Ferrari F8 Spider hơn 20 tỷ của đại gia Đà Lạt ở Sài Gòn

Một chiếc Ferrari F8 Spider biển Đà Lạt đã xuất hiện trên một tuyến phố trung tâm TP.HCM. Theo tìm hiểu, đây là chiếc F8 Spider đầu tiên cập bến Việt Nam. Xe hiện thuộc sở hữu của một doanh nhân Đà Lạt. So với lần xuất hiện trước, ngoại thất của siêu xe Ferrari F8 Spider đã được dán lại decal màu xanh dương nhạt, đi kèm với sọc kẻ màu trắng kéo dài từ nắp ca-pô ra phía sau. Nguyên bản, xe có màu sơn vàng Giallo Modena. Xe cũng được độ thêm líp cản trước, ốp sườn và cánh gió cỡ lớn phía sau từ hãng độ 1016 Industries, kết hợp với những chi tiết từ hãng độ Novitec đã được nâng cấp trước đó như ốp cản trước, ốp đèn pha, ốp tay nắm cửa, ốp trụ B, ốp hốc gió, ốp nắp động cơ và bộ khuếch tán khí động học. Tất cả các chi tiết này đều được làm từ sợi carbon. Bộ mâm nguyên bản được thay bằng bộ mâm Novitec x Vossen NF10 màu chrome với thiết kế 5 chấu kép, đi kèm phần nắp khóa tâm giả lấy phong cách từ những mẫu xe đua đường phố. Phía sau là cùm phanh màu vàng nổi bật. Hệ thống ống xả cũng được độ lại, đến từ thương hiệu Novitec với vật liệu Inconel, cho ra hiệu năng cao hơn và cho ra âm thanh to, uy lực hơn, đi kèm hai chụp ống xả làm bằng thép không gỉ được ốp carbon. Do là biến thể mui trần (Spider) nên nắp động cơ bằng kính được thay bằng dạng kín. Mui được thiết kế hai mảnh, có thể đóng/mở bằng điện thông qua một nút bấm bên trong cabin, biến chiếc xe từ mui cứng thành mui trần trong vòng 14 giây. Ngoài phần mui và nắp động cơ, các chi tiết khác như đèn pha trước, đèn hậu… vẫn có thiết kế tương tự biến thể mui cứng (Tributo). Ferrari F8 Spider sử dụng động cơ V8, dung tích 3.9L tăng áp kép, sản sinh công suất 720 mã lực cùng mô-men xoắn 770 Nm. Đi kèm hộp số bán tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, chiếc siêu xe mui trần có thể tăng tốc 0-100km/h trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Đi kèm hộp số bán tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, chiếc siêu xe mui trần có thể tăng tốc 0-100km/h trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Mẫu siêu xe Ferari F8 Spider sở hữu ngôn ngữ thiết kế "S-Duct" với họng hút gió trước lấy cảm hứng từ xe đua F1, giúp tăng thêm 15% lực ép xuống mặt đường so với mẫu xe tiền nhiệm. Mức giá xe Ferari F8 Spider khoảng hơn 20 tỷ đồng khi mới về Việt Nam. Video: Ferrari F8 Spider trang bị gói độ Novitec ở Sài Gòn.

