tạo cho người dùng cảm giác như đang ngồi trong một chiếc máy bay chiến đấu. Là thành quả hợp tác giữa bộ phận hiệu suất cao Ford Performance và hãng độ Roush Performance, Mustang GT Old Crow được trang bị động cơ V8 5.0L kết hợp với bộ siêu nạp TVS R2650, sản sinh công suất 710 mã lực và mô-men xoắn 827 Nm. Chỉ có duy nhất một chiếc Mustang GT Old Crow được chế tạo và sẽ được bán đấu giá vào ngày 25/7 tới đây tại triển lãm AirVenture ở Oshkosh (bang Wisconsin, Mỹ). Toàn bộ số tiền bán xe Ford Mustang GT sẽ được gửi tặng cho chương trình hỗ trợ thanh niên yêu thích ngành hàng không của tổ chức Experimental Aircraft Association (EAA), Mỹ. Video: Ford Mustang GT phong cách chiến đấu cơ, 710 mã lực.