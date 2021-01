Điểm mặt xe ôtô gầm cao “chào hàng” khách Việt năm 2020

1. Kia Seltos (589 - 719 triệu đồng)

Kia Seltos gây ấn tượng tại thị trường ôtô Việt Nam khi đạt được 2.000 đơn hàng chỉ sau 10 ngày chính thức ra mắt công chúng trong nước (22/7/2020), tháng 11 vừa qua, Seltos cũng xuất sắc giành ngôi vị "vua doanh số trong phân khúc". Xe sở hữu phong cách thiết kế cứng cáp, khỏe khoắn, bản cao cấp của Seltos có đèn pha full-LED, đèn ngày LED, đèn sương mù LED, đèn hậu LED và đèn báo rẽ 3D hiện đại. Không gian nội thất của Seltos cũng được xây dựng theo hướng sang trọng hơn so với các đối thủ cùng tầm giá, xe có màn hình cảm ứng 8.0 inch tiêu chuẩn, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bản cao cấp nhất được trang bị màn hình cảm ứng 10.25 inch ở trung tâm và màn hình hiển thị 7.0 inch tích hợp trong cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh Bose 8 loa cùng hệ thống đèn nội thất Sound Mood Lighting. 2. Toyota Corolla Cross (720 - 918 triệu đồng)

Toyota Corolla Cross mới là một cái tên hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên mẫu crossover hạng B này đã nhanh chóng thu hút khách hàng bởi kiểu dáng trẻ trung, khoẻ khoắn và khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ. Nội thất xe được đánh giá cao về sự thoải mái, êm ái và rộng rãi. 3. Kia Sorento 2020 (1,079 - 1,349 tỷ đồng)

THACO đã gây bất ngờ khi bỏ qua thế hệ thứ 3 của (chưa từng được bán tại Việt Nam) để ra mắt Kia Sorento thế hệ thứ tư hoàn toàn mới. Kia Sorento 2020 mang ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng xe KIA toàn cầu. Phong cách trẻ trung, khoẻ khoắn và chất nam tính đã khiến mẫu xe này dễ dàng hấp dẫn người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xe có rất nhiều trang bị đáng chú ý như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, Adaptive CruiseControl, hỗ trợ phanh chủ động, hệ thống camera toàn cảnh 360 độ... 4. Toyota Fortuner 2020 (995 triệu đồng - 1,434 tỷ đồng)

Toyota Fortuner là mẫu SUV đình đám tại thị trường Việt Nam. Bước sang phiên bản 2020 nâng cấp mới, Fortuner đã có những tinh chỉnh về mặt thiết kế nhằm mang tới diện mạo bắt mắt và trẻ trung hơn. Bên cạnh phiên bản thông thường, Fortuner mới đã loại bỏ đi phiên bản TRD thể thao để nhường chỗ cho phiên bản Legender hầm hố hơn. Về trang bị an toàn, Fortuner sở hữu nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động khác như Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC), 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Mẫu xe đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. 5. Mitsubishi Outlander 2.4 Premium 2020 (1,058 tỷ đồng)

Mitsubishi Outlander 2.4 Premium là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này tại thị trường Việt Nam, xếp trên 2 phiên bản 2.0 và 2.0 Premium. Những nâng cấp của Outlander 2.4 Premium bao gồm mâm xe 18 inch đẹp mắt, hệ thống an toàn chủ động E-Assist với các chức năng hỗ trợ phanh chủ động, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo điểm mù. Mitsubishi Outlander 2.4 Premium được trang bị động cơ MIVEC 4 xy-lanh 2.4L, sản sinh công suất 167 mã lực và 222 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền tới 4 bánh xe thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. 6. Honda CR-V 2020 (998 triệu đồng - 1,118 tỷ đồng)

Honda CR-V 2020 là một phiên bản nâng cấp của phiên bản tiền nhiệm, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước như thế hệ trước. Honda CR-V 2020 gây ấn tượng với người tiêu dùng nhờ việc bổ sung hệ thống Honda Sensing tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Hệ thống này bao gồm các chức năng Hỗ trợ giữ làn đường, Giảm thiểu chệch làn đường, Hỗ trợ phanh chủ động, Đèn pha thích ứng tự động và Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Trên 2 phiên bản cao là G và L, CR-V 2020 còn được trang bị hệ thống camera LaneWatch. 7. Toyota Hilux 2020 (628 - 921 triệu đồng)

Toyota Hilux mới đã được cải tiến đáng kể về kiểu dáng để có được một ngoại hình hầm hố và táo bạo, giúp Hilux tự tin hơn khi đứng cạnh đối thủ Ford Ranger. Mặt khác, Hilux 2020 đã trở thành chiếc bán tải an toàn hàng đầu phân khúc nhờ được trang bị hệ thống an toàn hàng đầu Toyota Safety Sense, 7 túi khí cùng hàng loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC). Hilux đã đạt tiêu chuẩn An toàn 5 sao ASEAN NCAP. 8. Mitsubishi Pajero Sport 2020 (1,1 - 1,345 tỷ đồng)

Với giá bán hợp lý và sở hữu nhiều công nghệ thú vị cùng khả năng vận hành đáng kể, Mitsubishi Pajero Sport là một trong những mẫu SUV 7 chỗ đáng mua nhất hiện nay. Xe có kiểu dáng mạnh mẽ, nam tính và hiện đại, hấp ẫn nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Điểm nổi bật nhất của Pajero Sport 2020 nằm ở khả năng vận hành bền bỉ và được bổ sung nhiều công nghệ hiện đại, tiện nghi cao cấp, bao gồm nội thất bọc da, camera toàn cảnh 360 độ, ứng dụng điều khiển từ xa MITSUBISHI thông qua điện thoại thông minh cũng như gói an toàn thông minh và cao cấp MITSUBISHI e-Assist. 9. Jeep Wrangler (2,948 - 3,388 tỷ đồng)

Các trang bị nổi bật của Jeep Wrangler tại Việt Nam bao gồm chìa khóa thông minh giúp khởi động xe từ xa, mở cửa bằng nút bấm, hệ thống màn hình cảm ứng Uconnect 8,4inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, USB/AUX/Bluetooth, hệ thống âm thanh giải trí Alpine... Trên phiên bản cao cấp nhất, Jeep Wrangler sử dụng khối động cơ xăng 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 270 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. 10. Jeep Gladiator (3,218 - 3,498 tỷ đồng)

Jeep Gladiator là mẫu xe bán tải duy nhất trên thế giới có mui trần và những bộ phận khác có thể tháo rời ra dễ dàng như cánh cửa, kính chắn gió và cần gạt nước… Thùng xe phía sau của Gladiator có thiết kế kéo dài. Đồng thời có bề mặt chống trơn trượt (Bed Liner) và khả năng chuyên chở hơn 750 kg hàng hóa. Jeep Gladiator tại Việt Nam trang bị động cơ Pentastar V6 3.6L, cho công suất 285 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 347 Nm tại 4.100 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh Rock-Trac. Video: Top xe SUV/Crossover năm 2020 được đánh giá đáng mua.

