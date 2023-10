Ducati DesertX Rally 2023 - "chiến binh" adventure từ 561 triệu đồng

Ducati DesertX Rally 2023 mới đã chính thức ra mắt, với nhiều nâng cấp về trang bị để biến chiếc adventure này thành một mẫu xe đua địa hình thực thụ và dành riêng cho những tay nài muốn cầm lái chiếc xe khám phá các cung đường khắc nghiệt nhất. Diện mạo bên ngoài của của mẫu xe môtô Ducati DesertX Rally 2023 đa địa hình nổi bật với bộ tem trùm 2 tone màu phối đỏ trắng đặc trưng thường xuất hiện trên một số phiên bản đặc biệt của hãng xe Ý. Không chỉ sở hữu bộ cánh mới, Ducati còn có những cải tiến về khung sườn trên DesertX Rally giúp xe vận hành ổn định hơn trên đường địa hình. Bên cạnh đó, hãng cũng sử dụng chắn bùn trước mới đặt cao để dễ dàng vận hành trên đường địa hình, đồng thời đem tới một diện mạo khác lạ so với phiên bản Tiêu chuẩn. Ngoài ra, ốp gầm nguyên bản đã được thay thế bằng ốp gầm carbon và yên xe chuyển sang kiểu yên liền bọc da màu đen/đỏ. Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Ducati DesertX Rally là hệ thống treo. Cặp giảm trước USD đường kính tăng lên 48mm có thể điều chỉnh độ nén/hồi, đặc biệt bên ngoài phuộc được phủ lớp Kashima bên trong ti phuộc phủ lớp DLC. Chảng ba của xe được làm bằng nhôm nhằm giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng. Hành trình phuộc trước là 250mm dài hơn so với phiên bản thường. Phuộc sau cũng có thể điều chỉnh toàn phần với đường kính piston lớn hơn và lò xo cứng hơn phù hợp với đường off-road nặng. Hành trình giảm xóc sau dài 238mm. Hệ thống treo mới có hành trình dài hơn khiến khoảng sáng gầm của DesertX Rally tăng lên 279mm. Đồng thời chiều cao yên cũng tăng lên 900mm, tuy nhiên phiên bản này còn có bộ kit hạ chiều cao yên xuống còn 880mm. Cặp vành căm Excel trên DesertX Rally có kích thước bánh trước bằng phiên bản Tiêu chuẩn là 21”x2.15”, trong khi bánh sau có bề rộng hẹp hơn - chỉ 18”x4”. Bộ vành, chảng ba và gác chân của DesertX Rally làm bằng nhôm giúp tối ưu trọng lượng. Do đó, trọng lượng xe chỉ tăng gần 1kg so với phiên bản Tiêu chuẩn. Ducati DesertX Rally vẫn sử dụng động cơ V-Twin 11º Testastretta, dung tích 937cc sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 9.250rpm và mô-men xoắn cực đại 92Nm tại 6.500rpm. Hiện tại, mức giá xe Ducati DesertX Rally 2023 bán ta tại thị trường châu Âu là 22.995 USD (khoảng 561 triệu đồng). Dự đoán, mẫu xe này sẽ sớm về ra mắt thị trường Đông Nam Á vào cuối năm nay, trong đó có cả Việt Nam. Video: Giới thiệu Ducati DesertX Rally 2023 mới.

