Ford GT hơn 60 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thay “áo” mới

Trong năm 2022, tên tuổi của vị chủ tịch hãng cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ nổi lên trong các diễn đàn về xe với tư cách là tay chơi chịu chi nhất nhì Việt Nam khi đã đem về garage hàng chục chiếc xe sang, siêu xe trị giá vài chục tỷ đồng. Trong số đó, Ford GT của ông Đặng Lê Nguyên Vũ nổi bật là chiếc xe thuộc dạng hiếm nhất. Đây là mẫu xe hiếm có khó tìm do được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 250 chiếc mỗi năm. Kể từ sau khi về tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ hồi tháng 5/2022, chiếc siêu xe Ford GT thường nằm trong garage và chỉ xuất hiện vài lần trong các sự kiện do Trung Nguyên tổ chức. Một hình ảnh được ghi lại mới đây đã khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ khi chiếc xe này đã được thay một lớp “áo” mới khá bắt mắt. Theo đó, ông Vũ đã thay thế màu đỏ nguyên bản của xe bằng màu xanh dương nhạt theo phương pháp dán đề can. Không chỉ vậy, xe còn nổi bật với logo UN tại khu vực nắp capo và 2 bên cửa xe. Trước đó, Ford GT từng được đổi sang màu bạc ngay sau khi về với chủ tịch Trung Nguyên. Ford GT là một siêu xe thể thao đúng điệu từ phần thiết kế đến sức mạnh. Một trong những điểm nổi bật của mẫu xe này phải kể tới cấu trúc khoang lái của xe được làm từ sợi carbon kết hợp với cách bố trí trọng lượng giữa hai cầu trước/sau đạt lần lượt 43% và 57%. Sức mạnh của Ford GT đến từ khối động cơ EcoBoost V6 twin-turbo 3.5l, sản sinh công suất tới 656 mã lực và 746 Nm mô-men xoắn. Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kém 7 cấp, cho thời gian tăng tốc từ 0 - 97 km/h chỉ là 3 giây trước khi chạm ngưỡng tối đa 348 km/h.Giá xe Ford GT có mức niêm yết quy đổi khoảng 9,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn cung bị giới hạn nên giá thực tế trên thị trường thường bị nâng nên gấp 2, gấp 3 lần con số trên. Theo một số nguồn tin, để sở hữu chiếc xe thể thao này, ông Vũ đã chi ra số tiền lên tới 60 tỷ đồng. Video: Siêu xe Ford GT của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thay “áo” mới.

