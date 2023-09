Ford Explorer EV 2024 lăn bánh 539km/lần sạc, giá từ 1,15 tỷ đồng

Tại Triển lãm Munich Motor Show 2023 diễn ra tại Đức, Ford đã trưng bày và giới thiệu mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới của mình, Explorer EV. Theo đó, Ford Explorer EV 2024 mới là một phần trong kế hoạch điện khí hóa toàn bộ dòng sản phẩm của Ford ở châu Âu vào năm 2030. Xe đã được ấn định thời gian ra mắt vào mùa thu năm 2023. Tuy nhiên, thời gian này đã phải lùi sang hè năm 2024, do xe cần thời gian kiểm định để có thể đạt tiêu chuẩn kỹ thuật pin điện tại châu Âu, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường. Được phát triển dành riêng cho thị trường châu Âu, SUV điện Ford Explorer EV là mẫu xe đầu tiên của hãng xe Mỹ sử dụng kiến trúc MEB của Tập đoàn Volkswagen. Mặc dù cũng có tên gọi Explorer, nhưng chiếc SUV thuần điện có rất ít điểm chung với mẫu xe chạy bằng xăng. Với chiều dài chưa tới 4,5 mét, Ford Explorer EV ngắn hơn một chút so với Volkswagen ID.4 mà nó chia sẻ nền tảng. Chiếc SUV điện cung cấp chỗ ngồi cho 5 người. Các thông số chi tiết của xe hiện vẫn chưa được hãng công bố hết. Về thiết kế, Ford Explorer EV sở hữu một diện mạo cơ bắp, mạnh mẽ với nhiều đường nét vuông vức. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt đóng kín như một tấm “khiên”, đèn ban ngày đan xen với dòng chữ Explorer bao quanh tấm chắn, tấm bảo vệ chữ U và đèn hậu dọc gợi nhớ đến mẫu Explorer thông thường. Nhìn ngang hông xe, Ford Explorer EV được thiết kế cột A màu đen, trong khi cột C tạo hình độc đáo tạo ra hiệu ứng mái nổi. Thiết kế mâm xe hợp kim được tối ưu hóa tính khí động học với các kích thước 19, 20 và 21 inch. Bên trong cabin, Ford Explorer EV mang phong cách hiện đại, đậm chất tương lai. Chiếc SUV thuần điện gây ấn tượng với màn hình cảm ứng trung tâm Ford Sync Move kích thước 15 inch kiểu dọc, có thể nâng lên hạ xuống một cách mượt mà theo góc 30 độ. Ở cụm điều khiển trung tâm, Ford Explorer EV còn được thiết kế một khu vực để đồ chứa vừa hai điện thoại thông minh cỡ lớn đi kèm sạc không dây,... Trên cụ điểu khiển của Ford Explorer EV còn có một bàn di chuột haptic tiện dụng ngay dưới màn hình trung tâm để điều khiển các tính năng bao gồm âm lượng hệ thống âm thanh hay các công nghệ hỗ trợ lái. Một số trang bị nổi bật khác trên Ford Explorer EV có: bảng kỹ thuật số 5 inch, chìa khóa thông minh, điều hòa hai vùng, Android Auto/Apple CarPlay không dây, đèn nền nội thất 10 màu… Theo công bố của nhà sản xuất, Ford Explorer EV có thể tích khoang hành lý là 450 lít, tăng lên tối đa 1.400 lít khi gập hàng ghế sau. Sàn khoang có thể hạ thấp để tối ưu không gian chứa đồ hoặc nâng cao để chặn đồ đặt tại đây để người dùng sử dụng khoang ẩn bên dưới. Hiện thông số chi tiết của Ford Explorer EV vẫn chưa được công bố hết nhưng theo trang Auto Express, tùy chọn truyền động mặc định trên Explorer EV là loại mô-tơ đơn có công suất 168 mã lực kèm pin cho tầm vận hành 351 km. Hai bản cao hơn có công suất/tầm vận hành lần lượt là 228 mã lực/539 km và 335 mã lực/491 km. Theo một số nguồn tin, dẫn động cầu sau là trang bị tiêu chuẩn trên Explorer EV bản Premium sẽ có dẫn động bốn bánh, sạc nhanh 10-80% trong 25 phút và có bơm nhiệt giúp cải thiện hiệu suất năng lượng. Về an toàn, Ford Explorer EV được trang bị 12 cảm biến siêu âm, 5 camera và 3 thiết bị radar có thể giám sát 360 độ xung quanh xe để kích hoạt một loạt hệ thống hỗ trợ người lái. Thêm vào đó là tính năng chuyển làn tự động với công nghệ chuyển làn tự động đi kèm công nghệ bám làn đường. Các tính năng ADAS khác trên Ford Explorer EV bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng thông minh với chức năng Stop & Go, hỗ trợ trước va chạm, Cảnh báo phương tiện cắt ngang với phanh chủ động, hỗ trợ đỗ xe chủ động 2.0... Tại thị trường châu, giá xe Ford Explorer EV 2024 cho hai phiên bản, Explorer và Explorer Premium dự kiến khởi điểm từ dưới 45.000 Euro (khoảng 49.000 USD - tương đương 1,15 tỷ đồng). Video: Giới thiệu SUV điện Ford Explorer EV 2024 mới.

