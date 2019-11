Ferrari Roma mới - ngựa chiến thời hiện đại

Vừa qua tại Roma, Italy, hãng siêu xe danh tiếng Ferrari đã ra mắt chính thức chiếc xe Ferrari Roma mới. Được đặt theo tên thủ đô của đất nước hình chiếc ủng, Ferrari Roma có mức giá khởi điểm từ 250.000 USD. Theo ông Enrico Galliera, giám đốc Marketing của Ferrari, lý do chính khiến những người có khả năng sở hữu một chiếc siêu xe của Ferrari chần chừ trước quyết định mua hay không là do họ lo ngại về khả năng kiểm soát sức mạnh hàng trăm mã lực của những cỗ máy này, chứ không phải giá trị quá lớn của chiếc xe. Và Roma là mẫu xe có thể giải quyết được sự lo ngại này. Thay vì sự mạnh mẽ và táo bạo trong thiết kế lẫn vận hành, mẫu siêu xe mới nhất của Ferrari hướng tới những khách hàng đề cao sự tinh tế, trưởng thành và đậm chất cuốn hút. Nội thất xe của Roma khá khác biệt so với những người anh em khác trong gia đình ngựa chồm với thiết kế màn hình trung tâm kích thước lớn cùng bảng đồng hồ taplo LCD. Hàng ghế da cao cấp thiết kế mềm mại hơn, các phím bấm kim loại với thiết kế phong cách hàng không được sử dụng để người lái điều khiển số tới hoặc số lùi.



Vô lăng của Ferrari Roma mang chất thể thao với phần đáy được vát bằng, tuy nhiên không nhiều phím bấm chức năng thiên về khả năng vận hành mà được trang bị thêm phím cảm ứng giúp người lái điều chỉnh các chức năng khác của xe mà không cần phải buông tay khỏi vô lăng.



Về mặt ngoại thất, Ferrari Roma hoàn toàn mới mang một thiết kế đặc trưng của những mẫu xe Ferrari cổ điển sử dụng cầu sau, với phần nắp capo kéo dài, bố trí không gian khoang hành khách 4 chỗ và thiết kế phần đuôi xe theo phong cách Kamm - đuôi xe sẽ bị cắt thẳng xuống đột ngột thay vì vuốt dài và đều xuống hệ thống đèn hậu.



Theo ông Flavio Manzioni – trưởng bộ phận thiết kế của Ferrari, chiếc Roma là sự giao thoa giữa khả năng vận hành và vẻ đẹp thuần khiết. “Phần đầu xe nổi bật với thiết kế bo tròn nhưng không kém phần mạnh mẽ. Khoang hành khách nhỏ, được bố trí ngay trên cầu sau. Đây là một trong những điểm đặc trưng của những mẫu xe Ferrari GT vào những năm 50 và 60 của thế kỷ trước”.



Nhiều người cho rằng Ferrari Roma chịu ảnh hưởng của những mẫu xe huyền thoại như Ferrari 275 GTB hay Daytona. Tuy nhiên như thường lệ, Ferrari từ chối khi nhắc đến nguồn cảm hứng của các mẫu xe mới và chỉ khẳng định thiết kế của xe nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành, bao gồm cả ảnh hưởng của thiết kế lưới tản nhiệt, vị trí của cabin xe…



Thiết kế của Roma cũng cho thấy định hướng phát triển của hãng xe này. Ông Flavio còn cho biết thêm, trong tương lai Ferrari sẽ phát triển theo 2 hướng chính, một là những mẫu xe thuần chất thể thao, hai là những mẫu xe thể thao gran turismo.



“Đối những mẫu xe thuần chất thể thao, chúng tôi sẽ hướng đến khả năng vận hành của chiếc xe. Chúng tôi muốn sản phẩm của mình phải có hiệu năng cao nhất và được trang bị những công nghệ cao cấp nhất trên thị trường, như F8 Tributo hay SF90 Stradale. Với những chiếc gran turismo, khả năng vận hành của xe cũng chiếm vị trí quan trọng, nhưng chúng tôi sẽ chú trọng hơn về tính linh động khi sử dụng cũng như sự thoải mái của khách hàng”.



Ông cũng cho biết thêm, mặc dù một số tin đồn cho biết Ferrari sắp ra mắt một mẫu SUV mới được mang tên Purosangue, tuy nhiên đây là một mẫu xe gran turismo, và sẽ được Ferrari “đưa lên một tầm cao mới về sự tiện nghi, linh động và thanh lịch”.

Video: Chi tiết Ferrari Roma hoàn toàn mới.





