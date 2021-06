Ferrari SF90 Stradale chính hãng Việt Nam, rẻ hơn nhập tư 10 tỷ

Như vậy, Ferrari SF90 Stradale chính hãng tại Việt Nam ước tính rẻ hơn cả 10 tỷ đồng so với xe nhập khẩu tư nhân đã về nước từ đầu năm nay. Cụ thể, đã có 2 chiếc SF90 Stradale được cập cảng theo diện không chính hãng, một trong hai được rao bán với giá lên tới 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng). Thế mới thấy "cái giá" của việc không muốn chờ đợi lâu đắt đỏ thế nào, bởi vì để được mua SF90 Stradale rẻ hơn thì khách hàng sẽ phải đợi tới tận cuối năm nay hoặc đầu năm sau mới được bàn giao xe chính hãng. Đại gia Cường Đô la cũng nằm trong số đó, chiếc SF90 Stradale của anh có màu sơn xanh dương, khác hẳn với 2 chiếc đang có mặt tại Việt Nam. Về phong cách thiết kế, mẫu siêu xe Ferrari SF90 Stradale này đang thay đổi thời đại khi viết lại tỷ lệ thiết kế của một mẫu xe thể thao mang kiểu dáng berlinetta với động cơ đặt giữa phía sau, lần đầu tiên được giới thiệu trên 360 Modena 20 năm về trước, thay vì lấy cảm hứng từ những mẫu xe thể thao đương đại gần đây của Ferrari. Chiếc Ferrari SF90 Stradale nhập khẩu chính hãng sở hữu hàng loạt các chi tiết làm từ sợi carbon ở cả ngoại thất lẫn nội thất. Cụ thể, hốc hút gió, líp gió trước, ốp sườn xe, cánh chia gió hông, bộ khuếch tán,… đều có cấu tạo từ vật liệu sợi carbon siêu nhẹ. Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED Matrix với kiểu dáng thanh mảnh, kính chắn gió cong và cột A mảnh hơn. Đuôi xe được vuốt cao để lộ ra một khe nhỏ, tạo thành một cánh gió cho SF90 Stradale. Cản sau có sự xuất hiện của cặp đèn hậu kép hình oval được tích hợp công nghệ LED, ống xả thể thao trên xe với hai chụp xả đối xứng, bộ khuếch tán có nhiều khe chia gió mang lại cái nhìn đậm chất khí động học. Đáng chú ý nhất phải kể đến bộ mâm 10 chấu bằng sợi carbon có giá bán không hề rẻ. Đặc biệt, chiếc Ferrari SF90 Stradale này sở hữu gói trang bị Assetto Fiorano Package với một số sự thay đổi ở ngoại thất lẫn nội thất. Gói tuỳ chọn này bao gồm một danh sách các nâng cấp độc quyền giúp chiếc SF90 Stradale trở nên độc đáo hơn so với bản tiêu chuẩn, đầu tiên là bộ giảm xóc Multimatic lấy cảm hứng từ những trải nghiệm đua xe GT của thương hiệu Ferrari và được tối ưu hóa để sử dụng trên đường đua. Ngoài ra, việc sử dụng các vật liệu có độ bền cao như sợi carbon và titanium giúp giảm hơn 30 kg so với một chiếc SF90 Stradale thông thường. Một điểm khác biệt nữa là cánh gió sau được làm từ sợi carbon có khả năng tạo ra 390 kg lực ép xuống ở tốc độ 250 km/h. Gói trang bị thể thao Assetto Fiorano còn bao gồm bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 được thiết kế để cải thiện khả năng vận hành... Xe được trang bị không gian nội thất lấy cảm hứng từ máy bay. Bệ bước chân đính chữ “Assetto Fiorano”. Vô-lăng ốp sợi carbon có tạo hình hiện đại, tích hợp núm xoay đổi chế độ lái và nút Start/Stop Engine cảm ứng. Bên cạnh đó, xe còn có chức năng hiển thị thông tin trên kính lái HUD, màn hình trung tâm HD kích thước 16 inch, bảng điều khiển sử dụng các nút bấm cảm ứng và màn hình riêng dành cho hành khách. Trên táp-pi cửa phía bên tay phải đặt các nút mở cốp, ổ cắm sạc và nắp nhiên liệu, hệ thống âm thanh của thương hiệu JBL giúp người lái có những phút giây thư giãn đằng sau vô-lăng. Ở khu vực cần số, các nút điều khiển hộp số tự động giờ đây được thiết kế với cơ chế gạt, làm liên tưởng đến cách gạt chuyển số bằng tay mang tính biểu tượng của Ferrari. Xe cũng sở hữu chìa khóa thông minh công nghệ cao... SF90 Stradale là mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của Ferrari và đại diện cho sự khởi đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử thương hiệu. Xe sở hữu công suất tối đa 1.000 mã lực, hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 8 cấp giúp siêu xe tăng tốc: 0-100km/h trong 2,5 giây và 0-200km/h chỉ trong 6,7 giây. Xe có 4 chế độ lái : eDrive, Hybrid, Performance và Qualify. Ở 2 chế độ đầu, hệ thống hybrid được tối ưu, xe chỉ sử dụng năng lượng từ hệ thống pin lithium-ion trong khoảng cách di chuyển tối đa 25 km với chế độ eDrive và sẽ thay đổi tự động giữa điện – xăng với chế độ lái Hybrid, tùy thuộc vào chân ga cũng như điều kiện di chuyển của xe. Xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,5 giây và 0-200km/h chỉ trong 6,7 giây. Ở chế độ lái Performance, xe sẽ tự động sạc bình điện với dải công suất cao và mạnh mẽ nhất, với chế độ lái Qualify, động cơ xăng và động cơ điện sẽ cùng kết hợp để đạt được công suất máy tối đa. Video: Ra mắt siêu xe Ferrari SF90 Stradale chính hãng tại Việt Nam.

Như vậy, Ferrari SF90 Stradale chính hãng tại Việt Nam ước tính rẻ hơn cả 10 tỷ đồng so với xe nhập khẩu tư nhân đã về nước từ đầu năm nay. Cụ thể, đã có 2 chiếc SF90 Stradale được cập cảng theo diện không chính hãng, một trong hai được rao bán với giá lên tới 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng). Thế mới thấy "cái giá" của việc không muốn chờ đợi lâu đắt đỏ thế nào, bởi vì để được mua SF90 Stradale rẻ hơn thì khách hàng sẽ phải đợi tới tận cuối năm nay hoặc đầu năm sau mới được bàn giao xe chính hãng. Đại gia Cường Đô la cũng nằm trong số đó, chiếc SF90 Stradale của anh có màu sơn xanh dương, khác hẳn với 2 chiếc đang có mặt tại Việt Nam. Về phong cách thiết kế, mẫu siêu xe Ferrari SF90 Stradale này đang thay đổi thời đại khi viết lại tỷ lệ thiết kế của một mẫu xe thể thao mang kiểu dáng berlinetta với động cơ đặt giữa phía sau, lần đầu tiên được giới thiệu trên 360 Modena 20 năm về trước, thay vì lấy cảm hứng từ những mẫu xe thể thao đương đại gần đây của Ferrari. Chiếc Ferrari SF90 Stradale nhập khẩu chính hãng sở hữu hàng loạt các chi tiết làm từ sợi carbon ở cả ngoại thất lẫn nội thất. Cụ thể, hốc hút gió, líp gió trước, ốp sườn xe, cánh chia gió hông, bộ khuếch tán,… đều có cấu tạo từ vật liệu sợi carbon siêu nhẹ. Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED Matrix với kiểu dáng thanh mảnh, kính chắn gió cong và cột A mảnh hơn. Đuôi xe được vuốt cao để lộ ra một khe nhỏ, tạo thành một cánh gió cho SF90 Stradale. Cản sau có sự xuất hiện của cặp đèn hậu kép hình oval được tích hợp công nghệ LED, ống xả thể thao trên xe với hai chụp xả đối xứng, bộ khuếch tán có nhiều khe chia gió mang lại cái nhìn đậm chất khí động học. Đáng chú ý nhất phải kể đến bộ mâm 10 chấu bằng sợi carbon có giá bán không hề rẻ. Đặc biệt, chiếc Ferrari SF90 Stradale này sở hữu gói trang bị Assetto Fiorano Package với một số sự thay đổi ở ngoại thất lẫn nội thất. Gói tuỳ chọn này bao gồm một danh sách các nâng cấp độc quyền giúp chiếc SF90 Stradale trở nên độc đáo hơn so với bản tiêu chuẩn, đầu tiên là bộ giảm xóc Multimatic lấy cảm hứng từ những trải nghiệm đua xe GT của thương hiệu Ferrari và được tối ưu hóa để sử dụng trên đường đua. Ngoài ra, việc sử dụng các vật liệu có độ bền cao như sợi carbon và titanium giúp giảm hơn 30 kg so với một chiếc SF90 Stradale thông thường. Một điểm khác biệt nữa là cánh gió sau được làm từ sợi carbon có khả năng tạo ra 390 kg lực ép xuống ở tốc độ 250 km/h. Gói trang bị thể thao Assetto Fiorano còn bao gồm bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 được thiết kế để cải thiện khả năng vận hành... Xe được trang bị không gian nội thất lấy cảm hứng từ máy bay. Bệ bước chân đính chữ “Assetto Fiorano”. Vô-lăng ốp sợi carbon có tạo hình hiện đại, tích hợp núm xoay đổi chế độ lái và nút Start/Stop Engine cảm ứng. Bên cạnh đó, xe còn có chức năng hiển thị thông tin trên kính lái HUD, màn hình trung tâm HD kích thước 16 inch, bảng điều khiển sử dụng các nút bấm cảm ứng và màn hình riêng dành cho hành khách. Trên táp-pi cửa phía bên tay phải đặt các nút mở cốp, ổ cắm sạc và nắp nhiên liệu, hệ thống âm thanh của thương hiệu JBL giúp người lái có những phút giây thư giãn đằng sau vô-lăng. Ở khu vực cần số, các nút điều khiển hộp số tự động giờ đây được thiết kế với cơ chế gạt, làm liên tưởng đến cách gạt chuyển số bằng tay mang tính biểu tượng của Ferrari. Xe cũng sở hữu chìa khóa thông minh công nghệ cao... SF90 Stradale là mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của Ferrari và đại diện cho sự khởi đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử thương hiệu. Xe sở hữu công suất tối đa 1.000 mã lực, hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 8 cấp giúp siêu xe tăng tốc: 0-100km/h trong 2,5 giây và 0-200km/h chỉ trong 6,7 giây. Xe có 4 chế độ lái : eDrive, Hybrid, Performance và Qualify. Ở 2 chế độ đầu, hệ thống hybrid được tối ưu, xe chỉ sử dụng năng lượng từ hệ thống pin lithium-ion trong khoảng cách di chuyển tối đa 25 km với chế độ eDrive và sẽ thay đổi tự động giữa điện – xăng với chế độ lái Hybrid, tùy thuộc vào chân ga cũng như điều kiện di chuyển của xe. Xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,5 giây và 0-200km/h chỉ trong 6,7 giây. Ở chế độ lái Performance, xe sẽ tự động sạc bình điện với dải công suất cao và mạnh mẽ nhất, với chế độ lái Qualify, động cơ xăng và động cơ điện sẽ cùng kết hợp để đạt được công suất máy tối đa. Video: Ra mắt siêu xe Ferrari SF90 Stradale chính hãng tại Việt Nam.