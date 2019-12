Điều gì xảy ra nếu Tesla sản xuất môtô, máy cầy và xe buýt

Nhiều fan hâm mộ thương hiệu xe Tesla sẽ muốn thấy một chiếc môtô điện đến từ công ty, nhưng có lẽ họ nên quên điều đó đi. Ít nhất là khi Elon Musk vẫn đang nắm quyền lãnh đạo. Nguyên nhân là bởi Musk có nói trên Twitter rằng công ty sẽ không làm xe môtô đi đường phố vì quá nguy hiểm. “Tôi đã bị đâm bởi một chiếc xe bán tải và suýt chết trên một chiếc mô tô hồi 17 tuổi,” Musk nói.Chúng ta biết rằng Musk đã mua chiếc xe tàu ngầm Lotus Esprit từ bộ phim “The Spy Who Loved Me” với giá 866.000 USD. Trong quá khứ, ông ấy đã nói Tesla sẽ làm một chiếc xe lưỡng cư, nhưng điều đó dường như là quá xa vời vào lúc này.Ông Musk cũng đã từng nói rằng Tesla “chắc chắn có thể làm một chiếc xe bay”, nhưng điều đó giống như một khả năng hơn là một kế hoạch cụ thể. Một chiếc xe bay Tesla không phải là một điều quá hoang đường, nhưng ai mà biết được nó cần bao lâu để thành hiện thực.Tất cả những chiếc xe Tesla đều có một khả năng gia tốc tuyệt vời khi so sánh với những xe động cơ đốt trong truyền thống. Một chiếc hatchback từ công ty xe điện này tất nhiên là sẽ “hot”, trên cả phương diện hiệu suất vận hành và sự thèm muốn của người mua, nhưng liệu chúng ta có thật sẽ được thấy một chiếc trong tương lai? Ngay cả ở Châu Âu, nơi hatchback cỡ C vẫn đang đứng đầu, chúng cũng đang mất dần thị phần bởi SUV. Điều Budget Direct muốn nói ở đây là họ mong muốn thấy một chiếc xe thể thao phong cách hoài cổ tới từ Tesla. Mẫu thiết kế ở đây là được truyền cảm hứng bởi Jaguar E-Type. Mẫu concept này thực tế khá là hợp lý và hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực. Tùy thuộc vào doanh số của mẫu ATV Tesla Quad có tốt hay không, chiếc UV này có thể sẽ là sản phẩm tiếp theo.Porsche đã từng chế tạo máy cầy, còn Lamborghini đã bắt đầu sự nghiệp với chúng. Vậy tại sao Tesla lại né tránh biến những cỗ máy nông nghiệp trở nên hiệu quả hơn? Có lẽ là bởi vì họ vẫn còn công nghệ pin tốt hơn: hoặc là sạc rất nhanh hoặc cụm pin hoán đổi được, để tránh thời gian “nhàn rỗi”.Trên thực tế, sản xuất xe buýt đô thị vốn là một phần trong “Đại kế hoạch” của Tesla. Tất nhiên, những chiếc xe buýt của Tesla sẽ chỉ xuất hiện trên đường với khả năng tự lái hoàn toàn. Hơn nữa, chúng cũng sẽ nhỏ hơn hình ảnh ở trên nhiều, bởi xe không hề cần đến không gian cho một tài xế ngồi phía trước. Video: Tesla giới thiệu xe tải đầu kéo chạy điện.

Nhiều fan hâm mộ thương hiệu xe Tesla sẽ muốn thấy một chiếc môtô điện đến từ công ty, nhưng có lẽ họ nên quên điều đó đi. Ít nhất là khi Elon Musk vẫn đang nắm quyền lãnh đạo. Nguyên nhân là bởi Musk có nói trên Twitter rằng công ty sẽ không làm xe môtô đi đường phố vì quá nguy hiểm. “Tôi đã bị đâm bởi một chiếc xe bán tải và suýt chết trên một chiếc mô tô hồi 17 tuổi,” Musk nói. Chúng ta biết rằng Musk đã mua chiếc xe tàu ngầm Lotus Esprit từ bộ phim “The Spy Who Loved Me” với giá 866.000 USD. Trong quá khứ, ông ấy đã nói Tesla sẽ làm một chiếc xe lưỡng cư, nhưng điều đó dường như là quá xa vời vào lúc này. Ông Musk cũng đã từng nói rằng Tesla “chắc chắn có thể làm một chiếc xe bay”, nhưng điều đó giống như một khả năng hơn là một kế hoạch cụ thể. Một chiếc xe bay Tesla không phải là một điều quá hoang đường, nhưng ai mà biết được nó cần bao lâu để thành hiện thực. Tất cả những chiếc xe Tesla đều có một khả năng gia tốc tuyệt vời khi so sánh với những xe động cơ đốt trong truyền thống. Một chiếc hatchback từ công ty xe điện này tất nhiên là sẽ “hot”, trên cả phương diện hiệu suất vận hành và sự thèm muốn của người mua, nhưng liệu chúng ta có thật sẽ được thấy một chiếc trong tương lai? Ngay cả ở Châu Âu, nơi hatchback cỡ C vẫn đang đứng đầu, chúng cũng đang mất dần thị phần bởi SUV. Điều Budget Direct muốn nói ở đây là họ mong muốn thấy một chiếc xe thể thao phong cách hoài cổ tới từ Tesla. Mẫu thiết kế ở đây là được truyền cảm hứng bởi Jaguar E-Type. Mẫu concept này thực tế khá là hợp lý và hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực. Tùy thuộc vào doanh số của mẫu ATV Tesla Quad có tốt hay không, chiếc UV này có thể sẽ là sản phẩm tiếp theo. Porsche đã từng chế tạo máy cầy, còn Lamborghini đã bắt đầu sự nghiệp với chúng. Vậy tại sao Tesla lại né tránh biến những cỗ máy nông nghiệp trở nên hiệu quả hơn? Có lẽ là bởi vì họ vẫn còn công nghệ pin tốt hơn: hoặc là sạc rất nhanh hoặc cụm pin hoán đổi được, để tránh thời gian “nhàn rỗi”. Trên thực tế, sản xuất xe buýt đô thị vốn là một phần trong “Đại kế hoạch” của Tesla. Tất nhiên, những chiếc xe buýt của Tesla sẽ chỉ xuất hiện trên đường với khả năng tự lái hoàn toàn. Hơn nữa, chúng cũng sẽ nhỏ hơn hình ảnh ở trên nhiều, bởi xe không hề cần đến không gian cho một tài xế ngồi phía trước. Video: Tesla giới thiệu xe tải đầu kéo chạy điện.